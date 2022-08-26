На оккупированной Донетчине обнаружен 21 фильтрационный лагерь, где держат и пытают украинцев, - исследование Йельского университета

Оккупанты держат пленных и похищенных, задержанных людей в фильтрационных лагерях четырех типов.

Об этом сообщается в отчете исследователей Йельского университета при поддержке Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

В отчете отмечается, что Россия и боевики ЛДНР руководят по крайней мере 21 таким объектом в Донецкой области. Есть четыре типа объектов, задействованных в фильтрации: для регистрации, содержания, вторичных допросов и задержанных.

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Это расследование Conflict Observatory было проведено с использованием сбора, анализа и документации данных из открытых источников. Каждый источник был оценен по критериям, установленным Берклийским протоколом по расследованию открытых цифровых источников.

Известно, что оккупанты обустроили фильтрационные лагеря на теориториях школ, рынков и тюрем. Около одного такого лагеря можно увидеть могилы, свидетельствующие о массовых захоронениях.

Как говорится в отчете, условия, о которых сообщают лица, освобожденные из исследованных учреждений, могут считаться жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением в соответствии с международным гуманитарным правом и правом прав человека.

Эти условия включают переполненность учреждений, отсутствие доступа к соответствующим санитарным условиям, недостаточное количество пищи и чистой воды, влияние стихии, отказ в медицинской помощи и использование изоляции. В некоторых конкретных случаях поведение, которое испытали освобожденные, например применение электрического тока, экстремальные условия изоляции и физическое насилие, может считаться пыткой.

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"Лишь личные и беспрепятственные инспекции представителей ООН и международных гуманитарных организаций могут окончательно подтвердить выводы этого отчета и других связанных с ним расследований", - говорится в заключении.