В Мелитополе рашисты также угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в оккупационные школы, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики заставляют родителей отправлять своих детей в школу.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Родителям, которые не хотят отдавать детей в рашистские школы, окупатели сначала делают предупреждения. Затем штрафуют на 40 тыс рублей и угрожают лишать родительских прав. Предлагают по 10 тыс рублей тем, кто приведет ребенка в школу", - говорится в сообщении.

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