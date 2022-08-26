НАТО считает, что РФ перебрасывает свои военно-воздушные силы из Крыма после серии взрывов, - СМИ

На фоне участившихся взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы, Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания Business Insider секретный отчет НАТО.

Согласно отчету НАТО от 22 августа, "Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы из Крыма, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины".

Утверждается, что российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма обратно на территорию России во избежание дальнейших потерь самолетов. Речь идет о шести истребителях СУ-35С и четырех перехватчиках МиГ-31БМ.

"Несмотря на эти маневры, крымский аэродром Бельбек близ Севастополя остается "важнейшим аэродромом России для обеспечения воздушной поддержки на юге Украины и Черного моря", - пишут представители разведки НАТО.

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В Бельбеке, по данным Альянса, до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителей. В основном это истребители СУ-27, но есть также небольшое количество современных СУ-35С и МиГ-31БМ. Кроме того, Россия увеличила количество своих тактических ракет класса "земля-воздух" в Крыму, чтобы противостоять дальнейшим атакам со стороны Украины, например беспилотников.

"Украинские БПЛА тяжело выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", - говорится в секретном документе.

Напомним, в последние недели на российских военных базах произошли взрывы. Среди прочего была совершена атака на Сакскую базу военно-воздушных сил России.