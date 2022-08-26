Baykar не будет продавать России БПЛА, какую бы ей не предлагали сумму, - гендиректор

Турецкий Baykar не будет продавать России боевые беспилотники Bayraktar, какую бы сумму ей ни предлагали.

Об этом в интервью BBC заявил гендиректор компании Халук Байрактар, информирует Цензор.НЕТ.

"Деньги не являются приоритетом для нас. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью нашего бизнеса. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам не предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их (России. – ред.). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень прочная связь, и Украина терпит очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку. И поэтому ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - объяснил он.

На вопрос, кто все же решает, кому снабжать военные дроны, Байрактар ответил, что это решение как компании, так и турецкого государства.

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