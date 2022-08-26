Долгосрочная западная помощь и нежелание РФ отступать свидетельствует о том, что война будет длиться много лет, - Бутусов

Россия не собирается отступать. Напротив, они собираются идти вперед.

Об этом в прямом эфире заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Долгосрочная западная помощь, инвестиционные программы по поставкам вооружения, которые будут изготовлены через полгода-год. Это длительный план. Развертывание российской армии, долговременные контракты российского военно-промышленного комплекса, все это, к сожалению, означает, что война будет на много лет.

Россия не собирается уступать. Они не собираются уходить, они собираются идти вперед. Они постараются сосредоточить силы и уничтожить украинский Донбасс. Они постараются идти вперед там, где мы их не сможем остановить. Но основная цель – Донбасс. Группировки собираются, чтобы ударить по Донбассу. Возможно, не в этом месяце. Они будут давить, им нужно несколько месяцев, чтобы реорганизовать большую армию. Отвести с фронта свои ударные подразделения, пополнить их, перевооружить и сосредоточить на тех направлениях, где они будут пытаться наносить основной удар. Потому это для нас очень серьезный вызов", - подчеркнул журналист.

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Также, по словам Бутусова, сейчас россияне меняют организационную штатную структуру своей армии.

"Враг пытается создать больше сильных соединений. Нам нужно делать тоже выводы из этого. В ближайшее время будет война, где технологии 20 века будут отмирать. Колонны БТГр, танковые прорывы, артиллерийское наступление, все это отмирает. Этого очень скоро уже не будет в современной войне. Современная война 21 века будет другой. Одна из должностных лиц Минобороны США заявила, что Украина перейдет на вооружение НАТО полностью в течение 3 лет. Думаю, что это случится даже быстрее", - добавил он.

Главный редактор Цензор.НЕТ заявил, что новая война будет позиционна.

Это будет война сенсоров, война дронов и война высокоточного оружия. Это война, где на передовой будет очень опасно держать большие массы пехоты, плохо обученной, без связи, без техники, с автоматами и гранатометами. Это будет война, где воюет не количество, а качество. Где пехота - операторы, обслуживающие сенсоры и дроны. Которые являются корректировщиками высокоточного оружия, операторами управляемого оружия, все это говорит о том, что роль пехоты меняется. Но это должны быть натовские принципы действия", - отметил Бутусов.