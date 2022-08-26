Захваченное здание ЦПАУ в Новой Каховке оккупанты выдают за новый "Центр быстрой интеграции в РФ". ВИДЕО
Российские захватчики "отремонтировали" современное здание ЦПАУ в Новой Каховке и надеются разместить там многофункциональный центр интеграции в Российскую Федерацию жителей Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.
"Российские пропагандисты показали видео, где коллаборант кичится, как они "строили" Центр для быстрой интеграции в РФ", - отмечает Федоров.
Интересно, что россиянам даже не пришло в голову снять со стен часть айдентики "Дії".
Как отмечает министр, оккупанты отобрали у 60 тысяч украинцев возможность получать госсервис быстро, удобно и человечно. Но это ненадолго. Федоров уверен, что вскоре над ЦПАУ в Новой Каховке будет сине-желтое знамя. Как и в других временно оккупированных городах Украины.
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С ним вы можете съездить даже а Америку и Австралию...
Аусвайс РабZeи..это круто...
Центр "швидкої Насті".
Переймайте методи. Гобліни повинні відповісти за все або здохнути в страшних муках.