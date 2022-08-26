9 правоохранителям из Запорожской области, перешедшим на сторону врага, сообщено о подозрении. Им грозит пожизненное заключение, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене девяти работникам правоохранительных органов, которые добровольно согласились нести "службу" в так называемой "народной милиции" временно оккупированных городов Токмак и Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что с апреля мужчины начали сотрудничать с агрессором и осуществлять патрулирование во временно оккупированных городах. Также они склоняли к государственной измене других правоохранителей, проводили обыски по местам проживания бывших коллег.

Также по материалам ДБР в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний в Донецкой области, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины также перешедшей на сторону врага.

Читайте: "Крот" ФСБ в Кабмине проведет 12 лет за решеткой, - СБУ

Отмечается, что чиновница добровольно заняла должность в так называемой "службе исполнения наказаний" оккупационных властей. Она искала себе подельников и агитировала к сотрудничеству с врагом.

Правоохранители подозреваются в государственной измене, а экс-чиновник обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.