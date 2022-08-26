Через Чаплино, где от удара РФ погибли 25 человек, проходили эвакуационные поезда из Донбасса, - глава Днепропетровского облсовета Лукашук

Через станцию Чаплино на Днепропетровщине, где от российского удара 24 августа погибли 25 человек, проходили эвакуационные поезда из Донецкой области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По его словам, общее число погибших в Днепропетровской области за эту неделю составляет 26 человек. Из них 25 – в Чаплино.

Через эту станцию проходит эвакуация из Покровска Донецкой области. Поезд Покровск-Днепр-Львов единственный эвакуационный поезд с Востока.

Среди погибших трое железнодорожников, рассказали в Укрзализныце. 4 железнодорожников – ранены.

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"Использование высокоточного "Искандера" и С-300 свидетельствует о том, что враг понимал, что в поезде находятся гражданские люди", - отметил Лукашук.

В результате ракетного удара загорелись четыре пассажирских вагона, были разрушены жилые дома в поселке. Сгорели автомобили у железнодорожной станции.

Среди погибших двое детей – 11-летний мальчик погиб под завалами дома, 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

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Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

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