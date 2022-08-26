В подвалах ЗАЭС оккупанты обустроили пыточные: людей бьют током, душат пакетами, - Восточная правозащитная группа
На оккупированных территориях Запорожской области десятки человек содержатся в пыточных.
Об этом сообщается на странице Восточной Правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на временно оккупированной РФ части Запорожской области оккупанты продолжают похищать людей. Десятки новых случаев были зафиксированы в Энергодаре. По сообщениям местных жителей, людей забирают и помещают в подвалы ЗАЭС, где их допрашивают, пытают.
"Согласно полученной информации, похищают в основном - активистов, волонтеров, местных предпринимателей, жителей, которые не поддерживают оккупантов. Задержанных отвозят в подвалы ЗАЭС, где в дальнейшем подвергают пыткам - выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, используют пытки током, используют удушения через целофановые пакеты и тому подобное", - говорится в сообщении.
По информации от местных жителей, из ЗАЭС несколько раз выезжали микроавтобусы с большими мешками, как объяснили очевидцы – это упакованные тела, которые вывозили в направлении Каменки-Днепровской.
Также у оккупантов растет недоверие к местным коллаборантам. Известно об аресте заместителя Гендиректора ЗАЭС по физической охране – по фамилии Присмицкий и заместителя начальника по физической охране Волкова. Скорее всего, они находятся там же в подвалах.
Готовится "пиар-акция" оккупантов. Раненых военнослужащих оккупационных войск РФ размещают в местном роддоме, их переодевают в гражданские вещи и снимают в роликах для пропаганды РФ.
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@lisitcya
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https://twitter.com/lisitcya/status/1563079574736367618 51 мин
У нас патріотом бути небезпечно, бо якось зранку можеш прокинутися в окупації і все, твоя доля приречена.
А колоборанти, московські попи почуваються спокійно.
У мене можуть перевірити документи телефон, навіть меседжери, бо ВС, а їх чіпати не можна.
Я все правильно зрозуміла?
Они хоть что-то знают из того, что происходит на ЗАЕС?
Мы должны по всякому факту трубить во все трубы, громко трубить на весь мир, как это делает расея.
Или наш МИД отдыхает?
Никаких сомнений, русских убийц также ждет возмездие
Хто має нести відповідальність за полонення орками громадян України та за ці катування?
На риторичні очевидні запитання відповідати не потрібно.