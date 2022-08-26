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Новости Война
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9 правоохранителям из Запорожской области, перешедшим на сторону врага, сообщено о подозрении. Им грозит пожизненное заключение, - ГБР

зрада.,правоохоронці

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене девяти работникам правоохранительных органов, которые добровольно согласились нести "службу" в так называемой "народной милиции" временно оккупированных городов Токмак и Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что с апреля мужчины начали сотрудничать с агрессором и осуществлять патрулирование во временно оккупированных городах. Также они склоняли к государственной измене других правоохранителей, проводили обыски по местам проживания бывших коллег.

Также по материалам ДБР в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний в Донецкой области, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины также перешедшей на сторону врага.

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Отмечается, что чиновница добровольно заняла должность в так называемой "службе исполнения наказаний" оккупационных властей. Она искала себе подельников и агитировала к сотрудничеству с врагом.

Правоохранители подозреваются в государственной измене, а экс-чиновник обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Нацполиция (16427) государственная измена (1532) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+4
Таких правоохоронців потрібно вішати на деревах 😡
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26.08.2022 10:31
+1
У кожної зради є ФІО, адреса, родина. Де вони?
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26.08.2022 10:44
+1
Корми их ещё. А по законам военного времени не?
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26.08.2022 10:47
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Таких правоохоронців потрібно вішати на деревах 😡
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26.08.2022 10:31 Ответить
Начинать нужно не с них, а с их главаря- ублюдка Авакова!
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26.08.2022 10:59 Ответить
девять сразу. Большими партиями предают.
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26.08.2022 10:39 Ответить
Слава Украине!
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26.08.2022 11:21 Ответить
А на фото - шістнадцять! І обличчя незамилені.
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26.08.2022 11:23 Ответить
У кожної зради є ФІО, адреса, родина. Де вони?
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26.08.2022 10:44 Ответить
Корми их ещё. А по законам военного времени не?
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26.08.2022 10:47 Ответить
Кто нибудь из комментаторов читал статью 111 УК?
1. там нет пожизненного
2. а статья 2 на которую ссылаются - вообще освобождает от ответственности
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26.08.2022 11:04 Ответить
Что так интересуют эти статьи? Что то личное?
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26.08.2022 11:14 Ответить
Хотелось бы чтоб предатели получили заявленное наказание.
А судя из статьи этого не будет.
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26.08.2022 11:17 Ответить
Аваковскі орли правда порошенки???(((
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26.08.2022 11:07 Ответить
Якщо втечуть від покарання в кацапщину, то там довічно будуть нюхати руській сморід.
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12.10.2022 13:10 Ответить
 
 