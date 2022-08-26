ВСУ ударили по рашистам в оккупированной Кадиевке, около 200 российских десантников погибли, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В оккупированной Кадиевке украинские защитники ударили по российским оккупантам.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот... прилетело, да так, что аж 200 по 200 рашистским вдвшникам", - отметил он.

В то же время, пропагандистское издание ТАСС сообщает, что утром 26 августа ВСУ выпустили по Кадиевке 10 ракет с HIMARS.

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