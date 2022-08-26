Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 250 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 936 танков и 4 251 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 августа потери личного состава противника составляют около 46 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 46250 (+400) человек ликвидировано,
танков - 1936 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 4251 (+6) ед,
артиллерийских систем - 1040 (+3) ед,
РСЗО - 272 (+0) ед,
средства ПВО - 148 (+0) ед,
самолетов - 234 (+0) ед,
вертолетов - 202 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 834 (+6),
крылатые ракеты - 196 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,
специальная техника - 99 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечают в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воїни Світла, Воїни Добра!
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей».
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!».
Они её, не чокаясь, обмыли,
Успели цвет салона обсудить
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Летят, летят по трассе Лады Гранты,
Есть в их колонне малая дыра,
Быть может, это место для гаранта?
Давно ему, давно туда пора.
Настанет день, и Лада под мигалкой
В желанном направлении попрёт,
И всех его министров катафалки
Её пропустят вежливо вперёд.