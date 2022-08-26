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Новости Война
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Звуки взрывов в Запорожье - работа ПВО и эхо обстрелов из РСЗО за пределами города

запоріжжя

Взрывы, которые слышали жители Запорожья вечером 26 августа - следствие обстрелов оккупантов из РСЗО за пределами города и следствие работы подразделений противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов города около восьми часов вечера - это эхо взрывов, произошедших за городом. По предварительным данным, оккупанты совершали обстрелы из РСЗО. Два удара были нанесены со стороны Васильевского района, еще 4 удара были зафиксированы в районе населенного пункта Запорожского района", - написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.

Чиновник подчеркнул, что информация предварительная и нуждается в уточнении.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что звуки взрывов в Запорожье – следствие работы ПВО.

"Громкие звуки взрывов, что были слышны час назад в областном центре - это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал", - отметил Старух.

До этого местные телеграмм-каналы сообщали о звуках взрывов в Запорожье.

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взрыв (6727) Запорожье (2647) Запорожская область (3052)


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26.08.2022 23:04 Ответить
 
 