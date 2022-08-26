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Новости Война
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Через Чаплино, где от удара РФ погибли 25 человек, проходили эвакуационные поезда из Донбасса, - глава Днепропетровского облсовета Лукашук

чаплине

Через станцию Чаплино на Днепропетровщине, где от российского удара 24 августа погибли 25 человек, проходили эвакуационные поезда из Донецкой области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По его словам, общее число погибших в Днепропетровской области за эту неделю составляет 26 человек. Из них 25 – в Чаплино.

Через эту станцию проходит эвакуация из Покровска Донецкой области. Поезд Покровск-Днепр-Львов единственный эвакуационный поезд с Востока.

Среди погибших трое железнодорожников, рассказали в Укрзализныце. 4 железнодорожников – ранены.

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"Использование высокоточного "Искандера" и С-300 свидетельствует о том, что враг понимал, что в поезде находятся гражданские люди", - отметил Лукашук.

В результате ракетного удара загорелись четыре пассажирских вагона, были разрушены жилые дома в поселке. Сгорели автомобили у железнодорожной станции.

Среди погибших двое детей – 11-летний мальчик погиб под завалами дома, 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

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Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплино 5 ракет.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.

Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

Читайте также: Блинкен об ударе по Чаплино: Это зверство, будем требовать ответственности для российских официальных лиц

Автор: 

облсовет (538) обстрел (26928) смерть (9212) эвакуация (2064) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+4
Били по людях, які тікали від війни. В цьому вся ця терористична параша.
В Ічкерії бомбили зелений коридор з жінок для дітей.
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26.08.2022 16:55
+1
І таке питання: чи затримані на цей час начальник залізничної станції Чаплине і диспетчер, який затримав евакуаційний потяг після оголошення тривоги і навіть після першого пристрілочного удару ракети ?
Чи проведені у цих осіб обшуки і чи перевірені смартфони?
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26.08.2022 17:21
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Били по людях, які тікали від війни. В цьому вся ця терористична параша.
В Ічкерії бомбили зелений коридор з жінок для дітей.
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26.08.2022 16:55 Ответить
це їхній стиль ведення війни - вбивають мирних у великої кількості..., будь-де, де воює русня одне і теж саме - Сирія, Чечня, Грузія, Україна..., якщо їх не зупинити - вони зітруть з лиця землі всі європейські міста..., орда вона така...
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26.08.2022 17:52 Ответить
раССею остаточно мають визнати країною - террористом.
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26.08.2022 17:05 Ответить
Потрібно заборонити зупинки евакуаційних поїздів на вузлових станціях, які апріорі є найбільш вірогідними цілями для ракетних ударів ворога.
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26.08.2022 17:05 Ответить
І таке питання: чи затримані на цей час начальник залізничної станції Чаплине і диспетчер, який затримав евакуаційний потяг після оголошення тривоги і навіть після першого пристрілочного удару ракети ?
Чи проведені у цих осіб обшуки і чи перевірені смартфони?
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26.08.2022 17:21 Ответить
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26.08.2022 17:10 Ответить
Рашисты мстят заложникам которые убежали от окупации
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26.08.2022 17:17 Ответить
Висновок зробили!? Нехер годинами стоять на проміжних станціях. Як що потяг рухається, попасти в нього складно.
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26.08.2022 17:23 Ответить
https://pokrovsk.news/news/view/24-serpnya-evakuatsijnih-potyagiv-z-pokrovska-ne-bude
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26.08.2022 17:37 Ответить
180 днів Українського опору вскрив скальпелем увесь той гній рани , що вже давно дала свої метостази по всьму світу, причому як окремі люди , так і цілі країни . Тут можно бачити як висловлюють свою позицію політики , твої знайомі , навіть ті до кого у нас не бло ніякого діла ) , навіть папа римський і той висловився як він усіх дуже любить і за всіх молиться , навіть за наших ворогів) . Так чому таке лихо трапилось ?, і ріка української крові хлинула як струм, за що нам таке)? Таке питання задає мабуть кожен Українець . Мабуть Господу стало гидко дивитись що робиться у світі , Зло і усяка неправда стала ширитись , ліцемірство , та підкупність не тільки окремих людей , а й навіть цілих країн , організацій типу ООН , червоног хреста та ін. яких просто треба розігнати або реформувати). Чому Українці спитаєте ви ! ?, а тому що Київська Русь обрана Богом, і не може бути посоромлена тим ЗЛОМ , що прийшли на наші землі . Увесь код нації через її пращурів пробив по жилах кожного гідного Українця , перетворивши їх сердця на холодну лють до ворогів, і велику людяність до своїх побратимів , сусідів країн які з нами у важкі часи . Тепер усе видно, хто є хто). Но хочу сказати , що увесь гній витече дай Боже , і рани загояться , і нова кров знов буде пульсувати , ще більш інтенсивніше , ніж раніше , ось побачите , ми вистоїм))))
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26.08.2022 19:21 Ответить
брешеш, ванька.

Це "эшалон с техникою"?
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27.08.2022 00:08 Ответить
Фуфлогоны рабZeи...вы крысы и уроды...в поселке Чаплино живёт менее 2 000 человек..а основном пенсионеры....
Вас Мудаков будут мочить в сортире не щадя никого...в плен приказано Не Брать...лавочка закрылась...никакой пощады...крысы...
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26.08.2022 21:04 Ответить
 
 