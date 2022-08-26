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Новости Война
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Местные коллаборанты сообщают о лесном пожаре в районе Запорожской АЭС

заес

В районе Запорожской АЭС горят леса.

Это подтвердил местный коллаборант-пропагандист Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

"В районе Запорожской АЭС горят леса, сообщил член главного совета администрации области Рогов", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Смотрите: Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

пожар (5931) Запорожская АЭС (701)


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Місцеві колаборанти нехай ліквідовують пожежу, бо будуть один до одного звертатись «ваша свєтлость» або «ваше сєятєльство». Придури, гасіть.
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26.08.2022 07:34 Ответить
Гы,гы,гы.
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26.08.2022 09:15 Ответить
Вчера случайно не произошла ядерная авария. Несколько десятков тысяч людей в Энергодаре охватила паника.НАЭК героически молчит.Цена вопроса - поржать?
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26.08.2022 09:20 Ответить
 
 