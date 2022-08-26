В подвалах ЗАЭС оккупанты обустроили пыточные: людей бьют током, душат пакетами, - Восточная правозащитная группа

На оккупированных территориях Запорожской области десятки человек содержатся в пыточных.

Об этом сообщается на странице Восточной Правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на временно оккупированной РФ части Запорожской области оккупанты продолжают похищать людей. Десятки новых случаев были зафиксированы в Энергодаре. По сообщениям местных жителей, людей забирают и помещают в подвалы ЗАЭС, где их допрашивают, пытают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Согласно полученной информации, похищают в основном - активистов, волонтеров, местных предпринимателей, жителей, которые не поддерживают оккупантов. Задержанных отвозят в подвалы ЗАЭС, где в дальнейшем подвергают пыткам - выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, используют пытки током, используют удушения через целофановые пакеты и тому подобное", - говорится в сообщении.

По информации от местных жителей, из ЗАЭС несколько раз выезжали микроавтобусы с большими мешками, как объяснили очевидцы – это упакованные тела, которые вывозили в направлении Каменки-Днепровской.

Читайте: В Энергодаре оккупанты похитили около 1000 человек, пленников удерживают в подвалах, - Орлов

Также у оккупантов растет недоверие к местным коллаборантам. Известно об аресте заместителя Гендиректора ЗАЭС по физической охране – по фамилии Присмицкий и заместителя начальника по физической охране Волкова. Скорее всего, они находятся там же в подвалах.

Готовится "пиар-акция" оккупантов. Раненых военнослужащих оккупационных войск РФ размещают в местном роддоме, их переодевают в гражданские вещи и снимают в роликах для пропаганды РФ.