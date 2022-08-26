В ФСБ заявили о задержании гражданина Украины в Курске. Его подозревают в "шпионаже", - росСМИ

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании гражданина Украины, проживавшего в Курске. Его называют "агентом украинской разведки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ТАСС" и "РИА Новости".

В доме задержанного изъяли специальные технические средства, якобы переданные ему украинской спецслужбой.

"В компьютере и мобильном телефоне мужчины была обнаружена литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб", - заявили в ФСБ.

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ФСБ подозревает его в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. Возбуждено дело о шпионаже.