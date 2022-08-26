В Украине ликвидирована огнеметчица НЗФ, указанная в "Миротворце", Светлана Харченко "Луна"

Уроженка Азербайджана и жительница Луганской области Светлана Харченко с 2014 года воевала против Украины.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Харченко Светлана "Луна" из Луганской области. В составе РВА воевала с 2014 года. Наконец-то сделала "шаг доброй воли" - официально денацифицировалась и демилитаризовалась", - пишет Штефан.

Также он добавляет, что Харченко числилась в базе "Миротворца".

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