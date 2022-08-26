РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13472 посетителя онлайн
Новости
2 244 56

Порошенко призвал парламентариев стран Балтии и Финляндии ускорить процессы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО

Петр Порошенко во время встречи с главами комитетов по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии призвал ускорить процесс обретения Украиной членства в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко призвал парламентариев стран Балтии и Финляндии ускорить процессы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО 01

"Я хочу поблагодарить членов делегации, глав комитетов иностранных дел за позицию настоящих друзей, адвокатов Украины, адвокатов нашего будущего членства в НАТО, адвокатов начала переговоров о полноценном кандидатстве в члены Европейского Союза. Наших партнеров в защите украинского суверенитета, в победе над российским агрессором. Это позиция настоящих партнеров, которую мы очень ценим. Я благодарю вас от имени украинцев", – сказал Порошенко.

"Все были едины в убеждении, что мир должен обеспечить победу Украины, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание войны на европейском континенте", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам политика, для достижения этой цели нужно предоставить Украине более тяжелое наступательное оружие для освобождения временно оккупированных территорий, ввести больше санкций против энергетического сектора России и приостановить выдачу виз российским гражданам до завершения агрессии против Украины, сформировать глобальную антипутинскую коалицию, обеспечить достаточную финансово-экономическую поддержку нашего государства и ускорить процессы обретения Украиной членства в Европейском Союзе и НАТО.

Читайте также: Украина почти на 70% выполнила обязательство по Соглашению об ассоциации с ЕС и ожидает ясности относительно следующих шагов, - Стефанишина

Порошенко также заверил, что все украинские политические силы сегодня беспрецедентно объединены вокруг общих целей – победы.


Автор: 

Порошенко Петр (19590) Балтия (352) Финляндия (956) членство в НАТО (1506) членство в ЕС (997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Порох завжди працює тільки на Україну, але 73% чують тільки брехню з "Г+Г"
показать весь комментарий
26.08.2022 21:58
+17
показать весь комментарий
26.08.2022 21:55
+14
/
показать весь комментарий
26.08.2022 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вступ в НАТО має бути пріоритетним, але під час війни це точно не вийде.
показать весь комментарий
26.08.2022 21:50 Ответить
можуть реально підтримати
показать весь комментарий
26.08.2022 21:52 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2022 21:55 Ответить
/
показать весь комментарий
26.08.2022 21:55 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
27.08.2022 16:43 Ответить
Порох завжди працює тільки на Україну, але 73% чують тільки брехню з "Г+Г"
показать весь комментарий
26.08.2022 21:58 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2022 22:07 Ответить
На кого ще може працювати будь який президент?Тільки весь час це підкреслювати-набиває оскому.Що ж він таке робить,що весь час треба криком кричати-це працює тільки на Україну?Ніхто більше на Україну не працює ?Хлопці в окопах,якщо не з ЄС-гинуть задарма?
показать весь комментарий
26.08.2022 22:09 Ответить
тобі же сказано: що ви, 73% чуєте тільки брехню з "Г+Г"
І вам це заходить.
То почуйте тут хоч правду.
показать весь комментарий
27.08.2022 13:11 Ответить
Янукович на кого працював? На свій карман, та рашку! Зе за три роки ЖОДНОГО снаряда не закупив. Це на кого була праця?
показать весь комментарий
27.08.2022 13:40 Ответить
73% вирішили що хуже нібудіт і обрали блазня під час війни.
показать весь комментарий
26.08.2022 22:11 Ответить
Как ты уже достал. Я понимаю ,что ты очень дешевый тролль. Ноль интеллекта. Точно. Ты напоминаешь скрежет мела по школьной доске. Или пенопласт по стеклу.
показать весь комментарий
26.08.2022 23:41 Ответить
Ну й трошки собі перепадає за цей час
показать весь комментарий
26.08.2022 22:21 Ответить
Ну і, знайшли те, що перепадає, чи все ніяк?
показать весь комментарий
26.08.2022 23:04 Ответить
Хватит трындеть. Метадичку попроси новую. Или воображение включи. Достали уже своими 73 процентами. Война идет. Если не кацапский тролль, включай мозги.
показать весь комментарий
26.08.2022 23:35 Ответить
Любишь татарова?
показать весь комментарий
26.08.2022 23:54 Ответить
Болтунов не люблю. Фанатиков не люблю. А кого люблю, думаю не твое дело.
показать весь комментарий
27.08.2022 00:01 Ответить
А кого больше любишь - дерьмака или татарова?
показать весь комментарий
27.08.2022 00:02 Ответить
Як Порох сказав, так і буде!!!
показать весь комментарий
26.08.2022 22:05 Ответить
Справжній Гетьман України...Слава ЗСУ,...Слава Україні...💙💛👍💪👌💯
показать весь комментарий
26.08.2022 22:06 Ответить
Есть Украина. Есть законы Украины. Народ Украины. Ты упоротый фанатик? Хватит себе вождей искать.
показать весь комментарий
26.08.2022 23:45 Ответить
То чому ж твій улюбленець найвиличніший лідер ********** сере на всі закони, а особливо на конституцію України?
показать весь комментарий
27.08.2022 17:03 Ответить
Вони не проти, але існує пропутинський блок Німеччина, Франція, Італія,
Угорщина. А що в голові інших ? Куди дивляться Бенілюкс та Пірінеї ?
показать весь комментарий
26.08.2022 22:06 Ответить
Це не пропутінський блок, а потужна антипутєнська коаліція, яку створив Порошенко. Якщо ні, то які ж країни тоді в неї входили? Уругвай? Тонга? Гвінея-Бісау?
показать весь комментарий
26.08.2022 22:25 Ответить
Ясно. Ты тролль.
показать весь комментарий
26.08.2022 23:47 Ответить
.
показать весь комментарий
26.08.2022 22:22 Ответить
Як зрадник так і слуга.
показать весь комментарий
26.08.2022 22:29 Ответить
Щось не чув, щоб на фронті були сини Пороха та інших депутатів. Намалювати циферки любий може.
показать весь комментарий
27.08.2022 10:56 Ответить
Любка не можешь подождать до 24 года? На Путина работаешь?
показать весь комментарий
27.08.2022 12:49 Ответить
А що таке 24 рік?
показать весь комментарий
27.08.2022 17:11 Ответить
.
показать весь комментарий
27.08.2022 22:12 Ответить
.
показать весь комментарий
27.08.2022 22:13 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2022 22:41 Ответить
Уявіть Пороха в 2014 році, який ні#уя не робить..будує за ваші кошти дороги для танків окупанта, розміновує Чонгар, їсть шаурму і шашлики, носить косоворотку, не голиться, селфиться і сцить вам в очі! Уявили? От і я ні…
показать весь комментарий
26.08.2022 23:38 Ответить
до якої вже брехні доходять платні подлякові боти як то ця , чи підар , чи , чи
Та нехай хоч вас подляк перезнайомить на корпоративі... шкодує бабла
показать весь комментарий
27.08.2022 12:58 Ответить
Ви помиляєтесь, це самі чесні, які протистоять мільйонній армії ботів Порошенко, яких викрила СБУ)))
показать весь комментарий
27.08.2022 17:17 Ответить
Чесні люди)))
показать весь комментарий
27.08.2022 17:18 Ответить
А зачем этих "призывать", они и сами помнят аргрессию у оккупацию кацапов, вот у его дружков и "подружек" (как бабка меркель) в хермании и австрии исторический маразм спровоцированый баблом кремлевских орком, что он их не "призывает"!?
показать весь комментарий
27.08.2022 06:00 Ответить
ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ! ПРАВИЛЬНО ! СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
27.08.2022 06:48 Ответить
Хитрий Порох нехай спочатку вернеться з родиною в Україну і відправить своїх синочків (один з яких на вечірці в Лондоні ходив з російським триколором на футболці) у військкомат для подальшого скерування на фронт, а тоді буде розказувати про велику любов до України.
показать весь комментарий
27.08.2022 10:54 Ответить
ти з якого окопу закликаєш?
Подивись позаду, можливо, старший тебе зі своєї гармати прикриває... хоча, ні ти скоріше на канікулах з "удальонки" брешеш. А молодший вчиться offline, має відстрочку
показать весь комментарий
27.08.2022 13:05 Ответить
Ти чухню пиши для бидлоти, а тих хто думає і аналізує і так не ****..ш. Що твій Порох, що Зеля - всі однакові. "Старший прикриває спину " ахахаха, звідки с.ка, з Лондона?
показать весь комментарий
28.08.2022 13:58 Ответить
Недолуге, ти по який методичці строчиш? Ти знаєш якій рік зараз?
показать весь комментарий
27.08.2022 17:21 Ответить
Це просто якийсь звиздець.
Прокинулось, ***)))
показать весь комментарий
27.08.2022 17:22 Ответить
І ще до речі - "звіздец", "недолуге" і "***" це те, що в тебе між вухами
показать весь комментарий
28.08.2022 13:59 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/rodynu-poroshenkiv-pomityly-v-odnomu-z-naydorozhchykh-hoteliv-londona-druzhyna-eksprezydenta-nakynulas-na-zhurnalistku-/
показать весь комментарий
28.08.2022 14:21 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2022 22:20 Ответить
Бляха, якесь дніще у цих зекремлєботів.
Такої недолугої писанини я вже давно не бачила.
Де їх подоляки-єрмаки знаходять? Хз
показать весь комментарий
27.08.2022 17:25 Ответить
Не там де твої хазяї - https://www.volynnews.com/news/all/rodynu-poroshenkiv-pomityly-v-odnomu-z-naydorozhchykh-hoteliv-londona-druzhyna-eksprezydenta-nakynulas-na-zhurnalistku-/
показать весь комментарий
28.08.2022 14:25 Ответить
Ходят слухи, шо раньше. очень давно, звучали призывы к "Миру во всём Мире"... И шо-о-о?!
показать весь комментарий
27.08.2022 17:40 Ответить
 
 