Мариупольских родителей заставляют отдавать детей в школы оккупантов. Угрожают штрафами и лишением родительских прав, - Андрющенко

Жители временно оккупированного Мариуполя получают от оккупантов смс-сообщения с угрозами. Рашисты угрожают штрафами и лишением родительских прав тех, кто отказывается отдавать детей в школы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"В связи с нежеланием родителей отдавать детей в школы под оккупацией и попыткой приобщить к онлайн образованию в Украине, оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишением родительских прав и изъятием детей из семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пошедшие на сотрудничество с оккупантами педагоги массово рассылают сообщения родителям, прямо указывая, что "при условии проживания в городе и не приобщения к оккупационным школам, дети будут изъяты из семей принудительно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собаки в поисках пищи разрывают могилы с погибшими в оккупированном Мариуполе, - горсовет. ВИДЕО

"В очередной раз призываем мариупольцев к эвакуации. Спасайте себя и своих детей от преступлений российских оккупантов. Пока есть время и возможность", - подчеркнул Андрющенко.