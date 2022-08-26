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Захваченное здание ЦПАУ в Новой Каховке оккупанты выдают за новый "Центр быстрой интеграции в РФ". ВИДЕО

каховка,нова

Российские захватчики "отремонтировали" современное здание ЦПАУ в Новой Каховке и надеются разместить там многофункциональный центр интеграции в Российскую Федерацию жителей Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

"Российские пропагандисты показали видео, где коллаборант кичится, как они "строили" Центр для быстрой интеграции в РФ", - отмечает Федоров.

Интересно, что россиянам даже не пришло в голову снять со стен часть айдентики "Дії".

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Как отмечает министр, оккупанты отобрали у 60 тысяч украинцев возможность получать госсервис быстро, удобно и человечно. Но это ненадолго. Федоров уверен, что вскоре над ЦПАУ в Новой Каховке будет сине-желтое знамя. Как и в других временно оккупированных городах Украины.

Автор: 

Новая Каховка (154) оккупация (10120) ЦПАУ (30)


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Топ комментарии
+4
Долбаная "телега" редакция, пожалуйста, конвертируйте видео в доступном без ограничений формате в Украине
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26.08.2022 20:51
+3
Інтеграція в кам'яний вік..
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26.08.2022 21:01
+3
У меня не воспроизводится. И я не подписан... или не клиент... или еще как- посмотреть не могу...
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26.08.2022 22:27
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Значить скоро тут розквітне бавовна
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26.08.2022 20:40 Ответить
Долбаная "телега" редакция, пожалуйста, конвертируйте видео в доступном без ограничений формате в Украине
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26.08.2022 20:51 Ответить
Телега в Украине не ограничена.
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26.08.2022 21:33 Ответить
У меня не воспроизводится. И я не подписан... или не клиент... или еще как- посмотреть не могу...
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26.08.2022 22:27 Ответить
так кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп ?
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26.08.2022 20:58 Ответить
Так про це хіба що лінивий незнає
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26.08.2022 21:22 Ответить
Інтеграція в кам'яний вік..
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26.08.2022 21:01 Ответить
Дарагие украинцы...мы вам построили ГУЛАГ Сралина...заходите за мавзолейным Аусвайсом нашего концлагеря ОСВЕНЦИМ...
С ним вы можете съездить даже а Америку и Австралию...
Аусвайс РабZeи..это круто...
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26.08.2022 21:10 Ответить
"Центр швидкої інтеграції у РФ"

Центр "швидкої Насті".
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26.08.2022 21:14 Ответить
Вчіться.

Переймайте методи. Гобліни повинні відповісти за все або здохнути в страшних муках.
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26.08.2022 21:42 Ответить
 
 