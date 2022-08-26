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Новости Война
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В подвалах ЗАЭС оккупанты обустроили пыточные: людей бьют током, душат пакетами, - Восточная правозащитная группа

заес,аес,запорізька

На оккупированных территориях Запорожской области десятки человек содержатся в пыточных.

Об этом сообщается на странице Восточной Правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на временно оккупированной РФ части Запорожской области оккупанты продолжают похищать людей. Десятки новых случаев были зафиксированы в Энергодаре. По сообщениям местных жителей, людей забирают и помещают в подвалы ЗАЭС, где их допрашивают, пытают.

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"Согласно полученной информации, похищают в основном - активистов, волонтеров, местных предпринимателей, жителей, которые не поддерживают оккупантов. Задержанных отвозят в подвалы ЗАЭС, где в дальнейшем подвергают пыткам - выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, используют пытки током, используют удушения через целофановые пакеты и тому подобное", - говорится в сообщении.

По информации от местных жителей, из ЗАЭС несколько раз выезжали микроавтобусы с большими мешками, как объяснили очевидцы – это упакованные тела, которые вывозили в направлении Каменки-Днепровской.

Читайте: В Энергодаре оккупанты похитили около 1000 человек, пленников удерживают в подвалах, - Орлов

Также у оккупантов растет недоверие к местным коллаборантам. Известно об аресте заместителя Гендиректора ЗАЭС по физической охране – по фамилии Присмицкий и заместителя начальника по физической охране Волкова. Скорее всего, они находятся там же в подвалах.

Готовится "пиар-акция" оккупантов. Раненых военнослужащих оккупационных войск РФ размещают в местном роддоме, их переодевают в гражданские вещи и снимают в роликах для пропаганды РФ.

армия РФ (19057) похищение (1684) правозащитники (678) пытки (832) Запорожская область (3047)


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Топ комментарии
+12
ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

https://twitter.com/lisitcya/status/1563079574736367618 51 мин

У нас патріотом бути небезпечно, бо якось зранку можеш прокинутися в окупації і все, твоя доля приречена.
А колоборанти, московські попи почуваються спокійно.
У мене можуть перевірити документи телефон, навіть меседжери, бо ВС, а їх чіпати не можна.
Я все правильно зрозуміла?
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26.08.2022 12:15
+8
Це відбувається на всіх тимчасовоокупованих територіях з квітня місяця…
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26.08.2022 12:15
+6
дивно що вони там не влаштували читальню щоб вірші пушкіна читати, вони ж такі поціновувачі русскої культури. А ні фіга, катівні - це все що їм для щастя треба. русскую культуру то для дураків, щоб на свою начхали.
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26.08.2022 12:22
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Ніколи такого не було і ось знов.
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26.08.2022 12:14 Ответить
Це відбувається на всіх тимчасовоокупованих територіях з квітня місяця…
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26.08.2022 12:15 Ответить
2014 року
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26.08.2022 12:29 Ответить
ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

https://twitter.com/lisitcya/status/1563079574736367618 51 мин

У нас патріотом бути небезпечно, бо якось зранку можеш прокинутися в окупації і все, твоя доля приречена.
А колоборанти, московські попи почуваються спокійно.
У мене можуть перевірити документи телефон, навіть меседжери, бо ВС, а їх чіпати не можна.
Я все правильно зрозуміла?
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26.08.2022 12:15 Ответить
А на что рассчитывал тот кто сдавала Енергодар и ЗАЕС практически без боя росийским террористам?
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26.08.2022 12:17 Ответить
Боже, як жаль тих людей. Тут говорити легко, а через який бiль проходять тi люди.
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26.08.2022 12:20 Ответить
дивно що вони там не влаштували читальню щоб вірші пушкіна читати, вони ж такі поціновувачі русскої культури. А ні фіга, катівні - це все що їм для щастя треба. русскую культуру то для дураків, щоб на свою начхали.
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26.08.2022 12:22 Ответить
Наивное МАГАТЭ думает, что они попадут на станцию
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26.08.2022 12:28 Ответить
Расскажитн об этом МАГАТЕ, ООН и папе Римскому
Они хоть что-то знают из того, что происходит на ЗАЕС?

Мы должны по всякому факту трубить во все трубы, громко трубить на весь мир, как это делает расея.
Или наш МИД отдыхает?
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26.08.2022 12:29 Ответить
Якщо не звільнити Запоріжжя та Херсон, то місцевих повбивають, а бурятів завезуть. Це буде ще одна катастрофа.
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26.08.2022 12:34 Ответить
Моссад выясняет имена убийц евреев, и убивает их. После 50 лет такой практики случаи нападения на евреев стали единичными - убийцы боятся.

Никаких сомнений, русских убийц также ждет возмездие
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26.08.2022 12:57 Ответить
Хто здав південь (та й північ...) України? Хто дозволив оркам окупувати Херсонську, Запорізьку області та Маріупольську агломерацію?
Хто має нести відповідальність за полонення орками громадян України та за ці катування?

На риторичні очевидні запитання відповідати не потрібно.
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26.08.2022 13:51 Ответить
Энергодар , зубами нужно было держать, это стратегически ядерная кнопка на Украине , не на Урале. Уложить мины можно было до самой Васильевки . Люди пытались удержать город черенками лопат, просто сдали Энергодар вместе с населением ,как все остальное. Ведь знали что тварь нападет, просто игнор, шашлык с вертолетами , лыжный курорт.. Одним словом, ну его накуй ,все знают и так , людей жалко.
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26.08.2022 14:20 Ответить
Вчіться.
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26.08.2022 15:54 Ответить
 
 