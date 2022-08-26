Оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг безуспешно вел наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы, - Генштаб

Начались сто восемьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

"На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного".

В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредоточивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что на Краматорском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несовершеннолетний юноша из Бахмута задержан по подозрению в сотрудничестве с врагом, суд избрал ему меру пресечения

На Бахмутском направлении огневое поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.

"На Новопавловском направлении подразделения противника продолжали огневое поражение территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

Генштаб информирует, что на Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

Также читайте: Попытки наступления врага не имели успеха по всем направлениям, - Генштаб ВСУ

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.