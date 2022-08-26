РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7350 посетителей онлайн
Новости Война
7 065 28

Заявления Шойгу - это дезинформация, наступление России остановилось из-за ее плохой военной эффективности и ожесточенного украинского сопротивления, - британская разведка

рф,орки,окупанти,рашисти

Россия считает, что ракетные или артиллерийские удары по территории Украины имеют военное преимущество.

Об этом сообщают на странице Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 24 августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Шанхайской организации сотрудничества, что Россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить жертвы среди гражданского населения.

Читайте: Канада перебрасывает два самолета в Великобританию для доставки военной помощи Украине

"Это почти наверняка умышленная дезинформация. Наступление России остановилось из-за плохой военной эффективности России и ожесточенного украинского сопротивления. По приказу Шойгу действующие в Украине войска неоднократно срывали выполнение поставленных им задач в запланированные оперативные сроки. По всей вероятности, Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере, шесть генералов за недостаточно быстрое продвижение", - говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что в тот день, когда Шойгу выступал, российская баллистическая ракета малой дальности "Искандер" попала в поезд в Чаплино, убив по меньшей мере двоих детей. Это подчеркивает готовность России наносить сопутствующие потери, она считает, что ракетные или артиллерийские удары имеют военное преимущество.

армия РФ (19057) Великобритания (4927) обстрел (26906) внешняя разведка (374)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
это не отменяет того факта, что путин *****! а шойгу ху*сос!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:30
+14
А з Києва відійшли,щоб не поранити киян. Мразі ******!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:30
+12
Кацапи є споконвічними брехунами , вбивцями і загарбниками 😠
потребують цілковитого знищення - це не люди , а дика варварська орда !!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это не отменяет того факта, что путин *****! а шойгу ху*сос!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:30 Ответить
А з Києва відійшли,щоб не поранити киян. Мразі ******!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:30 Ответить
Кацапи є споконвічними брехунами , вбивцями і загарбниками 😠
потребують цілковитого знищення - це не люди , а дика варварська орда !!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:38 Ответить
Мы это знаем и без разведки. Отсасывают козломордые по всем фронтам.
показать весь комментарий
26.08.2022 09:39 Ответить
Вони свою стратегію уже декілька разів передивилися і недооцінювати ворога не можна. Усе працює на зброю,вони хочуть Україну знищити,а Україна має стратегію ТРИМАТИСЯ. І також реформувати ЗСУ і перейти на стандарти НАТО
показать весь комментарий
26.08.2022 09:39 Ответить
Вчера путлер увеличил свою армию на 140 000 хмырей...а это значит именно на столько если не больше было уничтожено бурято-калмык-моноголо-чечено-дагестанов и прочих крыс путлера...
показать весь комментарий
26.08.2022 09:43 Ответить
Для концентрації засобів і ресурсів , путлєру потрібна військова пауза.
Буде це домовленості з Зеленським , чи обмін на безпеку АЕС вирішиться ситуативно 😠
показать весь комментарий
26.08.2022 09:49 Ответить
Ну десь так і є за підрахунками нашого генштабу.
показать весь комментарий
26.08.2022 13:20 Ответить
"Якщо вы не можете досягнути бажаного, выдавайте досягнуте за бажане"

"Слова Шойгі мало що вже значать, і не тільки в Україні та у світі, а й у Росії токож.
"Збитий льотчик", ось його сьогодняшній статус.
Путін взяв на себе незалежно командування військами, обходячи міністра оборони та главу Генерального штабу.
Вони всі там, "стратеги"...
Щодо Шойгі то це як старий анекдот про пожежника - "Зарплата прекрасна, пристойні умови, колектив хороший. Одне, ... оці пожежі ... Хоч звільняйся".
Шойгу зшив красиву форму для армії, побудував військовий храм, фанерний Рейхстаг штурмував, організував юнармію. Аде коли довелось воювати по справжньому, обісрався.
показать весь комментарий
26.08.2022 09:47 Ответить
Тувінець шойгу - олєнєтрах , а не військовий , а ху@ло корчить з себе вЯлікого стратега , а насправді це старе пирло , з трясущими руками , і диким страхом в очах перед смертю 😠
показать весь комментарий
26.08.2022 09:55 Ответить
Щось у мене підозри, що це олені шойгу мають як хочуть 😁
показать весь комментарий
26.08.2022 11:28 Ответить
Якщо вони збільшують чисельність - значить готуються продовжувати наступ. Ресурс у ворога вчетверо більший, тому вони таку війну ще три роки можуть вести без будь-якої масової мобілізації.
Плани з нашого боку готуватися до затяжної війни - то є повна дурість і шлях в нікуди.
Єдиний шлях до перемоги - нищівний розгром ворога на території України.
Розгром - це нанесення втрат такої інтенсивності коли вони не будуть встигати поповнювати свої підрозділи для відновлення їх боєздатності, а отже стануть перед простим вибором - або бути знищеними, або - тікати.
Отже якщо ми не маємо плану розгрому у найкоротші терміни і надіїмося на успіх у затяжному протистоянні (ще рік або два, або три) - це повна маячня і прямий шлях до поразки (тобто до підписання мінську 3 чи стамбулу 1).
Як цього можна не розуміти, мені не зрозуміло.
показать весь комментарий
26.08.2022 09:56 Ответить
Ваші пропозиції, шановний 🤔
показать весь комментарий
26.08.2022 10:00 Ответить
Пропозиція проста - необхідно в першу чергу мати план розгрому (чого і скільки потрібно) і потім працювати з союзниками, партнерами і робити все можливе і неможливе для отримання необхідного озброєння з метою втілення цього плану в життя.
Але судячи з заяв наших мужновладців я розумію що вони йдуть іншим шляхом - затягування війни на роки (навіть неважливо з яких причин - результату немає, значить нездатні працювати з партнерами)
Сенсу в цьому я ніякого не бачу, така стратегія закінчиться підписанням стамбулу 1 чи мінська 3.
показать весь комментарий
26.08.2022 10:10 Ответить
А можливо вони й свідомо не планують громити ворога (може зернове перемир я заважає - не думаю що росія дозволила вивозити зерно без реалізації якихось своїх вимог), потім можливо металеве перемир я буде заважати, потім атомне перемир я - та багато чого можна вигадувати.
А як відбувалися ці перемовини? Хто там був? агрохімія, тувінець і єрдоган - нікого з наших партнерів, які надають нам підтримку. Що вони тоді мають думати? Тут або воювати або домовлятися, раз пішли домовленності - тільки дуже наївна людина може вірити в те, що вони не торкнулися бойових дій.
показать весь комментарий
26.08.2022 10:16 Ответить
Потрібно мати технічне обладнання, щоб перемогти ворога. Поки в нас немає далекобіцних ракет, бещ такої зброх перемоги не буде.
показать весь комментарий
26.08.2022 10:01 Ответить
Пиляшенко, не поріть гарєчку.
показать весь комментарий
26.08.2022 10:11 Ответить
Посчитали нужным комментировать бредни тувинца? Зачем?
показать весь комментарий
26.08.2022 10:07 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
26.08.2022 10:21 Ответить
На це розраховано було пупукіним. Черекання бидла завжди на користь не Україні, а ворогу - хоч хльопати у долоні буде воно здихлимпенгвінам-русланам-какарчукам, хоч болотом поливати глистів-усіків, або саму зегниду, замість елементарно на палю його, зелені тупо розбіжаться, а войсько шевелитись буде "по-інерції" й НОРМАЛЬНО стабілізується все, як при втечі овоча...
показать весь комментарий
26.08.2022 13:20 Ответить
тувинский ************* такой же ******** как и кремлевский *********** мать его.сидел бы молча в юрте и дрочил на шкуры.................................вот же ****** картлявое................................................................................................................
показать весь комментарий
26.08.2022 10:20 Ответить
Аби кацапію китайці зі свого боку влупили , або японці
показать весь комментарий
26.08.2022 10:21 Ответить
Ага. Еще один "жест доброй воли".
показать весь комментарий
26.08.2022 10:22 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZUbyYtCvhfKjSObtGpn35zxAPnHhWye-YmptV13J5IJcbj5XjwvkLMyJHxZ9wDNcOlW9IqNkSp933qJFi9671Vj63kNbviXrXhhCQGSb-f8IB4_0bXLyKEZF5TcLnTAGqbF7ui7o68oXfA550DKb9uMis2-FTtxybYmd5g5FDtm-A&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Fursa

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0uhU5b8u319ZCEgmGggXcgD3vwevaWYNxJ4wWPPhQPRa7k87k1QUMYKpkYycLCaJKl?__cft__[0]=AZUbyYtCvhfKjSObtGpn35zxAPnHhWye-YmptV13J5IJcbj5XjwvkLMyJHxZ9wDNcOlW9IqNkSp933qJFi9671Vj63kNbviXrXhhCQGSb-f8IB4_0bXLyKEZF5TcLnTAGqbF7ui7o68oXfA550DKb9uMis2-FTtxybYmd5g5FDtm-A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

і знову все фейк

І тут обман

оці от за 3 дні...
показать весь комментарий
26.08.2022 10:34 Ответить
та нема сенсу слухати тих пропагандонів,

то вони патякають для своїх місцевих зомбі
показать весь комментарий
26.08.2022 11:27 Ответить
Якійсь дебільні формулювання в британців, як то: «За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали виконання поставлених їм задач у заплановані оперативні терміни. Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування»

Чи це дебільний переклад?
показать весь комментарий
26.08.2022 12:06 Ответить
Заткнувся zeзвіроккончений, - Шойгу черекнуло, - 100500 реакція звірка буде СМЕРДЮЧА. Воно з перших днів, як гівном всплило, виконує вказівки з паРашки, направлені на розвалювання України. А черекання у стрічці "в інший бік", як пук у автобусі... "Посчитали нужным комментировать бредни тувинца? Зачем?"©
показать весь комментарий
26.08.2022 13:14 Ответить
 
 