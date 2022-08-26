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Новости Война
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Разорванные на куски тела российских военных после удара HIMARS ВСУ по мосту Каховской ГЭС. ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар по переправе на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В видео сообщается об около 8 погибших российских оккупантов.

Автор: 

Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+123
Красівоє
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26.08.2022 17:59
+93
Куски каZZапского говна вызывают чувство глубокого удовлетворения.
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26.08.2022 17:59
+89
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26.08.2022 18:00
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Страница 3 из 3
А там меняй-не меняй (программу), - глухий кут. Кацапы уже не в состоянии (согласно импортозамещению) наладить производство даже москвича, я уже молчу про "ладу".
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27.08.2022 06:14 Ответить
И восемь трупов возле Каховки
Украсят утренний пейзаж....
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26.08.2022 20:49 Ответить
не факт що лише вісім.
судячи з того які маленькі шматки лежать то їх там може бути багато більше, просто людське око вже не може ідинтифікувати ті шматочки як людські рештки
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27.08.2022 18:50 Ответить
Не только лишь все..
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30.08.2022 15:57 Ответить
кацап: Быть русским - значит застить путь бандитам,
Что топчут нашу землю сапогом.
Быть русским - это значит быть убитым
Собратом чаще, нежели врагом.

Украинец:- Быть русским - значит ихтамнетом,
Что топчут нашу землю сапогом.
«Быть русским - это значит быть убитым»,
-А нефиг шастать к нам врагом!
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26.08.2022 20:56 Ответить
"*****, тут трупы валяются просто, не проедешь"
Я, как водитель, очень хорошо понимаю его недовольство.
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26.08.2022 20:57 Ответить
По головам рахуй..
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26.08.2022 21:05 Ответить
"свинособачко", ти ще пройди вперед метрів 50-70, там до тих 8-ми, ще пару десятків білих жигулів запчастями розкидано...
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26.08.2022 21:11 Ответить
не розстраюйся
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26.08.2022 21:13 Ответить
Шикарно). Раза три пересмотрел. Жаль кацапской дохлятины так мало.
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26.08.2022 21:55 Ответить
Слабак, я п'ять разів подивився😁
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27.08.2022 20:11 Ответить
Слава ЗСУ!
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26.08.2022 22:18 Ответить
Падла рашистські насвінячили своїм лайном на моїй дамбі! Оце тепер відшкрібати їх звідти, прибирати, ремонтувати...
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26.08.2022 22:23 Ответить
Піде дощ і все кацапське лайно змиє
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26.08.2022 22:35 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.08.2022 22:50 Ответить
Дуже красєво
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26.08.2022 23:08 Ответить
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26.08.2022 23:30 Ответить
В пакєтік і додомку 🤗
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26.08.2022 23:41 Ответить
Добрий стюдєнь можна варити. Не розгублюйтесь там. Заздрю вашому почину.
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26.08.2022 23:45 Ответить
3.14дато Тато!
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27.08.2022 00:41 Ответить
мама с папой ..по совету друзей .. купят ладу-калина в память о сыне . белую как он хотел
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27.08.2022 06:07 Ответить
What a beautiful sight! I hope there's gonna be a sequel or many more to come.
I'd call this one "Ruzzian salad Оливье де ля Каховка".
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27.08.2022 07:09 Ответить
Ванька-невстанька
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27.08.2022 08:01 Ответить
прекрасное жаркое 👍👍👍
одна нога - здесь, другая - там 🤣🤣🤣
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27.08.2022 10:04 Ответить
Здоровья вам лапти и хорошего настроения!!!!
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27.08.2022 10:38 Ответить
Куски русни,на это можно любоваться долго
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27.08.2022 14:16 Ответить
Ідеальний засіб проти техніки та складів бч як бачимо.
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27.08.2022 14:36 Ответить
Цензор, ви шо довбошлепи? якого ви публікуєте таке відео?!! є ж якась межа! це війна, так! і ворог наш найгидкіший й найпідліший, який може бути. Але діти наші не повинні вважати, що це норма ?! Ми так покоління збоченців виховаємо!.. Які ж ви та ваші боти в коментарях придурковаті
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27.08.2022 14:56 Ответить
Головне, щоб у наших дітей, батьки були здорові та всі повернулися до своїх дітей. До речі, заголовні слова пишуться з великої букви. А якщо ваші діти побачать вашу граматику, невже будуть вважати, що це норма?
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08.06.2023 00:13 Ответить
Можу собі уявити радість їх батьків. Це ж біли жигулі
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27.08.2022 20:07 Ответить
А тепер наступним залпом накрити бригаду ремонтників що висолоплять язики і бігом прибіжать міст латати , а черговим після того - журношлюх кацапських що бігцем прискачуть "звєрства укропов" фільмувати . Ось тоді той міст точно стане непроїздним !
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27.08.2022 21:08 Ответить
повторили
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07.06.2023 23:12 Ответить
Мост возле Каховской ГЭС практически разрушен - спутниковый снимок
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08.06.2023 11:00 Ответить
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