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Новости Война
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В ФСБ заявили о задержании гражданина Украины в Курске. Его подозревают в "шпионаже", - росСМИ

фсб

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании гражданина Украины, проживавшего в Курске. Его называют "агентом украинской разведки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ТАСС" и "РИА Новости".

В доме задержанного изъяли специальные технические средства, якобы переданные ему украинской спецслужбой.

"В компьютере и мобильном телефоне мужчины была обнаружена литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб", - заявили в ФСБ.

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ФСБ подозревает его в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. Возбуждено дело о шпионаже.

задержание (6673) ФСБ (1934) шпионаж (1379) Курск (1074)


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Топ комментарии
+7
Ну, а пляжные шлёпки, перец "Мрія", визитка "Азов" были при нём !?
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26.08.2022 10:53
+6
Наступного разу заліковку з розвідшколи знайдуть: шпигунська робота - 5, диверсійна робота - 5, русофобство - 5+
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26.08.2022 10:54
+6
Страшний дівєрсант, з собою книжки носить. Попав у якусь халепу, відкрив книжечку і прочитав, що робити)
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26.08.2022 10:58
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На кацапії знову затримують за літературу.
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26.08.2022 10:50 Ответить
На книге подпись неразборчиво.
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26.08.2022 10:51 Ответить
Ну, а пляжные шлёпки, перец "Мрія", визитка "Азов" были при нём !?
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26.08.2022 10:53 Ответить
тільки жовті панчохи і блакитні труси
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26.08.2022 11:33 Ответить
Наступного разу заліковку з розвідшколи знайдуть: шпигунська робота - 5, диверсійна робота - 5, русофобство - 5+
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26.08.2022 10:54 Ответить
ти диви - на московii також комєдiанти при владi...
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26.08.2022 10:55 Ответить
Страшний дівєрсант, з собою книжки носить. Попав у якусь халепу, відкрив книжечку і прочитав, що робити)
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26.08.2022 10:58 Ответить
навіть не так - захтів постріляти - відкрив книжечку зі снайперськоъ підготовки й скоренько навчився..

нехай три горішка пошукають..там, якщо їх роздавити - випадають кікімора, натівська снайперська гвинтівка М500 й 10 ящиків патронів
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26.08.2022 11:37 Ответить
Логика понятна - если в телефоне есть литература по подготовке ниндзя,то ты ниндзя,а если описанин подготовки космонавтов,то ты космонавт.Все так просто на засРашке.Забыли только написать,какие именно материалы нашли,кто их выложил в сеть и на каком языке.
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26.08.2022 11:06 Ответить
Не понимаю что можна делать в раиси после 14-го года. Не обменивайте этого дурака
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26.08.2022 11:07 Ответить
так он же житель РФ
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26.08.2022 11:17 Ответить
Тим більше. Якщо він, будучи ,,громадянином України,, продовжував після всього жити в кацапії, то розумним його не назвеш.
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26.08.2022 13:19 Ответить
'виявлено літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності та роботи спецслужб" Джерело:

А також знайшли парашут та визітівку Яроша.
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26.08.2022 11:14 Ответить
😍 😍😍😍😍😍 а карточку Яроша нашли ?????
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26.08.2022 11:16 Ответить
Звісно, знайшли - разом з парашутом та будьоновкою, де замість зірки - тризуб.
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26.08.2022 14:42 Ответить
Так йому й треба,- дурному вічна пам'ять🤔🧐😁 Нормальному українцеві нічого робити в свиноросії після 2014 року. Немає мозгів,- вважай каліка, ото хай і утримується і харчується за рахунок кацапстанського бюджету... десь в районі Магадану 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.08.2022 11:30 Ответить
А куди їм виїжджати? Де жити і за які гроші?
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26.08.2022 12:03 Ответить
Но, гроші яксь заробляють. За них і жиють.
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26.08.2022 12:14 Ответить
Пенсіонер може виїхати з пенсією в іншу країну, це добре, що не змушуватиме від громадянства відмовлятися. А якщо відмовитися, то жити нема за що. Молоді може бути легше.
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26.08.2022 12:19 Ответить
а Малий Кобзар знайшли?
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26.08.2022 11:37 Ответить
ні..знайшли трьохтомнік нєтлєнки Зеленського
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26.08.2022 14:29 Ответить
Энеиду Котляревского надыбали. Определили как поляка!
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02.11.2022 14:30 Ответить
Нехай щастить.
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26.08.2022 12:03 Ответить
Цікаво, шстий місяць восьмерічної войни. Що українець робив у Курську?
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26.08.2022 12:13 Ответить
З 2014 року громадяни України набрали собі громадянства кацапського там і мешкають. Сепарня
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26.08.2022 12:21 Ответить
він не українець, а хахол
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26.08.2022 13:20 Ответить
тільки сепар або повний довбень може зараз знаходитись на кацапській території
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26.08.2022 14:37 Ответить
 
 