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Новости Война
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В Мелитополе рашисты также угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в оккупационные школы, - мэр Федоров

діти,мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики заставляют родителей отправлять своих детей в школу.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Родителям, которые не хотят отдавать детей в рашистские школы, окупатели сначала делают предупреждения. Затем штрафуют на 40 тыс рублей и угрожают лишать родительских прав. Предлагают по 10 тыс рублей тем, кто приведет ребенка в школу", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мариупольских родителей заставляют отдавать детей в школы оккупантов. Угрожают штрафами и лишением родительских прав, - Андрющенко

дети (6472) Мелитополь (613) оккупация (10119) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+5
Это не мелитопольские виноваты , а ZeОПа Д'Ерьмака -демченко приказавшие разминировать Чонгар и минные поля По плану кротов была готова полная КАПИТУЛЯЦИЯ ‼️ Все 2,5 года проводился САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ ‼️Факт очевиден даже для тупорылых73%🤢🤡🎪
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26.08.2022 16:06
+4
В Мелитополь оккупанты вообще въехали как на параде . А хвалебная тероборона и с ГОРОХОПЛЮВА не выстрелила в оккупантов. Без боя задали город. Теперь гражданские в заложниках у рашистов
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26.08.2022 15:52
+3
После полной оккупации Украины Молдавии Эстонии Белоруссии Латвии и Литвы...Гитлер разрешил обучение в школах на родных языках захваченных республик...
И кто после этого фашист?
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26.08.2022 16:00
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В Мелитополь оккупанты вообще въехали как на параде . А хвалебная тероборона и с ГОРОХОПЛЮВА не выстрелила в оккупантов. Без боя задали город. Теперь гражданские в заложниках у рашистов
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26.08.2022 15:52 Ответить
Это не мелитопольские виноваты , а ZeОПа Д'Ерьмака -демченко приказавшие разминировать Чонгар и минные поля По плану кротов была готова полная КАПИТУЛЯЦИЯ ‼️ Все 2,5 года проводился САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ ‼️Факт очевиден даже для тупорылых73%🤢🤡🎪
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26.08.2022 16:06 Ответить
Середньовічне мракобєсіє
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26.08.2022 15:53 Ответить
После полной оккупации Украины Молдавии Эстонии Белоруссии Латвии и Литвы...Гитлер разрешил обучение в школах на родных языках захваченных республик...
И кто после этого фашист?
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26.08.2022 16:00 Ответить
русскіє не ******* насправді свою мову, тому так паршиво розмовляють і тим більше пишуть нею. То як вони своє ненавидять, то де їм чуже зрозуміти. А змушують спеціально, щоб покуражитися, куражитися вони ******* і ніколи не упускають такої можливості.
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26.08.2022 16:05 Ответить
У них в основному Фєнька..ГУЛАГовская а не рюZZkoe наречіе...
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26.08.2022 16:10 Ответить
сожгите тогда школы и никто не пойдет туда учиться. Партизаны скорее всего сожгут школы
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26.08.2022 16:09 Ответить
Могут устраивать теракты против детей в школах чтобы обвинить Украину. Это кацапская тактика - им плевать на жизни детей.
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26.08.2022 16:11 Ответить
А какая разница.... Вова Зеленский учился в такого типа школе № 95 (вправду номер школы такой). Результат налицо - стал Президентом.
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26.08.2022 16:17 Ответить
Думаю, там незавидная судьба у всех будет без разницы сдал ты своего ребенка в ************ школу или не сдал. В любом случае родителей заберут на войну а детей в приют и на промывку мозгов после чего опять же на фронт.
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26.08.2022 16:19 Ответить
ЗеКодломойскій стане й 95-м президентом України через 95 років...
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26.08.2022 16:22 Ответить
Йося Джугашвили сидел в царской тюряге и свой лично ГУЛАГ соорудил...уничтожив чЛєніна 1921 году и по факту захватил власть Шаріковско-Швондєрскую...Михаил Булгаков первым понял что строит этот урод...
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26.08.2022 16:29 Ответить
 
 