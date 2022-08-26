Заявления Шойгу - это дезинформация, наступление России остановилось из-за ее плохой военной эффективности и ожесточенного украинского сопротивления, - британская разведка

Россия считает, что ракетные или артиллерийские удары по территории Украины имеют военное преимущество.

Об этом сообщают на странице Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 24 августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Шанхайской организации сотрудничества, что Россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить жертвы среди гражданского населения.

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"Это почти наверняка умышленная дезинформация. Наступление России остановилось из-за плохой военной эффективности России и ожесточенного украинского сопротивления. По приказу Шойгу действующие в Украине войска неоднократно срывали выполнение поставленных им задач в запланированные оперативные сроки. По всей вероятности, Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере, шесть генералов за недостаточно быстрое продвижение", - говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что в тот день, когда Шойгу выступал, российская баллистическая ракета малой дальности "Искандер" попала в поезд в Чаплино, убив по меньшей мере двоих детей. Это подчеркивает готовность России наносить сопутствующие потери, она считает, что ракетные или артиллерийские удары имеют военное преимущество.