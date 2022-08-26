Столтенберг призвал Трюдо усилить свое военное присутствие в Арктике пропорционально России
Наращивание российского военного присутствия в северных, арктических районах страны в НАТО рассматривают как стратегический вызов.
Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе визита в Канаду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Из этого следует, что странам-союзницам США по Североатлантическому альянсу необходимо также пропорционально усилить свое военное присутствие в Арктике, продолжил генсек.
"Все более важным регионом для Канады и НАТО в целом становится Крайний Север, поскольку там мы сейчас наблюдаем существенное наращивание российской военной мощи - с новыми базами и новой системой вооружений", - заявил Столтенберг на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"За последние месяцы геополитическая ситуация претерпела существенные изменения, - согласился со Столтенбергом канадский премьер. - Прекрасно понимая, что Россия вызывает у всех нас растущую озабоченность, мы считаем своевременным поделиться с НАТО [нашими мыслями по этому поводу], используя для этого существующие механизмы NORAD".
NORAD - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - координирует совместные оборонные усилия Канады и США, в некотором смысле представляя собой североамериканский аналог НАТО.
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Стивен Харпер действительно перевооружил егерей и инуитов на севере, так неомарксисты и СВС его поедом ели за это. Не могу представить что имбецил Трюдо что-то будет делать в этом направлении. Если только дождёмся избрание Полиевра, тот ещё может и займётся этим вопросом.