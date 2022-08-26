В Украине ликвидирована огнеметчица НЗФ, указанная в "Миротворце", Светлана Харченко "Луна"
Уроженка Азербайджана и жительница Луганской области Светлана Харченко с 2014 года воевала против Украины.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Харченко Светлана "Луна" из Луганской области. В составе РВА воевала с 2014 года. Наконец-то сделала "шаг доброй воли" - официально денацифицировалась и демилитаризовалась", - пишет Штефан.
Также он добавляет, что Харченко числилась в базе "Миротворца".
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Дугіна-молодша могла б розвити цю тему, але зараз вона на концерті кабздона..
а звідти не зможе стріляти по нашим бійцям !!
Земля бетоном 😠
Єлєна Заславская.
Луганда.
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз...атая,
Лугандонка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!
А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная, слышь ты, ****,
Надо х...й хоть соплями смазывать!
И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная,
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!