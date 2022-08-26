Разорванные на куски тела российских военных после удара HIMARS ВСУ по мосту Каховской ГЭС. ВИДЕО
Украинские защитники нанесли удар по переправе на Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В видео сообщается об около 8 погибших российских оккупантов.
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+123 Смерть Москалям #533279
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Украсят утренний пейзаж....
судячи з того які маленькі шматки лежать то їх там може бути багато більше, просто людське око вже не може ідинтифікувати ті шматочки як людські рештки
Что топчут нашу землю сапогом.
Быть русским - это значит быть убитым
Собратом чаще, нежели врагом.
Украинец:- Быть русским - значит ихтамнетом,
Что топчут нашу землю сапогом.
«Быть русским - это значит быть убитым»,
-А нефиг шастать к нам врагом!
Я, как водитель, очень хорошо понимаю его недовольство.
Героям слава!!!
I'd call this one "Ruzzian salad Оливье де ля Каховка".
одна нога - здесь, другая - там 🤣🤣🤣