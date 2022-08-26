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Новости Война
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Долгосрочная западная помощь и нежелание РФ отступать свидетельствует о том, что война будет длиться много лет, - Бутусов

танк,зсу,воїн,танкіст,захисник

Россия не собирается отступать. Напротив, они собираются идти вперед.

Об этом в прямом эфире заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Долгосрочная западная помощь, инвестиционные программы по поставкам вооружения, которые будут изготовлены через полгода-год. Это длительный план. Развертывание российской армии, долговременные контракты российского военно-промышленного комплекса, все это, к сожалению, означает, что война будет на много лет.

Россия не собирается уступать. Они не собираются уходить, они собираются идти вперед. Они постараются сосредоточить силы и уничтожить украинский Донбасс. Они постараются идти вперед там, где мы их не сможем остановить. Но основная цель – Донбасс. Группировки собираются, чтобы ударить по Донбассу. Возможно, не в этом месяце. Они будут давить, им нужно несколько месяцев, чтобы реорганизовать большую армию. Отвести с фронта свои ударные подразделения, пополнить их, перевооружить и сосредоточить на тех направлениях, где они будут пытаться наносить основной удар. Потому это для нас очень серьезный вызов", - подчеркнул журналист.

Также смотрите: Указ Путина об увеличении численности ВС РФ свидетельствует о подготовке России к большой наземной войне, - Бутусов. ВИДЕО

Также, по словам Бутусова, сейчас россияне меняют организационную штатную структуру своей армии.

"Враг пытается создать больше сильных соединений. Нам нужно делать тоже выводы из этого. В ближайшее время будет война, где технологии 20 века будут отмирать. Колонны БТГр, танковые прорывы, артиллерийское наступление, все это отмирает. Этого очень скоро уже не будет в современной войне. Современная война 21 века будет другой. Одна из должностных лиц Минобороны США заявила, что Украина перейдет на вооружение НАТО полностью в течение 3 лет. Думаю, что это случится даже быстрее", - добавил он.

Главный редактор Цензор.НЕТ заявил, что новая война будет позиционна.

Это будет война сенсоров, война дронов и война высокоточного оружия. Это война, где на передовой будет очень опасно держать большие массы пехоты, плохо обученной, без связи, без техники, с автоматами и гранатометами. Это будет война, где воюет не количество, а качество. Где пехота - операторы, обслуживающие сенсоры и дроны. Которые являются корректировщиками высокоточного оружия, операторами управляемого оружия, все это говорит о том, что роль пехоты меняется. Но это должны быть натовские принципы действия", - отметил Бутусов.

армия РФ (19057) россия (95365) Бутусов Юрий (4347)


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Топ комментарии
+35
Подякуємо боневтіку за здачу півдня України-слів нема ,одні матюки,сволота.
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26.08.2022 12:21
+27
Маасковія воює з нами вже 300 років.
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26.08.2022 12:12
+26
Бутусов, безумовно, розбирається в ситуації, і те, що це "війна на роки", ми вже чули, і не лише від нього.
Я не експерт, але ще в кінці минулого року говорив, що зелена влада на чолі з коміком довела ситуацію до того, що Україні доведеться жити, як Ізраїлю.
Думаю, райважливіше зараз, якою на це все буде відповідь ЗСУ, адже слова урядовців нічого не варті.
Про "найближчі вирішальні тижні" та "наступ" всі вже задовбались слухати різних тіктокерів від влади.
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26.08.2022 12:23
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А те що вона затягнеться на роки, вже свідчить про те, що Україна перетвориться на європейське Сомалі з катастрофічно низьким рівнем життя.

То нехай нанюханний Зе-кім чен ин відкриває кордони для чоловіків та воєю хоч десятиліттями. Бо тримати людину роками без родини та роботи це все щось схоже на порушення прав людини, в мільйонних вивадках.
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26.08.2022 13:04 Ответить
А що ти пропонуєш-здатися кацапам?
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26.08.2022 13:15 Ответить
Нехай чесно говорять які саме умови кацапи висувають на перемовинах. Бо там Люська вже пропиз***лася, що вони вже в квітні готові були віддати кордони 23 лютого, хоч хтось про таке суспільству росказав з офіційних морд?
А хто хоче здохнути за Крим та окупований Донбас з їх ватниками та рускомірцями - той нехай хоч до всеру воює, але в перших рядах. А мене життя та родина набагато дорожча ніж така сумнівна "теріторіальна цілісність", яку не факт що навіть після багаторічної війни і сотень тисяч вбитих можна буде відновити.
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26.08.2022 13:24 Ответить
Єдина умова кацапів - капітуляція України. Все.
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26.08.2022 13:33 Ответить
Чесно кажучи, я б таку мерзоту як ти й не тримав би, копняка під сраку, та й лети собі на три літери.
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26.08.2022 13:41 Ответить
Ну то не пи*ди, а йди на фронт та воюй до всирання. Бо поки єдина різниця між тобою та мною в тому що ти сидиш на дивані та пи*диш забагато, але ніяк свою готовність померти за Україну не доводиш справами. І таких тут майже весь форум. Одні й ті самі люди роками і з початку війни не помітив щоб вони щезли, тобто ні у яке військо не пішли.
Сидять старі пердуни, якім вже нічого в житті не світить та росказують скільки років молодь повинна вмирати.
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26.08.2022 13:46 Ответить
З 26 квітня мобілізований, лети собі нах...півнику під три чорти.
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26.08.2022 13:56 Ответить
Що ж то за мобілізований, який на цензорі сидить та казки розповідає?
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26.08.2022 14:00 Ответить
Ти вважаєш що я повинен в окопі 24/7 перебувати? В тебе дуже примарні уявлення про армію, дурнику.
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26.08.2022 14:31 Ответить
Сформулирую максимально адекватный прогноз на окончание войны.
Если нашим удасться нанести поражение противнику и освободить Херсон про многолетнюю войну можете просто забыть, даже если тупин подпишет указ про увеличение члена до 50 метров.
Если же нашим до зимы не удасться нанести никаких поражений рашистам, а продолжится вязкая тяжелая война и враг будет продвигаться на 100-200 метров в неделю, но продвигаться, вот тогда мы плавно вползём в позиционку. И весной НИЧЕГо не изменится, ибо они накопят сил для удара очередного, а мы для очередной обороны более-менее успешной. И вся эта мясорубка затянется до следующего лета ровно с теми сами условиями. Пока нашим войска не смогут нанести врагу тяжелое реальное поражение - быстрой победы можно не ждать.
п.с. Есть еще вариант внутрироссийского шалтай-болтая и смены тупина на кого-угодно, но то такое... маловероятно, хотя... бывали и такие случае в истории россиюшки.
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26.08.2022 13:09 Ответить
Поки товстий схудне, худий сдохне. Україна не витримає затяжну війну. Здається, зелень не дарма каже, що потрібно закінчити війну до зими, нещодавно Порошенко теж цю думку виказав. Але все залежить від західної допомоги і ЗСУ.
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26.08.2022 13:41 Ответить
Ти такий розумний, аж страшно! Стільки букв знаєш! У вас на расії всі такі?
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26.08.2022 15:52 Ответить
Війна триває де факто з 14 року, і якщо швидко не викинемо кацапів, а війна перейде в позиційну, то може тривати ще десятиліття. Питання, що в такому випадку взагалі залишиться від України, бо Захід не буде нас вічно на плаву тримати.
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26.08.2022 13:36 Ответить
буде тримати в такій як зараз ситуації скільки завгодно довго, вони це роблять і будуть робити. Що таке для заходу 100 млрд доларів на рік? а який тиктанічний перерозподіл ринків (сировинних, воєнних)
Питання в тому, що в такій ситуації нічого доброго не буде для України навіть з підтримкою
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26.08.2022 13:41 Ответить
Ну ничего, еще 8-10, а может 15 лет потерпим войну, у нас же ресурсы безграничные, правда? 41 миллион укрраинцев пойдет воевать, будет тотальная мобилизация всех и вперед
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26.08.2022 13:46 Ответить
та фантастика це все як для 21 століття. Адекватним людям це зрозуміло.
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26.08.2022 13:55 Ответить
А я залишусь при своїй думці: ні рашка, ні Україна не зможуть воювати роками. Для цього не буде ні живої сили, ні економічних ресурсів, ні терпіння населення. Рашка мобілізацію масштабну провести не зможе, кількість зброї у них - не безкінечна, ракет у них точно не мільйон, ВПК обкладений санкціями, місцеве зомбо-населення вже потроху задається питаннями : "почєму спєцаперация длится так долго?"
У нас теж немає стільки військ, щоб воювати роками. Добровольці і справжні воїни уже всі давно на фронті або на навчаннях, ті хто в тилу залишились - то не вояки. Захід не даватиме нам допомогу на протязі 5 і більше років. У що я можу повірити більше - то це у "замороження" фронту на певний час...
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26.08.2022 13:53 Ответить
Насчёт Заходу я с вами согласен , Захiд имеет кучу своих проблем, так что помощь Запада не безгранична. Высокие цены на энергоносители бьют по экономике и по частному сектору. Затягивание ремней до конца у западного "пролетариата" заставит верхушки мыслить по другому.
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26.08.2022 14:26 Ответить
Не нада ляля. Якщо населенню такі як ти у вуха не будуть вливати 'втому від війни', то будемо як в ізраілі. 60років війни, воюють одне покоління за іншим, вчать і вміють воювати все населення без тупих дискримінацій! І все в них добре! І ніхто не кричить 'коли ми вже знищемо той нещасний сектор газу чи Іран чи взагалі всіх арабів, щоб перестати воювати'. Для життя України Україні потрібна війна з рф стільки, скільки буде потрібно! Вбийте це собі нарешті у ваші тупі наївні голови!
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26.08.2022 19:31 Ответить
Прошу не порівнювати нашу війну з Ізраїльською. Ізраїль воює проти купки напів-диких арабів, у яких немає своєї авіації, а ракети вони роблять в "гаражах" без жодних технологій. Ізраїльська армія має повну підтримку від США.
Україна воює проти ядерної імперії з однією з найчисленніших армій світу та необмеженими запасами боєкомплекту.
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27.08.2022 14:20 Ответить
«Одна з посадовиць Міноборони США заявила, що Україна перейде на озброєння НАТО повністю впродовж 3 років.»
Навiрно ця посадовиця буде оплачувати всi кошти.
Так оно и так понятно, что контрнаступление в ближайшем будущем не предвидится, москали засели надолго, а будет позиционная война, с целью изматывания противника. У кого "ресурс" подольше протянет тот и победит.
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26.08.2022 14:02 Ответить
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26.08.2022 14:06 Ответить
В том режиме в каком война была с 2015 по 2021 она может длиться и лет 20. С горячими фазами. А в таком режиме как последние пол года не думаю что на года. Просто воевать некому будет так же как и некому передавать хваленый ленд Лиз через 3 года. Ещё год таких обстрелов и тут уже целой инфраструктуры не будет. Или в ближайшие пол года мы получаем большие порции вооружения и раскатываем кацапню или заморозка конфликта по типу минска в ожидании следующей волны. Е
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26.08.2022 14:07 Ответить
Та невже? Серйозно нікому? 10тис.втрат за гарячу фазу півроку. Ну нехай вона триватиме довго, 20тис.в рік. 200тис.за 10років. Для 40млн.країни це нічого. Плюс народжуються нові українці і вони теж бійці, не те що ти! Інфраструктура зруйнована лише на фронті, дивимося на інші області і розуміємо що все гуд. Тому звикайте, відтепер ми а-ля Ізраїль!
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26.08.2022 19:36 Ответить
Ти про коефіциент народжуваності щось чув, придурошний? Візьми та перевірь який він в УкраЇні за останні роки, коли такої війни не було і який повинен бути щоб населення хоча б підтримувало свою чисельність. Та перевір прогнози скорочення населення України хоча б до 2050 року, я вже мовчу про 2100 що там буде, а це навіть меньше ста років.
І додавай до цього наші сьогодняшні реаліі, коли мільони вже з цієї дупи звалили і народжуваність впаде ще більше через сктурту ситуацію та війну.
Та ****, таким баранам -100 тис населення - то таке.
Українські вишиватники немов китайський комуніст Мао, який говорив, що китайцям не страшна атомна війна, бо після неї все одно буде багато китайців для встановлення комунізму в світі.
Ізраїль йому чудиться, **********...
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26.08.2022 22:16 Ответить
Не долгосрочная помощь - а вялотекущая.
Так сказанное обретает смысл.
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26.08.2022 14:09 Ответить
2028-2029-й год. Постарайтесь выжить до этих годов.
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26.08.2022 14:19 Ответить
Путлер долго не протянет,а с ним и его камарилья..Рашолигархам даже санкции по минимуму влом..Возможно,они поставят у власти более-менее адекватную особу..,а там кто его знает,ежели у ВСУ появится в достаточном к-ве натовского оружия .У нас также зевласть не вечная..Во всяком случае долгосрочная война под вопросом..
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26.08.2022 14:43 Ответить
писав під його відео, напишу і тут.

і на роки закриті кордони? серйозно? я вам скажу, шо вже багато коментарів бачу в стрічці на фейсбуці від френдів як чоловіки/пацани огризаються щодо закритих кордонів. і це аж ніяк не бобіки чи какаразніца. а шо казати про якісь роки?

і не треба про те шо "хай краще йдуть воювати!". всі не можуть воювати. в кожній країні світу будуть ухилянти (можливо за винятком Ізраїля, але того Ізраїля ціла Львівська обл.), одні неможуть, треті бояться і.т.д... воює певний відсоток чоловіків, а решта помагає армії. от тільки яким хєром помагати? із за кордону просто хлинула би валюта через місяць перебування чоловіків там. говорю за себе також.
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26.08.2022 14:37 Ответить
скажу за себе - якщо перші три-чотирі місяці війни я ще розумів необхідність такої заборони (треба було скласти мобілізаційний план - на це потрібен час і тут не до іграшок) то зараз я вже цієї заборони не розумію. Ну не впхнеш ти 3-5 млн. в армію, навіть зараз тих що набрали озброювати нічим.
А забезпечення: одягнути, нагодувати і т.д.

Тобто дія цієї заборони - це тупо тримання у якості заручників, для того щоб неможливо було підтримати сім ю закордоном (як люди які втратили роботу зможуть допомогти своїй сім ї), отже вони створюють несприятливі умови перебування для жінок і дітей закордоном, і таким чином спонукають їх вертатися в Україну.
При цьому вони планують розтягувати війну на роки (мінімум 2-3).
Отже ті хто вимушені будуть повернутися - мабуть дуже вдячні будуть зеленій довбовладі .
не хочу нагнітати але в результаті через півроку тут реально може бути Сомалі.
А можливо боневтік саме цього і прагне досягти?
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26.08.2022 14:53 Ответить
Ще один свинобот, який втомився від війни
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26.08.2022 15:45 Ответить
А для цього потрібна працююча економіка на військових рельсах! І навіщо тоді тобі кудись їхати??? Бо боягуз? А для сильної економіки потрібно змінити зелену владу. І можна без виборів. Владу військовим, в економічний сектор розумних людей. От і все що треба!
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26.08.2022 19:40 Ответить
Прошу виймайте з серванту свою шашку і на передову.
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26.08.2022 14:50 Ответить
Свинособакам дана методичка срати на Залужного.
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26.08.2022 15:34 Ответить
Звичайно, ви вже наступаєте, сподіваюсь? Здається мені, що ви лише на лайно можете наступити
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26.08.2022 15:44 Ответить
Свинороси, українці не втомяться від війни поки вашу свинопомойку не развалять, а рештки не віддадуть Китаю - в цьому наша історична місія. Так на це потрібні роки, але що таке десять років, коли московія тиранизує Україну вже декілька століть.... І не треба зараз розділяти українців: По чи Зе - кого б не вибрали, громадяни України мають на меті розвалити мокшанську недоімперію та відродити Україну як спадкоємицю Київською Русі. Також не звертайте увагу на роботу ботів про "люди устали от войны, не на что икру покупать, Европе это не надо" тощо. Скільки треба, стільки і будемо бити кацапів, кому важко на мирняку, велкам до війська українського! Вляпались ви, кацапи, ой вляпались... Ми вас породили , ми й погубимо (віддамо Китаю)https://images.shafastatic.net/452091902
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26.08.2022 15:08 Ответить
Всі пророцтва кажуть про те, що Китай захопить рашку. Логічно, що це трапиться, коли рашку нагнуть та ослаблять, що зараз і відбувається.
 Предсказание блаженного Николая Уральского (1905-1977):
«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. И никто не услышит, как православных будут истреблять. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты.
Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами.
Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Все коренное население будет покорено и обречено на вымирание».

Из воспоминаний о Евдокии: «Один раз сидела Дунюшка, сидела, вроде бы спала, а потом подошла к люльке с младенцем и как уколет его веретеном: «Вот как ещё будет».
- За что ты его так, Дунюшка? - спрашиваем её.
- Я не его, я их всех так, - и показала, как всех русских ребятишек будут штыками убивать».
- Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства, - предупреждала блаженная.

отрок Вячеслав
Возникнет конфликт у Америки с Китаем, и когда они будут на грани войны, то американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на Россию. И начнётся страшная война с Китаем. Война будет такая, что иногда без единого выстрела огромные территории ими будут захвачены: вечером жители уснут россиянами, а утром проснутся китайцами. Но во многих городах и весях будут идти кровопролитные бои. Славик говорил, что китайцы будут убивать наших мужчин и мальчиков, и стерилизовать наше население на завоёванных территориях. На завоёванных и оставшихся за ними землях китайцы будут жестоки во всём; а церкви христианские и мечети мусульманские чуть-чуть переделают завоеватели, сделают крыши по-китайски, положат перед входом дракона, который вместо колокола будет глухим протяжным звуком собирать на поклонение народ, те же, кто не пойдут, будут безжалостно убиты или повешены.
Преподобный схииером. Феодосий (Кашин) Иерусалимский (1948 г.)
Разве это была война? Вот впереди будет война. Начнется она с востока… Поднимется Китай, великая битва будет с Россией между Биэй и Катунью. Символ Китая - Дракон. Драконом именуется Змей древний. Когда Китай поднимется, то и миру конец. Китай пойдет против России… Поделят Россию, ослабят ее, а потом начнут грабить.
Преподобный Кукша (Величко, 1875-1964):
Одно горе прошло, и другое прошло, и скоро быть третье. Боже, ужасные несчастья идут на землю: голод, война, печаль и разрушения. Время близко, у самого края. Не слушайте никого, кто говорит, что будет мир. Нет мира и не будет. Война пойдет за страшным духовным голодом. И все будут посланы на восток, и мужчины и женщины, и никто из них не вернется, все погибнут там. Ужасная смерть будет послана от Господа.
Русский писатель Владимир Соловьев (1853-1900), который, несомненно, обладал пророческим даром, написал стихотворение «Три разговора об Антихристе» - как о последних временах:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков,
Как саранча неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы
Идут на север племена,
О, Русь, забудь былую славу! ..
3. . Старец Николай (Гурьянов) в 1995 г. говорил: «После Ельцина будет военный… Власть его будет погонная. Но время его мало, как и он сам. Война погубит»…
5. Воспоминания о блаженной Пелагею Рязанскую: «Пелагия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России…».
10. Иеросхимонах Серафим Вырицкий: «Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это: у них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство… Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства… Ее восточную часть отдадут Китая… Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны вооружатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель».
16. Прозорливый Иосиф Тереля: «В начале XXI века будет страшная война. Мне была показана карта России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России развяжет войну».
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26.08.2022 15:09 Ответить
Хто хоче знати, коли буде реальна ІІІ Світова війна (ядерна), то ось є математичний прогноз по важливим для рашки війнам.

Резюмируя:

Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).

Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).

Статистическая точность прогнозов - ±3 года.

Цей прогноз я зберіг собі ще у 2015 році. Значима для рашки війна таки почалась у 22 році... Наступна вже буде з Китаєм після того, як кацапія буде виснажена, а на рішення Китая, зокрема, вплине зміна клімату. Попереджаю, автор ватний, але для прогнозу це не головне.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
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26.08.2022 15:10 Ответить
Зустрічайте, кацапи, дракона, якого ви в усі віки боялись: Вони, кацапи, перевершать вас у жорстокості, у підлості та кровопролиттю https://youtu.be/_QOAB56xmOc?t=217
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26.08.2022 15:11 Ответить
Слушай дорогой , иди на *** , за короблем , это
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26.08.2022 15:36 Ответить
Дякую пане Бутусов! Зривайте з м'ясом рожеві окуляри деяких все ще тупих і наївних українців! Але з приводу Донбасу я не згодна з вами. Рашистам треба Південь, моря порти, економіку нам похєріть, ресурси і т.д., а тому наступ на Миколаївщині більш вірогідний, бо південь Донбасу вже у рашистів. Далі під ударом Дніпропетровщина, як надійний тил наших південних військ. Всякі там днр у складі рф це ідеологічно важливо лише для внутрішньої пропаганди, так само як і Київ. Стратегічно надважливим є лише південь!
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26.08.2022 19:47 Ответить
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