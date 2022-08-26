Заявления Шойгу - это дезинформация, наступление России остановилось из-за ее плохой военной эффективности и ожесточенного украинского сопротивления, - британская разведка
Россия считает, что ракетные или артиллерийские удары по территории Украины имеют военное преимущество.
Об этом сообщают на странице Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 24 августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Шанхайской организации сотрудничества, что Россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить жертвы среди гражданского населения.
"Это почти наверняка умышленная дезинформация. Наступление России остановилось из-за плохой военной эффективности России и ожесточенного украинского сопротивления. По приказу Шойгу действующие в Украине войска неоднократно срывали выполнение поставленных им задач в запланированные оперативные сроки. По всей вероятности, Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере, шесть генералов за недостаточно быстрое продвижение", - говорится в сообщении.
В Министерстве подчеркнули, что в тот день, когда Шойгу выступал, российская баллистическая ракета малой дальности "Искандер" попала в поезд в Чаплино, убив по меньшей мере двоих детей. Это подчеркивает готовность России наносить сопутствующие потери, она считает, что ракетные или артиллерийские удары имеют военное преимущество.
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потребують цілковитого знищення - це не люди , а дика варварська орда !!
Буде це домовленості з Зеленським , чи обмін на безпеку АЕС вирішиться ситуативно 😠
"Слова Шойгі мало що вже значать, і не тільки в Україні та у світі, а й у Росії токож.
"Збитий льотчик", ось його сьогодняшній статус.
Путін взяв на себе незалежно командування військами, обходячи міністра оборони та главу Генерального штабу.
Вони всі там, "стратеги"...
Щодо Шойгі то це як старий анекдот про пожежника - "Зарплата прекрасна, пристойні умови, колектив хороший. Одне, ... оці пожежі ... Хоч звільняйся".
Шойгу зшив красиву форму для армії, побудував військовий храм, фанерний Рейхстаг штурмував, організував юнармію. Аде коли довелось воювати по справжньому, обісрався.
Плани з нашого боку готуватися до затяжної війни - то є повна дурість і шлях в нікуди.
Єдиний шлях до перемоги - нищівний розгром ворога на території України.
Розгром - це нанесення втрат такої інтенсивності коли вони не будуть встигати поповнювати свої підрозділи для відновлення їх боєздатності, а отже стануть перед простим вибором - або бути знищеними, або - тікати.
Отже якщо ми не маємо плану розгрому у найкоротші терміни і надіїмося на успіх у затяжному протистоянні (ще рік або два, або три) - це повна маячня і прямий шлях до поразки (тобто до підписання мінську 3 чи стамбулу 1).
Як цього можна не розуміти, мені не зрозуміло.
Але судячи з заяв наших мужновладців я розумію що вони йдуть іншим шляхом - затягування війни на роки (навіть неважливо з яких причин - результату немає, значить нездатні працювати з партнерами)
Сенсу в цьому я ніякого не бачу, така стратегія закінчиться підписанням стамбулу 1 чи мінська 3.
А як відбувалися ці перемовини? Хто там був? агрохімія, тувінець і єрдоган - нікого з наших партнерів, які надають нам підтримку. Що вони тоді мають думати? Тут або воювати або домовлятися, раз пішли домовленності - тільки дуже наївна людина може вірити в те, що вони не торкнулися бойових дій.
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0uhU5b8u319ZCEgmGggXcgD3vwevaWYNxJ4wWPPhQPRa7k87k1QUMYKpkYycLCaJKl?__cft__[0]=AZUbyYtCvhfKjSObtGpn35zxAPnHhWye-YmptV13J5IJcbj5XjwvkLMyJHxZ9wDNcOlW9IqNkSp933qJFi9671Vj63kNbviXrXhhCQGSb-f8IB4_0bXLyKEZF5TcLnTAGqbF7ui7o68oXfA550DKb9uMis2-FTtxybYmd5g5FDtm-A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
і знову все фейк
І тут обман
оці от за 3 дні...
то вони патякають для своїх місцевих зомбі
Чи це дебільний переклад?