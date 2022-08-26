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Новости Война
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Мариупольских родителей заставляют отдавать детей в школы оккупантов. Угрожают штрафами и лишением родительских прав, - Андрющенко

школа,діти

Жители временно оккупированного Мариуполя получают от оккупантов смс-сообщения с угрозами. Рашисты угрожают штрафами и лишением родительских прав тех, кто отказывается отдавать детей в школы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"В связи с нежеланием родителей отдавать детей в школы под оккупацией и попыткой приобщить к онлайн образованию в Украине, оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишением родительских прав и изъятием детей из семей", - говорится в сообщении.

Мариупольских родителей заставляют отдавать детей в школы оккупантов. Угрожают штрафами и лишением родительских прав, - Андрющенко 01

Отмечается, что пошедшие на сотрудничество с оккупантами педагоги массово рассылают сообщения родителям, прямо указывая, что "при условии проживания в городе и не приобщения к оккупационным школам, дети будут изъяты из семей принудительно".

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"В очередной раз призываем мариупольцев к эвакуации. Спасайте себя и своих детей от преступлений российских оккупантов. Пока есть время и возможность", - подчеркнул Андрющенко.

дети (6472) Мариуполь (5706) оккупация (10119) обучение (524) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+10
А ты проверь лично, можно ли оттуда выехать. Нет желания? Если нет, какого иглесиаса ты гавкаешь?
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26.08.2022 09:47
+6
Покидьки
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26.08.2022 09:36
+5
Мені здається що всі нормальні люди вже давно звідти виїхали і там залишилась тільки відверта ватна наволоч. Я дуже сумніваюсь що там є люди з патріотичними і проУкраїнськими поглядами.
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26.08.2022 09:45
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Покидьки
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26.08.2022 09:36 Ответить
У них усе через примусово і погрози. Горіть в пеклі москалі
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26.08.2022 09:41 Ответить
Мені здається що всі нормальні люди вже давно звідти виїхали і там залишилась тільки відверта ватна наволоч. Я дуже сумніваюсь що там є люди з патріотичними і проУкраїнськими поглядами.
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26.08.2022 09:45 Ответить
А ты проверь лично, можно ли оттуда выехать. Нет желания? Если нет, какого иглесиаса ты гавкаешь?
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26.08.2022 09:47 Ответить
Как сабака!
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26.08.2022 09:54 Ответить
Судячи з того,що молоді з дітьми,то або ватніки або бояться виїжджати.
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26.08.2022 09:57 Ответить
Если здаеться, то крестись. Больше пользы будет
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26.08.2022 11:09 Ответить
Пионэрами и комсомолистами станут...партия ядреная ррабZeя нуждается в кадрах...
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26.08.2022 09:49 Ответить
будуть змушувати розмовляти кацапською мовою
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26.08.2022 10:19 Ответить
 
 