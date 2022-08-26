Украинский стал "образом русофобии", преподавание на нем на оккупированных территориях станет катастрофой, - путинист Михалков

Одиозный российский режиссер Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Он считает, что за последние годы украинский язык стал "образом русофобии".

"Словосочетание, которое мы слышим в украинской транскрипции или произношении - они для нас, для мира и для них самих являются формулировкой ненависти к России. Если предметы будут преподаваться на украинском - это катастрофа", - сказал Михалков.

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