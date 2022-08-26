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Столтенберг призвал Трюдо усилить свое военное присутствие в Арктике пропорционально России

столтенберг,трюдо

Наращивание российского военного присутствия в северных, арктических районах страны в НАТО рассматривают как стратегический вызов.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе визита в Канаду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Из этого следует, что странам-союзницам США по Североатлантическому альянсу необходимо также пропорционально усилить свое военное присутствие в Арктике, продолжил генсек.

"Все более важным регионом для Канады и НАТО в целом становится Крайний Север, поскольку там мы сейчас наблюдаем существенное наращивание российской военной мощи - с новыми базами и новой системой вооружений", - заявил Столтенберг на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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"За последние месяцы геополитическая ситуация претерпела существенные изменения, - согласился со Столтенбергом канадский премьер. - Прекрасно понимая, что Россия вызывает у всех нас растущую озабоченность, мы считаем своевременным поделиться с НАТО [нашими мыслями по этому поводу], используя для этого существующие механизмы NORAD".

NORAD - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - координирует совместные оборонные усилия Канады и США, в некотором смысле представляя собой североамериканский аналог НАТО.

Автор: 

Арктика (74) НАТО (9963) россия (95388) Столтенберг Йенс (1619) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+2
І туди поперлись щоб все перепаскудить, от мерзотна нація.
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26.08.2022 20:46
+2
Ну да, щас, дождётесь что Трюдо что-то будет делать. Он весь с ногами в борьбе с глобальным потеплением, белым расизмом и в имплементации этнического многообразия в Канаде (иными словами, разбавлением белого населения завозимыми африканцами и азиатами).

Стивен Харпер действительно перевооружил егерей и инуитов на севере, так неомарксисты и СВС его поедом ели за это. Не могу представить что имбецил Трюдо что-то будет делать в этом направлении. Если только дождёмся избрание Полиевра, тот ещё может и займётся этим вопросом.
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26.08.2022 21:25
+2
Почитайте що таке Хребет Мєндєлєва і зрозумієте чому кацапи так в ту Арктику пруться. Там нафти на віка вперед. Зараз декілька країн ведуть спір в чиїх водах він лежить. Там все серйозно. Вгадаєте в якої самі великі апетити?
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26.08.2022 21:48
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І туди поперлись щоб все перепаскудить, от мерзотна нація.
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26.08.2022 20:46 Ответить
Иди на *** фашистская мразь.
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26.08.2022 21:39 Ответить
Фашистская мразота прибежала.
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26.08.2022 21:04 Ответить
Так, мова через перекладач. Справжнi украïнцi у пiсля гласноï нiколи не вживають.
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26.08.2022 21:11 Ответить
у них там полігон на Новій Землі
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26.08.2022 21:11 Ответить
🤣 Він там був з початку ядерної програми срср...)))
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26.08.2022 21:50 Ответить
Направить на Север 30 подлодок Курск и крейсер Москва... утромм рабZeя встане с кален
Авианосец адмирал Кузя путлер запретил использовать в этом Говне...
Карочи..аналоГовнет...
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26.08.2022 21:19 Ответить
Ну да, щас, дождётесь что Трюдо что-то будет делать. Он весь с ногами в борьбе с глобальным потеплением, белым расизмом и в имплементации этнического многообразия в Канаде (иными словами, разбавлением белого населения завозимыми африканцами и азиатами).

Стивен Харпер действительно перевооружил егерей и инуитов на севере, так неомарксисты и СВС его поедом ели за это. Не могу представить что имбецил Трюдо что-то будет делать в этом направлении. Если только дождёмся избрание Полиевра, тот ещё может и займётся этим вопросом.
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26.08.2022 21:25 Ответить
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26.08.2022 23:22 Ответить
Таке
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26.08.2022 21:35 Ответить
Почитайте що таке Хребет Мєндєлєва і зрозумієте чому кацапи так в ту Арктику пруться. Там нафти на віка вперед. Зараз декілька країн ведуть спір в чиїх водах він лежить. Там все серйозно. Вгадаєте в якої самі великі апетити?
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26.08.2022 21:48 Ответить
і це добре, що пруться туди. переможцям, нам тобто, те достанеться
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26.08.2022 23:24 Ответить
Что там уже усиливать, уже не чем, и кем, там один бурят остался .
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26.08.2022 22:00 Ответить
Один імпотент попросив іншого
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27.08.2022 00:53 Ответить
Максимум на что этот сопляк (Трюдо) способен - это поменять носки на креативные (с танками), там есть все признаки коррупции (или личного щантажа) кремевскими орками,!
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27.08.2022 06:36 Ответить
это также очевидно, как было с "хорошим мальчиком" Курцом (в австрии)!
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27.08.2022 06:39 Ответить
 
 