Baykar не будет продавать России БПЛА, какую бы ей не предлагали сумму, - гендиректор
Турецкий Baykar не будет продавать России боевые беспилотники Bayraktar, какую бы сумму ей ни предлагали.
Об этом в интервью BBC заявил гендиректор компании Халук Байрактар, информирует Цензор.НЕТ.
"Деньги не являются приоритетом для нас. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью нашего бизнеса. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам не предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их (России. – ред.). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень прочная связь, и Украина терпит очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку. И поэтому ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - объяснил он.
На вопрос, кто все же решает, кому снабжать военные дроны, Байрактар ответил, что это решение как компании, так и турецкого государства.
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