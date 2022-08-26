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Новости Война
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НАТО считает, что РФ перебрасывает свои военно-воздушные силы из Крыма после серии взрывов, - СМИ

бельбек

На фоне участившихся взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы, Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания Business Insider секретный отчет НАТО.

Согласно отчету НАТО от 22 августа, "Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы из Крыма, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины".

Утверждается, что российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма обратно на территорию России во избежание дальнейших потерь самолетов. Речь идет о шести истребителях СУ-35С и четырех перехватчиках МиГ-31БМ.

"Несмотря на эти маневры, крымский аэродром Бельбек близ Севастополя остается "важнейшим аэродромом России для обеспечения воздушной поддержки на юге Украины и Черного моря", - пишут представители разведки НАТО.

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В Бельбеке, по данным Альянса, до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителей. В основном это истребители СУ-27, но есть также небольшое количество современных СУ-35С и МиГ-31БМ. Кроме того, Россия увеличила количество своих тактических ракет класса "земля-воздух" в Крыму, чтобы противостоять дальнейшим атакам со стороны Украины, например беспилотников.

"Украинские БПЛА тяжело выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", - говорится в секретном документе.

Напомним, в последние недели на российских военных базах произошли взрывы. Среди прочего была совершена атака на Сакскую базу военно-воздушных сил России.

взрыв (6727) Крым (26365) НАТО (9962) Воздушные силы (2251)


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Топ комментарии
+4
Ватольоти геть з Криму. Він не ваш.
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26.08.2022 13:53
+4
Дякую
Алаверди:
https://twitter.com/babaikit/status/1562476921124192257
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26.08.2022 14:06
+4


https://v16-webapp.tiktok.com/605aaacd06f0a6ba4b193bfb66ce0de2/6308fe26/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c002/d00a56ce62a64a2b8bcaa2ad60ca7fae/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=1492&bt=746&cs=0&ds=3&ft=eXd.6H-oMyq8Zg_u0he2NJkTyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=Mzo6ODNpOTw4OGU4NWY6OkBpanQ3ZTU6Zjp1ZjMzNzczM0AuXzMxMmIuXzYxNS1jLjYtYSNgai9wcjRfNi1gLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20220826110836010190189042212BB63D&btag=80000
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26.08.2022 14:09
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Що з цього приводу каже твіттер!

https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1562811170519584771?s=20&t=WmWuh_dM55BFP-asTjlJCQ
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26.08.2022 13:51 Ответить
Дякую
Алаверди:
https://twitter.com/babaikit/status/1562476921124192257
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26.08.2022 14:06 Ответить


https://v16-webapp.tiktok.com/605aaacd06f0a6ba4b193bfb66ce0de2/6308fe26/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c002/d00a56ce62a64a2b8bcaa2ad60ca7fae/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=1492&bt=746&cs=0&ds=3&ft=eXd.6H-oMyq8Zg_u0he2NJkTyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=Mzo6ODNpOTw4OGU4NWY6OkBpanQ3ZTU6Zjp1ZjMzNzczM0AuXzMxMmIuXzYxNS1jLjYtYSNgai9wcjRfNi1gLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20220826110836010190189042212BB63D&btag=80000
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26.08.2022 14:09 Ответить
Дякую. Утягнув до колекції ))
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26.08.2022 14:23 Ответить
Ватольоти геть з Криму. Він не ваш.
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26.08.2022 13:53 Ответить
Балтийское фиаско Путина и провал оккупации Казахстана. Рейха не будет
https://www.youtube.com/watch?v=UGFREaD9nGU
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26.08.2022 13:55 Ответить
Быдло Путлера штурмует Пески 8 лет...
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26.08.2022 14:19 Ответить
Там голая территория...ничего нет...фуфлогон...то что нужно для Байрактаров и Гимарсов...
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26.08.2022 14:31 Ответить
США и Британия официально заявили о вступлении в войну на стороне Украины...
Вы рады?я тоже..
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26.08.2022 14:18 Ответить
фейк...
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26.08.2022 14:29 Ответить
якийсь не дуже секретний документ
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26.08.2022 14:20 Ответить
шо, всрались?
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26.08.2022 14:28 Ответить
Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила...с этого дня Британия будет сообщать в СМИ все данные разведки Соединённого Королевства касательно действий рабZeи...
Короче секретов больше нет...
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26.08.2022 14:28 Ответить
Британські розвідники заступили на чергування замість британських вчених 🙂
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26.08.2022 14:33 Ответить
Цензорята...подпишитесь на Богдана Буткевичаи и Ермолаеву..там красивые видосики...як ВСУ мочат крыс путлера💙💛💪💪💪
Слава Україні 💯💪👍
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26.08.2022 14:35 Ответить
 
 