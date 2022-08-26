Местные коллаборанты сообщают о лесном пожаре в районе Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС горят леса.

Это подтвердил местный коллаборант-пропагандист Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

"В районе Запорожской АЭС горят леса, сообщил член главного совета администрации области Рогов", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.