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Новости Война
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Наши Ми-8 нанесли результативный удар по району сосредоточения живой силы врага, вооружению и технике противника вблизи Высокополья, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Обстановка в южной операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как остается, враг остается на занятых позициях обороны в условиях деморализации личного состава и усложнения логистического обеспечения.

"В течение ночи вертолетной парой ударных Ка-52 атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших потерь. По Николаевскому району враг снова бил ракетами С-300. Разрушено здание Надбугского профессионального аграрного лицея. Пожар ликвидирован, ранены 2 гражданских лица", - говорится в сообщении

Также отмечается, что ночью обстреляна Широковская громада - из танка, Красногригорьевская - тяжелой артиллерией, Марганецкая и Зеленодольская - "Градами" и "Ураганом". Есть разрушения частных дворов, административных зданий, электросетей. Пострадавших нет.

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"Парой наших Ми-8 утром нанесен результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья. Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена", - отмечают в ОК "Південь".

Подтвержденные потери врага за ночь составляют 27 рашистов и 120 мм мобильный миномет. Остальные потери доразведываются.

армия РФ (19057) Херсонская область (4718)


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Слава ВСУ !
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26.08.2022 13:02 Ответить
так що...де там котел на півночі херсонщини про який так браво розказували байкарі типу арештовича чі жданова?
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26.08.2022 14:45 Ответить
та це вигадка, ніякого котла не було, як і Херсона до вересня. Тварі, роззброїли нам всю країну, тепер відосікі з важливими ******** пилять
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26.08.2022 14:51 Ответить
Ок Південь такі 'скромняги', вже 6 місяців мовчать про Велику Олександрівку. А там рашисти окопалися в лісах і оселилися в хатах ще в березні. Як там контрнаступ, а? Скоро 1 вересня. Уроди брехливі!
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26.08.2022 19:14 Ответить
 
 