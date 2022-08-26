Порошенко призвал парламентариев стран Балтии и Финляндии ускорить процессы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО

Петр Порошенко во время встречи с главами комитетов по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии призвал ускорить процесс обретения Украиной членства в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Я хочу поблагодарить членов делегации, глав комитетов иностранных дел за позицию настоящих друзей, адвокатов Украины, адвокатов нашего будущего членства в НАТО, адвокатов начала переговоров о полноценном кандидатстве в члены Европейского Союза. Наших партнеров в защите украинского суверенитета, в победе над российским агрессором. Это позиция настоящих партнеров, которую мы очень ценим. Я благодарю вас от имени украинцев", – сказал Порошенко.

"Все были едины в убеждении, что мир должен обеспечить победу Украины, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание войны на европейском континенте", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам политика, для достижения этой цели нужно предоставить Украине более тяжелое наступательное оружие для освобождения временно оккупированных территорий, ввести больше санкций против энергетического сектора России и приостановить выдачу виз российским гражданам до завершения агрессии против Украины, сформировать глобальную антипутинскую коалицию, обеспечить достаточную финансово-экономическую поддержку нашего государства и ускорить процессы обретения Украиной членства в Европейском Союзе и НАТО.

Читайте также: Украина почти на 70% выполнила обязательство по Соглашению об ассоциации с ЕС и ожидает ясности относительно следующих шагов, - Стефанишина

Порошенко также заверил, что все украинские политические силы сегодня беспрецедентно объединены вокруг общих целей – победы.



