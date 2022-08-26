Рашисты убили 2 и ранили 6 мирных жителей Донетчины за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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