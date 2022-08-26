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В Украине ликвидирована огнеметчица НЗФ, указанная в "Миротворце", Светлана Харченко "Луна"

ліквідація

Уроженка Азербайджана и жительница Луганской области Светлана Харченко с 2014 года воевала против Украины.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Харченко Светлана "Луна" из Луганской области. В составе РВА воевала с 2014 года. Наконец-то сделала "шаг доброй воли" - официально денацифицировалась и демилитаризовалась", - пишет Штефан.

Также он добавляет, что Харченко числилась в базе "Миротворца".

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Автор: 

ликвидация (3494) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+63
Земля стекловатой,****** лугандонское.
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26.08.2022 21:49
+61
Не Луна, а лугандонская ******* !
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26.08.2022 21:47
+53
Вогнемінетниця...
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26.08.2022 21:48
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26.08.2022 21:47 Ответить
Не Луна, а лугандонская ******* !
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26.08.2022 21:47 Ответить
Вогнемінетниця...
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26.08.2022 21:48 Ответить
отправилась на луну, как романтично
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26.08.2022 21:48 Ответить
Земля стекловатой,****** лугандонское.
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26.08.2022 21:49 Ответить
Та й живуче , падло , було ((
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26.08.2022 21:51 Ответить
луні - бетон
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26.08.2022 21:59 Ответить
ЛУна? Как собаку? Или это ЛунА было? Короче, мощами Лунки удовлетворены.
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26.08.2022 22:01 Ответить
Чому як🤔 У моїх знайомих так сучку звуть Лу'на, чмошна така, вічно в дідових вошах лазить, але вивезти жаль,- тварина все-таки. Цю ж лугандонську двоногу ****** не жаль, - радісна звістка, світло на душі,- це ж просто свято якесь😝😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2022 06:47 Ответить
Як і всі їхні "героїні", схожа на алкоголічки зі стажем)
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26.08.2022 22:02 Ответить
Чому схожа?
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26.08.2022 22:48 Ответить
Та не схожа, а таки алкоголіка, а що ще лугандонщина породити може,- тільки таке, від бидла може народитись тільки скотиняка 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2022 06:49 Ответить
Алкоголічка + хвойда - 2 в 1
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27.08.2022 07:16 Ответить
Bravo
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26.08.2022 22:05 Ответить
чао, тьотя...дай боже, щоб про тебе скоріше забули...
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26.08.2022 22:08 Ответить
Хоч сифіліс на пам'ять сваїм саслуживцам залишила?
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26.08.2022 22:13 Ответить
Уже на підтанцівці в кобзона.
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26.08.2022 22:15 Ответить
Біозброю-******** свої ж нахитнули... Де таку ще взяти?
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26.08.2022 22:24 Ответить
Та да, схожа на жертву біологічних експериментів укрофашистів у секретних лабораторіях ЦРУ...
Дугіна-молодша могла б розвити цю тему, але зараз вона на концерті кабздона..
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26.08.2022 23:12 Ответить
Кацапська ку@рва відправилась до пекла 😡
а звідти не зможе стріляти по нашим бійцям !!
Земля бетоном 😠
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26.08.2022 22:29 Ответить
хотела закурить наверное да вместо зажигалдки крутанула вентилек вогнеметика... а там сразу ударная температура +450 по Цельсию..а рабочая от 800-1000 и иные модели даже доходят до 35.000 градусов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2022 22:35 Ответить
Українці завжди з радістю зустрічають новину про зменшення списку "Миротворця"!
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26.08.2022 22:35 Ответить
Ще одна лугандонська відьма повернулася в пекло!
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26.08.2022 22:40 Ответить
Мразь дубинноголовая.
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26.08.2022 22:42 Ответить
Ясно, вычеркиваем.
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26.08.2022 22:42 Ответить
********!
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26.08.2022 22:44 Ответить
Лауреатка Єсєнінської премії 2015

Єлєна Заславская.

Луганда.
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз...атая,
Лугандонка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!

А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная, слышь ты, ****,
Надо х...й хоть соплями смазывать!

И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная,
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
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26.08.2022 23:16 Ответить
Аяяй, передайте її родичам моє "і ви, ***** йо*бані здохніть нах*й!"...
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26.08.2022 23:46 Ответить
Здохла курвота - гарна курвота!👍
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27.08.2022 00:03 Ответить
еще на одну дуру меньше!
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27.08.2022 05:56 Ответить
Сейчас ей чертеняки огню в аду поддадут!
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27.08.2022 12:49 Ответить
Й, будьласка, не називати небіжку прастітуткою, бо або ви ніколи небачили або не чули про прастітуток)) припускаю, що там такі прастітуткі)))
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27.08.2022 13:03 Ответить
Баба Яга їй би більше підійшло
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27.08.2022 20:52 Ответить
 
 