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Новости Война
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Baykar не будет продавать России БПЛА, какую бы ей не предлагали сумму, - гендиректор

байрактар

Турецкий Baykar не будет продавать России боевые беспилотники Bayraktar, какую бы сумму ей ни предлагали.

Об этом в интервью BBC заявил гендиректор компании Халук Байрактар, информирует Цензор.НЕТ.

"Деньги не являются приоритетом для нас. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью нашего бизнеса. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам не предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их (России. – ред.). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень прочная связь, и Украина терпит очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку. И поэтому ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - объяснил он.

На вопрос, кто все же решает, кому снабжать военные дроны, Байрактар ответил, что это решение как компании, так и турецкого государства.

Смотрите: Первая охота литовского Байрактара на российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

россия (95365) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+22
Щира повага!
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26.08.2022 12:50
+19
Не все в этом мире продается и покупается. В головах 90% за поребриком будет когнитивный диссонанс.
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26.08.2022 12:51
+5
Цілую
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26.08.2022 12:54
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Щира повага!
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26.08.2022 12:50 Ответить
Не все в этом мире продается и покупается. В головах 90% за поребриком будет когнитивный диссонанс.
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26.08.2022 12:51 Ответить
Цілую
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26.08.2022 12:54 Ответить
РЕСПЕКТ!А кремлевский лаптестан пускай ватных свинособак в небо запускают..................................
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26.08.2022 12:58 Ответить
Покойный отец семейства трёх братьев Байрактар,Оздемир видать дал наказ такой братьям перед смертью...
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26.08.2022 13:04 Ответить
Судя по всему Эрдоган принципиальный пацифист, поэтому умалишённых ботоксных ублюдков РФ он отказывается тыкать ножом в спину.
*****, как тебе кожаный по всей спине и на вкус?!
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26.08.2022 13:05 Ответить
ИМХО, Эрдоган последние месяцы успешно этим занимается, чего стоят Карабах и Сирия.
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26.08.2022 13:29 Ответить
В байрактарі дофіга західних комплектуючих, та ж оптика канадська. Продать то можна, але тільки один раз - перший і останній...
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26.08.2022 13:07 Ответить
оптика турецька, канада заборонила продажу своєї оптики після того як Азербайджан турецькими дронами вигнав окупантів.
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26.08.2022 13:25 Ответить
Боевой дрон Акинчи покруче будет особенно по вооружениям...движки кстати к ним изготовляли на Мотор-Сичи...
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26.08.2022 13:08 Ответить
Андрей Пионтковский назвал Эрдогана умным, хитрым бандитом и покруче мавзолейного ЧМОшника... на порядок🤣
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26.08.2022 13:12 Ответить
Дякуємо.
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26.08.2022 13:25 Ответить
Teşekkürler!
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26.08.2022 13:46 Ответить
Це була б величезна зрада з боку компанії якби вони це зробили адже Байрактари це розробка українських авіаційних фахівців і наш вже зрадила наша країна продавши патент Турції. Про це ніхто не говорить, але знаю про це від фахівців. Вся українська влада роками знищувала нашу воєнку.
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26.08.2022 14:13 Ответить
А на самом деле Байрак боится потерять поставку чипов для управления беспилотников. А без них байрактар - модэль самолета Ан-2, сделанная кружком судомоделистов Дома бендеровских пионеров г. Бердичева и обменянная на ими на турецкую рулетку у туриста Ахмета...
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26.08.2022 15:36 Ответить
Правильно хлопєць розмірковує,загубиш совість змолоду-втратиш гроші на старість.
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26.08.2022 19:39 Ответить
 
 