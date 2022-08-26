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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Украинский стал "образом русофобии", преподавание на нем на оккупированных территориях станет катастрофой, - путинист Михалков

михалков

Одиозный российский режиссер Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Он считает, что за последние годы украинский язык стал "образом русофобии".

"Словосочетание, которое мы слышим в украинской транскрипции или произношении - они для нас, для мира и для них самих являются формулировкой ненависти к России. Если предметы будут преподаваться на украинском - это катастрофа", - сказал Михалков.

Смотрите: Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Михалков Никита (131) оккупация (10119) украинский язык (1189) язык (3778) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+51
Быдло , варвар и ещё нацист
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26.08.2022 10:25
+45
Тварюка кацапська , здохни 😡
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26.08.2022 10:24
+36
Браво, міхалков
ти, сцук, підтвердив ще раз, що НАША РУСОФОБІЯ ЩЕ НЕДОСТАТНЯ

І НІКОЛИ НЕ БУДЕ ДОСТАТНЬОЮ, ПОКИ ЖИВІ ТАКІ М*ДАКИ ЯК ТИ
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26.08.2022 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Евенки, якути, дагестанці та буряти читають англійською мовою...
А на війну поженуть саме їх. Ще раз кажу: іди проспись, "патріот"....
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26.08.2022 12:13 Ответить
А мені досраки чи вони взагалі вміють читати. Що ти так за них переживаєш? Може ти їхня ***** і вже розраховуєш у них гроші заробить?
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26.08.2022 12:28 Ответить
Саме вони прийдуть убивати українців, тому переживати треба.
А тобі "до сраки", бо ні голови, ні мізків у тебе нема.
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26.08.2022 13:57 Ответить
Будеш у них на рюзге ізіке просити щоб тебе не били, бо тобі ,,не до сраки,, відкрию тобі секрет їм начхати, що ти там скажеш.
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26.08.2022 17:13 Ответить
По собі не суди. Не всі такі, як ти.
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26.08.2022 18:51 Ответить
Я по тобі суджу, ти типова хохло-онуча об яку твої господарі витирають ноги, он як сучишся.
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26.08.2022 22:38 Ответить
Сиди там у штатах і не патякай. Ти не чув звуку "Калібру" і не знаєш взагалі нічого, крім новин. Тож не *****, чмо.
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27.08.2022 01:05 Ответить
Чуєш, "суперукраїнець"! Ти, коли народився - то вже з "оселедцем" і у "вишиванці" був? Розкажу тобі один випадок з історії: коли Гітлер очолив НСДАП, то він про концепцію "арійства" не заїкався Лише через деякий час Розенберг створив цю "псевдотеорію" Поки вона розроблялася - почалися політичні та економічні переслідування євреїв Одним з найнетерпиміших був такий собі дрібний діяч Макс Кауфман (наскільки мені відомо - десь з Ганноверського відділення НСДАП) Євреїв ненавидів усіма фібрами душі А потім з"явилася вимога до членів НСДАП - надать підтвердження своєї "арійськості" Наш "антисеміт" та "істинний арієць" поліз у церковні реєстраційні книги і з жахом виявив, що у нього купа єврейських предків! В кінці-кінців - ЗАСТРЕЛИВСЯ! Дивися - щоб у тебе такого не було!
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26.08.2022 14:42 Ответить
Так народився з оселебцем в сорчці, шароварах та з шаблюкою на боці, що твій комплекс меншовартості тобі жити не дає? Твій висер про антисемітизм мене навів на думку, що ти несповна розуму, бо як можна порівнювати переслідування народа для виправдання своїх злочинів з ненавистью до окупантів. Може ти співчуваєш свинорусам та проти кацапофобії? Доречі українською ПРАЩУРИ, а не ,,предки,,.
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26.08.2022 17:36 Ответить
В Америці просто усім розказувати, що ти "козак", бо ніхто нічого не знає.
А по коментах видно, що оселедець у тебе лише на тарілці.
Менше пий, "козак" недороблений.
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26.08.2022 19:04 Ответить
По твоїм видно яке ти хохло улесливе з оселедцем в сраці.
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26.08.2022 22:40 Ответить
З твоїм розумом ні хріна тобі не видно. Чмо.
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27.08.2022 01:06 Ответить
Ти часом не член партії Ляшка, мохнатка?
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27.08.2022 09:52 Ответить
Набиваєшся на "свіданіє" ? Так і знав, що ти підар.
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27.08.2022 19:25 Ответить
ПРЕ́ДОК, дка, чол.

1. Старший родич по висхідній лінії з боку матері або батька (звичайно старіший за діда, бабу). В бібліотеці, повній старих книжок, висять портрети поважних предків (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 154); Предків я знав по пальцях - до мого діда включно (Юрій Яновський, I, 1958, 86);
// Той, від кого веде свій початок рід. Жителі села звичайно належали до одного роду. Вони вважали себе потомками одного спільного предка (Історія середніх віків, 1955, 5);
// Родоначальник якогось виду або роду (про тварин). Предком усіх ******** домашніх котів є африканський дикий кіт (Наука і життя, 4, 1966, 37).

2. перев. мн. Попередники ******** поколінь; люди, що жили задовго до теперішніх часів. [Магістер:] Архімед убитий був рукою невігласа, не встигши теореми докінчити. Але за рік чи, може, за сто рік, знайшлась рука, що дописать зуміла ту теорему. І ніхто не скаже, де діло предка, де потомна праця, - вони злились в єдину теорему (Леся Українка, III, 1952, 97); Прекрасна наша Вітчизна. Щоб одстояти її від посягання ворогів, не раз наші предки засівали береги Дніпра своїми кістками (Петро Панч, В дорозі, 1959, 244); Ще той собор у Києві стоїть, Що предок звів на диво поколінням (Дмитро Павличко, Бистрина, 1959, 24); Живі факти реальної дійсності свідчать, що соціалізм приніс трудящим.. Країни Рад такі матеріальні й духовні блага, про які їх предки не могли навіть мріяти (Комуніст України, 3, 1969, 43);
// тільки мн. Ті, від кого походять певні людські племена, народності і т. ін. На півночі і північному сході вони [венеди] потім стикалися з окремими угро-фінськими племенами - предками естонців, фіннів, карелів, мордви, марі та інших народів (Історія СРСР, I, 1957, 23); Давні племена своїми предками вважали тварин (Наука і життя, 8, 1963, 32).
♦ З предка; З предку-віку, у знач. присл. - з давніх-давен, і давніх часів; віддавна. Недалеко від Полтави, Де широкими гіллями Ліс над Ворсклою гуде, - З предка, з діда.. Незавидний жив козак (Левко Боровиковський, Тв., 1957, 80); З предка живуть Кабашні у цих місцях (Олесь Гончар, Таврія, 1952, 36); Без границі й без копця, Від конця [кінця] та й до конця Зеленіє степ кругом 3 предку-віку облогом (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 404).

http://sum.in.ua/p/7/528/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 528.

Це - для "СУПЕРУКРАЇНЦІВ", які замість вчиться в школі, собак дражнили в підворітті Тому не знають, що таке слова-синоніми!
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26.08.2022 21:04 Ответить
Приколь що всі твої приклади взяті з 50-х і далі, саме в той період коли цапи активно нищили й переробляли україеську мову щоб вона була більше сзожа на кацапську, так як це зробили зі словом відмінник, особливо ,,подобаються,, приклади з комуністичних видань котрі без цензури не виходили. Про таких як ти кажуть - корисний ідіот.
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26.08.2022 22:46 Ответить
Ідіот - це ТИ! Михайло Коцюбинський, Леся Українка і Пантелеймон Куліш жили у ХІХ столітті! І твори їх були написані тоді ж А посилання там на видання, що були найбільш розповсюджені в бібліотеках на момент створення словника Я тобі процитував АКАДЕМІЧНЕ видання словника! Ти хоч розумієш, ЩО означає "академічний"? Це основний документ держави, який використовується для написання офіційних державних документів (законів, наприклад) Іншого НЕ ІСНУЄ! Буде новий - будем користуваться ним
Слухай! Вас на якій фермі вирощують - таких "суперпатріотів-вишиватників", з рівнем освіти десь на рівні 5-6 класу школи? Наче з одної пробірки!
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26.08.2022 22:56 Ответить
Гоголь теж давно жив, але це не завадило цапам змінити його тексти. Також почитай про зелений словник відомий як ,,словник з усруської мови на усруську,, тож не тринди мені ексерт.
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26.08.2022 23:11 Ответить
Ну-ну! Факти давай - ХТО там ЩО "заміняв"! Конкретику давай! А не пустий "триндьож" Знайди видання дореволюційне і візьми видання радянське І виклади тут, щоб мене "присоромить"! Вірші Лесі Українки теж "заміняли"? Ти хоч сам собі віриш?
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26.08.2022 23:24 Ответить
Прочитай Юрій Винничук: стриножена мова, там про так званий словник дохідливо написано, а щодо письменників прочитай про видавництво Дніпро котре ,,прославилось,, викиданням питомих українських слів з книжок та заміняло на слова покручі з того словника, от і побачиш різницю доречі не забудь про Гоголя там цапи приписали купу сторінок про неймовірну красу рюзге природи але люди виявили обман порівнявши старі видання з пізнішими.
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27.08.2022 00:17 Ответить
Придурку! Я тобі вказую на затверджені і визнані державою в якості офіційних словники А ти мене відсилаєш до чергового "писаки" що вважає що він розуміє все краще за всіх (Ти до речі теж до таких належиш!)
Так що або давай докази того що твори названих мною дореволюційних письменників "переписані" у радянські часи або йди в сраку!!!
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27.08.2022 00:56 Ответить
Ну якщо знаний у світі письменник та дипломований філолог для тебе ,,писака,, і наведений відомий факт додавання тексту для тебе не доказ, а вказаний словник являвся якраз офіційним, ти тут не корчи із себе дурочку, поводиш себе як справжній ватан - ваші докази, не являються доказами, бо мені не подобаються. Отже, якщо тобі щось не подобається то йди й проведи собі анально огіркову терапію.
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27.08.2022 09:50 Ответить
*Прикольно
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26.08.2022 23:06 Ответить
Паскудо ти, душа в тебе кацапська і нич із тим вже не зробиш.
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26.08.2022 22:16 Ответить
Ще один "суперпатріот-"вишиватник" вродився І де ви - такі недоумки, беретеся? На якій фермі вас розводять? Наче з однієї пробірки!
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26.08.2022 22:40 Ответить
Почитав коменти під цією новиною на "РИА Новости"
Такі мушу визнати -- наша русофобія не достатня!
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26.08.2022 11:52 Ответить
Заборонити цьому фашисту в'їзд в ЄС!
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26.08.2022 12:11 Ответить
вы в США сначала разберитесь. А то вон американцы тоже началаи переживать, как же простые русские будут без виз? ай-ай-ай, понять и простить....
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26.08.2022 15:26 Ответить
Радует что украинцы пока не очень умело, но старательно пытаются говорить только на украинском. По крайней мере в интернете. Наступит день и украинские дети наконец разучатся понимать мову агрессора.
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26.08.2022 12:12 Ответить
Такой момент не наступит. Даже жители стран Балтии не забывают русский язык, даже когда у них в раскладке уже нет русской клавиатуры.
Надо убрать московский сапог со своей земли, московских агентов из властных структур, и язык превращается в средство коммуникации.
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26.08.2022 12:21 Ответить
знати мов ворога не зашкодить хоча б для того щоб наперед розуміти їхні підступні наміри і запобігати їм.
втім з рашкою і так все ясно: що б не казали - усе брехня)))
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26.08.2022 12:55 Ответить
"знати мов ворога не зашкодить" - знати її треба лем тим, кому треба, розвідникам, аналітікам, ССО, українцям воно не треба.
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26.08.2022 13:09 Ответить
А Ганді колись казав: "Я людина стільки разів скільки мов я знаю!" Ти розумніший Ганді? Лише одна нація хизується своїм невіглаством - КАЦАПИ!!! І чим ти в даному випадку від них відрізняєшся? Aqımaq tübi joq qumırağa uqsaydı - oğan eşteñe sıymaydı!
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26.08.2022 14:48 Ответить
Яр Холодний, це сказав не Ганді, а Ґете, дотого ж друга частина фрази звучить так: то ж стань Людиною і вивчи добре СВОЮ МОВУ.
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26.08.2022 17:54 Ответить
А ти СВОЮ мову знаєш? Я там тобі "довідочку" скинув - стосовно "пращурів-предків" А щодо Ганді з Гете - так вислів від того не міняється! До речі - ти зрозумів останню фразу мого коментаря? А-а-а! Ти ж у нас із "суперпатріотів", які доводять, що Адам з Євою були українцями і прамова всіх народів - українська! Тому різні "нарєчія" вчить - "не царське діло!" (ти ще спробуй мені "дзявкнуть", що "діло" українською - "справа"!
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26.08.2022 21:14 Ответить
По-перше: дзявкають собаки й ти разом з ними.
По-друге: якраз міняє справу, це означає, що ти грамотний баран котрий десь нахапався фраз авторів котрих не знаєш та значення не розумієш. Так я знаю свою рідну мову, далеко не на рівні філолога, проте на достатньому щоб розуміти людей.
По-третє: не приплітай мене до секти дебілоїдів до якої ти сам, безсумнівно, належиш.
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26.08.2022 23:02 Ответить
"Можеш набрать в рот лайна і плюнуть мені в лице!" (до речі - саме цим ти постійно і займаєшся - плюєшся лайном в опонентів Так що тобі не звикать!)
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26.08.2022 23:37 Ответить
Зрозуміло, кіть не знаешь угрофінське наречіе, то невіглас. Як там "великай и могучий", "великая культура". Я відрізняюся тим, ож був кацапом, але у 1973 році примусив написати собі у пачпорті УКРАЇНЕЦЬ. Ти знаеш шо таке 1973 рік та син радянського офіцера.
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26.08.2022 18:28 Ответить
Чуєш, телепню! Не хизуйся тим, що ти зробив у 1973 році На відміну від тебе, я ніколи не забував, що я - українець! І діти мої, в Росії живучи, себе вважали українцями - вдома звучала виключно українська мова! І я, і мої діти, крім рідної, володіємо ще кількома мовами (включаючи російську) І дурнішими ми від того не стали!
Маю честь - офіцер радянської армії з червня 1983 року!
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26.08.2022 22:07 Ответить
"І діти мої, в Росії живучи, себе вважали українцями" - до сраки ким вважали себе ссучені малороси, працюючи на орків. Зрозуміло чого ти, тварюка, так з себе українця корчиш. Бо ссучений щур.
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26.08.2022 22:20 Ответить
Ти хворий? Чи просто "пригожинський проплачений провокатор"? Відповідаю не для тебе, а для тих, хто наткнеться на твою "бредятину": Поки був СРСР - я служив Україні, яка була в складі СРСР Після ліквідації СРСР я повернувся на Батьківщину і продовжив служить Україні А от чим займався ти ? Питання!
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26.08.2022 22:37 Ответить
Пшёёёл нах, продажная тварь. Служил он. В *********, но Украине. "я служив Україні, яка була в складі СРСР" - это не бредятина? Всё, в бан, тварь.
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26.08.2022 22:42 Ответить
Поцілуй мене у сраку! Для "бану" треба не менше п"яти "спаміщиків" А вас, "гімноїдів", тут стільки немає - ви частіше всього "парами" працюєте!
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26.08.2022 23:40 Ответить
Як же ти палаєш, немічний, все що ти можеш це перейти на ,,сам дурень,,.
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27.08.2022 09:57 Ответить
Та ні! Це саме у вас, "гімноїдів форумних, "палає" і вина образи та лаку переходите - бо мордою в лайно тикають А я - "спокійний як удав"
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27.08.2022 11:48 Ответить
Безугла, ти не помітиш навіть якщо стоятимеш по шию у лайні, ти мені вже остогид своєю ватною тупістью, очком на кактус тобі сюди.
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27.08.2022 15:04 Ответить
Я бачу що у тебе великий досвід : "по шию у лайні" та "очком на кактус" - що так смакуєш від опису! Наступного разу назви мене "Медведчуком" або Єрмаком - "Безугла" для мене надто "дешево"
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27.08.2022 15:15 Ответить
Отцы русофобии сидят в кремле.
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26.08.2022 12:17 Ответить
Ось таке в рашистів ставлення до всього українського ,а президент Зеленський ніяк не наважится підписати закон про заборону ввозу книг з рф і білорусі який вже більше двох місяців прийняла ВР ,що це як не допомога ворогу розповсюджувати "русский мир" ?
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26.08.2022 12:18 Ответить
Шо ты выкладать собралось, чмо подмахивающее кремлёвской тирании, Для вас сатанистов Украина олицетворяет конец узурпации власти бандитов на рабсии.
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26.08.2022 12:26 Ответить
нажаль, усі міхалкови традиційно чи генетично завжди були підкаблучниками влади у всі часи. отож і цей не виняток і його талант не виправдовує його як людину
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26.08.2022 12:52 Ответить
майте на увазі, це - "хорошій русскій": ще той прихильник "Демплатформа в кпSS" поряд з Ахеджаковою та Басілашвілі в ті часи; який був "готовотдатьвсе" за Єльцина...
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26.08.2022 12:31 Ответить
образ русофобії
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26.08.2022 12:31 Ответить
щоб ти здох тварина руснява михалков, зі своїм коров'ячим рюським Изыком
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26.08.2022 12:40 Ответить
Песнь о Павлике Морозове
Музыка: Франц Сабо Слова: Сергей Михалков

Залегла тайга в тумане сером
От большого тракта в стороне.
Для ребят хорошим был примером
На деревне Паша-пионер.

Был с врагом в борьбе Морозов Павел
И других бороться с ним учил.
Перед всей деревней выступая,
Своего отца разоблачил!

За селом цвели густые травы,
Колосился хлеб в полях жнивья.
За отца жестокою расправой
Угрожала Павлику родня.

И однажды в тихий вечер летний,
В тихий час, когда не дрогнет лист,
Из тайги с братишкой малолетним
Не вернулся Паша-коммунист.

Собирала ночь седые тучи,
Расходился ливнем дождь прямой.
Пионер, один из самых лучших,
Не вернулся в эту ночь домой...

Поднимал рассвет зарницы знамя.
От большого тракта в стороне
Был убит Морозов кулаками,
Был в тайге зарезан пионер.

И к убийцам ненависть утроив,
Потеряв бойца в своих рядах,
Про дела погибшего героем
Не забыть ребятам никогда!

1934
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26.08.2022 18:58 Ответить
Росіяни мають спільну багатовікову мету і йдуть до неї. Насади усюди де можна рускій мір. Саме тому ми українці були у них в рабстві тобто в кріпостних при царях, а потім були в совєцькій окупації. Не вони у нас. А ми у них. Бо у нас немає спільної української ідеї.
Візьмемо до прикладу нинішнього президента. Хіба він українець? Можливо він себе і вважає українцем, але його мета його бачення майбутнього це союз з "харошєй расієй". Він не хоче повністю розірвати з ними культорологічний зв'язок. І він не один. Купа його прихильників серед решти паспортизованих українців. Навіть на цьому сайті в цій темі, купа таких кацапомовних українців, які споживають дивляться російке, слухають російке, читають та пишуть російскьою. Що ж їх робить українцями крім паспорта? Нічого.
Треба робити паспорти негромадян як це зробили балтійські країни. Треба забороняти музику, книжки, фільми, серіали та все що виробляється мовою окупантів. В іншому разі ми не відірвемось від рускава міра і війна з ними буде нескінченна.
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26.08.2022 12:43 Ответить
лайно-людина
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26.08.2022 12:49 Ответить
Ото ляпнув підорко. Можна подумати вони вагалися щодо викладання українською. Чукчів реставруйте, а завезених москальнят та місцевих москальнят-колоністів продовжуйте лукаморьєм годувати. Сподіваюсь не на довго.
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26.08.2022 13:01 Ответить
А кацапська стала смердячим лайном! Як вибралась з Маріуполя перейшла на українську!
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26.08.2022 13:02 Ответить
От чесно: хоч з дружиною росіянкою і спілкуюсь російською, але коли чую її в інших місцях, хочеться підійти і в'їбати по пиці. Особливо, коли бабушкі спілкуються з онуками. Можливо, пересеоенці чи біженці, але неприємно, що вже змалечку закладають у голови "вєлікій рускій". До речі, дружина мене шпиняє, що сам з нею спілкуюсь російською, хоча вона вже досить пристойно спілкується українською. Ну, звичка, вибачайте
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26.08.2022 13:20 Ответить
Я з малечку розмовляла російською, бо місто в нас було рорійськомовним, та свідомо перейшла на українську після приходу орків. Просто інакше не могла після 2 місяців під обстрілами( Та ще й коли через двори до дому заперлись орки з "ми регулярна російська армія", то якось не можу залишатись російськомовною. Хоча розумію що богато наших воїнів розмовляють російською.
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26.08.2022 13:36 Ответить
Мудрьоно як: "словосполучення, транскрипція...". Скажу просто: пішов на #уй! І це - теж українською, але ж зрозуміло?
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26.08.2022 13:15 Ответить
Російська мова - мова вічного загарбника, ******** орди, мародера, вбивці, гвалтівника і терориста. А михалков тупий шовініст, який іде на юх назавжди. Будеш командувати у своїх смердячих болотах. В своїй країні і своїй хаті ми якось самі розберемося, що нам робити.
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26.08.2022 13:25 Ответить
Тоді й німецька мова - мова країни, що почала 2 світових війни.
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26.08.2022 13:49 Ответить
Так німці покаялися!!!!!
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26.08.2022 18:59 Ответить
28 червня 1914 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF Гаврило Принцип , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96 боснійський серб , який був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC югославським націоналістом і членом сербського військового товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0 « https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0 Чорна Рука» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE , вбив австро-угорського спадкоємця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4 ерцгерцога Франца Фердинанда в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%BE Сараєво , що призвело до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0 липневої кризи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-AJPT2-12 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-FOOTNOTEDjoki%C4%87200324-13 [10] . У відповідь Австро-Угорщина висунула Сербії ультиматум 23 липня. Відповідь Сербії не задовольнила австрійців, і вони вдалися до військових дій. Мережа взаємопов'язаних альянсів розширила й поглибила кризу, перетворивши локальну суперечку між двома https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 балканськими країнами на загальну міженародну кризу, у яку втягнулася більшість країн Європи.

А 2-гу Світову війну розпочали таки нацисти і Совок з різницею в 2 тижні.
Чому ти вважаєш, що на тут одні виборці зеленського сидять, которим люба локшина на вуха навішується?
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26.08.2022 19:04 Ответить
а хто там з німцями напав на Польщу? Бандера? Та ні, це була Червона Армія, яка до цього напала на Фінляндію і те що підписали Молотов і Рібентроп і є початком Другої світової. Тільки німців засудиди, німці покаялися і виплатили репарації, а московити окупували ще більше, чим бажали німці і їм за це нічого не було. Ось непокарене зло і вилізло. Я думаю на цей раз цього монстра знищать цівілізовані країни, такі як США, Англія, Канада, Нова Зеландія, Австралія, ЄС і Україна.
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26.08.2022 20:00 Ответить
Михалковы это конченый род который лизал и лижет жопу любой власти.
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26.08.2022 13:33 Ответить
Один із наслідків цієї війни...Що українці стали такими ж чужими росіянам, як чужі їм поляки, литовці чи естонці....Нарешті це трапилося....

Невеличкий приклад...ЄВРОПА та Америка- це стало щось зовсім нашим, українським та рідним, яке дало прихисток МІЛЬЙОНАМ НАШИХ БІЖЕНЦІВ...Для Росіян ЗАХІД - це щось абсолютне вороже та чуже, яке навпаки, рятує мільйони "хохлів", яких ми бажаємо перевиховати або знищити, якщо будуть опиратися цьому перевихованню....

Ps... Деякі росіяни із т.з. російської, ліберальної тусовки вважають, що після війни та Путіна, все повернеться "на круги своя"..."будет дружба, как прежде"
Вважаю це невірним уявленням....Ментальне провалля між українцями та росіянами буде навпаки тільки зростати.... Українці все більше будуть ставати ВІЛЬНИМИ ГРОМАДЯНАМИ СВІТУ(в тому числі і через пересування Світом цих 12 млн.біженців), росіяни навпаки...будуть дичавіти та все більше замикатися на Росії, і перетворюватися на дикунів ТАЙГИ і ТУНДРИ
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26.08.2022 13:36 Ответить
Высокоинтеллектуальный московитский фашист( его брат служил в танковом подразделении СС).. Совершенно беспринципное , лживое животное, хорошо знающее историю и готовое служить за деньги кому угодно (патологически жаден). Прекрасно знает, что нет такой национальности( моноэтнической общности людей) - русский, это сотня племён и народов от финноугров до преимущественно тюрков. Знает что нет русского языка- Пушкин( абиссинский еврей) сочинял великий русский язык из языка который существовал уже 700 лет- летописного языка Руси ( украинского, русьского). Каки нет русских территорий - отсюда острый комплекс не полноценности- кто нибудь когда нибудь встречал ,, русскую республику,,?Нет культуры. Нет ничего. Путь умный фашист не %издит , мягко говоря.
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26.08.2022 13:42 Ответить
Недаром Михалкова назвали не "человек", а "организм"...
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26.08.2022 14:01 Ответить
усатое чмо
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26.08.2022 14:04 Ответить
нет "русских" - есть имперцы
нет "русского языка" - есть имперский эсперанто
подумайте над этим, всегда в предложении заменяйте "русский" на "имперский" - и у вас всё сложится
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26.08.2022 15:50 Ответить
Ненависть к россии будет теперь звучать на любом языке, в то числе и на русском
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26.08.2022 18:40 Ответить
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