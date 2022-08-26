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Новости Война
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Ночью россияне обстреляли два района Харьковской области. Разрушено учебное заведение. Есть погибшие, - Синегубов

харківщина

Минувшей ночью обстрелы г. Харькова не зафиксированы, впрочем, российские оккупанты ночью коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубв.

"Около 2:00 враг нанес ракетный удар по г. Чугуев, поврежден инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших. Около 2:30 враг нанес удар по г. Дергачи, разрушено образовательное учреждение. К сожалению, погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский и Богодуховский районы Харьковщины. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей, произошли пожары.

Читайте: Враг ударил по селу на Чугуевщине, попадание в жилой дом. Погиб мужчина, - Синегубов

По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера за день в Чугуевском районе 1 человек погиб, 2 – получили ранения.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и близлежащие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БпЛА. Наши защитники оказывают должное сопротивление, наносят врагу потери и надежно держат свои позиции. Украина победит", - добавил Синев.

армия РФ (19057) обстрел (26906) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558)


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А у Німеччині все сцикотість та гроші--так і тягнуть..весь час, так і будуть тягнути..Німці!То ви вже або -да, або-ні..
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26.08.2022 09:17 Ответить
Що ви проти нас маєте? А нічого,що допомога Німеччини є другою по обсязі і другою по надання послуг високоточної зброї? Тільки учора Шольц відвідав захисників України на вивченні цієї зброї. Що зробив ваш президент? Записав відео і виступив 95 квартал.
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26.08.2022 09:20 Ответить
Кремлівський фюрер ніяк не може нажертися нашоі крові ,-
здохни вже
кацапська мразь 😡
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26.08.2022 09:22 Ответить
А в цей час прихильники московського сатанату радіють, що благополучно добралися в почаївку на поклон гундяївським слугам.
https://fb.watch/f87X_AOeeS/
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26.08.2022 09:23 Ответить
Є розуміння чому знищуються багатоповерхівки орками у всіх війнах яку вони ведуть?
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26.08.2022 11:48 Ответить
 
 