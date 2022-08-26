Укроборонпром совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития БПЛА для нужд армии

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Отмечается, что специалисты, которые вовлечены в этот проект, систематизировали знания по боевому применению беспилотников, их месту на поле боя, проработали вопросы по видам техники, их тактико-техническим характеристикам, а также необходимым боеприпасам и тому подобное. В ходе работы были учтены зарубежные наработки, а также боевой опыт украинских пилотов.

Также программа предусматривает партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого производства беспилотников на их мощностях.

Авторы программы презентовали ее Главкому ВСУ и рассчитывают на скорейшую ее реализацию.

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"Эта работа призвана помочь в том числе частным производителям, многие из которых сейчас работают на благо Сил безопасности и обороны. Для этого мы собирали представителей, говорили о потребностях, возможной помощи, о масштабировании и об оперативности и безопасности производства", - пояснил менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.