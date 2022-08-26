Наши Ми-8 нанесли результативный удар по району сосредоточения живой силы врага, вооружению и технике противника вблизи Высокополья, - ОК "Південь"

Обстановка в южной операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как остается, враг остается на занятых позициях обороны в условиях деморализации личного состава и усложнения логистического обеспечения.

"В течение ночи вертолетной парой ударных Ка-52 атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших потерь. По Николаевскому району враг снова бил ракетами С-300. Разрушено здание Надбугского профессионального аграрного лицея. Пожар ликвидирован, ранены 2 гражданских лица", - говорится в сообщении

Также отмечается, что ночью обстреляна Широковская громада - из танка, Красногригорьевская - тяжелой артиллерией, Марганецкая и Зеленодольская - "Градами" и "Ураганом". Есть разрушения частных дворов, административных зданий, электросетей. Пострадавших нет.

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"Парой наших Ми-8 утром нанесен результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья. Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена", - отмечают в ОК "Південь".

Подтвержденные потери врага за ночь составляют 27 рашистов и 120 мм мобильный миномет. Остальные потери доразведываются.