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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 250 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 936 танков и 4 251 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 августа потери личного состава противника составляют около 46 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 46250 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1936 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4251 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1040 (+3) ед,

РСЗО - 272 (+0) ед,

средства ПВО - 148 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 834 (+6),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,

специальная техника - 99 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг безуспешно вел наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 250 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 936 танков и 4 251 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) уничтожение (6830) техника (1732) потери (4370)


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Топ комментарии
+18
400 орків у пекло - це потужно, кожен день би так. Так і білих Лад не вистачить, незабаром возики запропонують.
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26.08.2022 09:35
+17
+400,таки правда, що накрило не по дитячому. На папері поповнити на 137 тис,але ЗСУ подретушує ці папери. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.08.2022 09:35
+8
Наші Сонечки!

Воїни Світла, Воїни Добра!
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26.08.2022 09:49
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400 орків у пекло - це потужно, кожен день би так. Так і білих Лад не вистачить, незабаром возики запропонують.
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26.08.2022 09:35 Ответить
Це за 2 дні (24 і 25), але теж непогано.
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26.08.2022 12:22 Ответить
+400,таки правда, що накрило не по дитячому. На папері поповнити на 137 тис,але ЗСУ подретушує ці папери. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.08.2022 09:35 Ответить
Наші Сонечки!

Воїни Світла, Воїни Добра!
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26.08.2022 09:49 Ответить
500 крыс путлера в день...это маловато...Финляндия валила в месяц 100 000 совковых крыс джугашвили...с ноября 1939 по март 1940 года...
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26.08.2022 09:58 Ответить
400 споживачів бояри відправлену в краї вічних помийок.
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26.08.2022 10:03 Ответить
Ну от і всі 45000 мусорних пакетів вже використали.
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26.08.2022 10:09 Ответить
Андрей Орлов (Орлуша)

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей».

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!».

Они её, не чокаясь, обмыли,
Успели цвет салона обсудить
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Летят, летят по трассе Лады Гранты,
Есть в их колонне малая дыра,
Быть может, это место для гаранта?
Давно ему, давно туда пора.

Настанет день, и Лада под мигалкой
В желанном направлении попрёт,
И всех его министров катафалки
Её пропустят вежливо вперёд.
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26.08.2022 10:34 Ответить
Кілька днів тому я прокоментував тенденцію до прискорення, коли за один день росіян гинули 300 осіб. зараз це 400. Будемо сподіватися на 500 наступних і тенденцію до зростання.
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26.08.2022 15:47 Ответить
Добрий вечір. А можна також вести статистику знищених складів та баз рашистів? Дуже цікаво.
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26.08.2022 21:45 Ответить
 
 