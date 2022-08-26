На оккупированной Донетчине обнаружен 21 фильтрационный лагерь, где держат и пытают украинцев, - исследование Йельского университета
Оккупанты держат пленных и похищенных, задержанных людей в фильтрационных лагерях четырех типов.
Об этом сообщается в отчете исследователей Йельского университета при поддержке Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.
В отчете отмечается, что Россия и боевики ЛДНР руководят по крайней мере 21 таким объектом в Донецкой области. Есть четыре типа объектов, задействованных в фильтрации: для регистрации, содержания, вторичных допросов и задержанных.
Это расследование Conflict Observatory было проведено с использованием сбора, анализа и документации данных из открытых источников. Каждый источник был оценен по критериям, установленным Берклийским протоколом по расследованию открытых цифровых источников.
Известно, что оккупанты обустроили фильтрационные лагеря на теориториях школ, рынков и тюрем. Около одного такого лагеря можно увидеть могилы, свидетельствующие о массовых захоронениях.
Как говорится в отчете, условия, о которых сообщают лица, освобожденные из исследованных учреждений, могут считаться жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением в соответствии с международным гуманитарным правом и правом прав человека.
Эти условия включают переполненность учреждений, отсутствие доступа к соответствующим санитарным условиям, недостаточное количество пищи и чистой воды, влияние стихии, отказ в медицинской помощи и использование изоляции. В некоторых конкретных случаях поведение, которое испытали освобожденные, например применение электрического тока, экстремальные условия изоляции и физическое насилие, может считаться пыткой.
"Лишь личные и беспрепятственные инспекции представителей ООН и международных гуманитарных организаций могут окончательно подтвердить выводы этого отчета и других связанных с ним расследований", - говорится в заключении.
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РюZZkие бараны...вон на свой концлагерь...
Зеля создал украинский Моссад...найдет всех...
Зуб даю...
То есть никогда не будут подтверждены,ибо рашка,как постоянный член этой импотентной организации и обладающая правом вето,никогда никого в эти концлагеря не допустит.
Самое главное,что африканские дети не голодают,правда ООН?Создается впечатления,что украинцев пытают в этих лагерях с молчаливого согласию ООН,а Гуттериш-подельник *****.
24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш
Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .
Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК
«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?