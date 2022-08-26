Ночью россияне обстреляли два района Харьковской области. Разрушено учебное заведение. Есть погибшие, - Синегубов
Минувшей ночью обстрелы г. Харькова не зафиксированы, впрочем, российские оккупанты ночью коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубв.
"Около 2:00 враг нанес ракетный удар по г. Чугуев, поврежден инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших. Около 2:30 враг нанес удар по г. Дергачи, разрушено образовательное учреждение. К сожалению, погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский и Богодуховский районы Харьковщины. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей, произошли пожары.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера за день в Чугуевском районе 1 человек погиб, 2 – получили ранения.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и близлежащие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БпЛА. Наши защитники оказывают должное сопротивление, наносят врагу потери и надежно держат свои позиции. Украина победит", - добавил Синев.
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кацапська мразь 😡
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