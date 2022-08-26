Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 250 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 936 танков и 4 251 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 августа потери личного состава противника составляют около 46 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 46250 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1936 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4251 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1040 (+3) ед,

РСЗО - 272 (+0) ед,

средства ПВО - 148 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 834 (+6),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,

специальная техника - 99 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечают в Генштабе ВСУ.