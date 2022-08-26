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Новости Война
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377 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 733 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 1110 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 26 августа 2022 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 377 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"25 августа в результате обстрела оккупантами г. Орехова Запорожской области погиб 17-летний подросток", - говорится в сообщении.

Читайте: 376 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 733 - ранены, - Офис Генпрокурора

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

армия РФ (19057) дети (6472) смерть (9212) Офис Генпрокурора (2457)


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26.08.2022 09:42 Ответить
Цікаво, скільки батьків голосували по приколу??
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26.08.2022 09:55 Ответить
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26.08.2022 09:55 Ответить
И почему то римский папик по этому поводу засунул свой римский язык в свою римскую жопу. Он только за фашистку дугину расстроился. Совпадение? Не думаю.
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26.08.2022 11:03 Ответить
На самом деле убитых детей больше. Намного
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26.08.2022 11:06 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим
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26.08.2022 12:19 Ответить
 
 