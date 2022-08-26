В Мелитополе рашисты также угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в оккупационные школы, - мэр Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики заставляют родителей отправлять своих детей в школу.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Родителям, которые не хотят отдавать детей в рашистские школы, окупатели сначала делают предупреждения. Затем штрафуют на 40 тыс рублей и угрожают лишать родительских прав. Предлагают по 10 тыс рублей тем, кто приведет ребенка в школу", - говорится в сообщении.
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+5 Vika Lysenko
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+4 Kfor fanat
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+3 Senator #518037
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И кто после этого фашист?