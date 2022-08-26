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Новости Война
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Укроборонпром совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития БПЛА для нужд армии

дрони

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Отмечается, что специалисты, которые вовлечены в этот проект, систематизировали знания по боевому применению беспилотников, их месту на поле боя, проработали вопросы по видам техники, их тактико-техническим характеристикам, а также необходимым боеприпасам и тому подобное. В ходе работы были учтены зарубежные наработки, а также боевой опыт украинских пилотов.

Также программа предусматривает партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого производства беспилотников на их мощностях.

Авторы программы презентовали ее Главкому ВСУ и рассчитывают на скорейшую ее реализацию.

Смотрите также: Армия дронов: ВСУ получили 472 беспилотника. ВИДЕО

"Эта работа призвана помочь в том числе частным производителям, многие из которых сейчас работают на благо Сил безопасности и обороны. Для этого мы собирали представителей, говорили о потребностях, возможной помощи, о масштабировании и об оперативности и безопасности производства", - пояснил менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.

Автор: 

беспилотник (3546) Генштаб ВС (6208) Укроборонпром (1238) ВСУ (6551) дроны (3852)


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Топ комментарии
+11
всього 8 років пройшло і в нас вже є ціла програма..., я вважаю, це успіх...
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26.08.2022 22:06
+7
Краще пізніше,ніж ніколи...Це про вас,зелені.
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26.08.2022 22:06
+7
Не прошло ***** и года!!!
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26.08.2022 22:15
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всього 8 років пройшло і в нас вже є ціла програма..., я вважаю, це успіх...
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26.08.2022 22:06 Ответить
Делікатний стьоб)) тут не всі його зрозуміли)
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26.08.2022 23:06 Ответить
Звичайно успіх! Саме задля цього успіху зелені потвори розформували, створену руками волонтерів, аеророзвідку.
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27.08.2022 09:16 Ответить
Краще пізніше,ніж ніколи...Це про вас,зелені.
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26.08.2022 22:06 Ответить
Ну, с Наукой!
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26.08.2022 22:12 Ответить
Не прошло ***** и года!!!
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26.08.2022 22:15 Ответить
У Гезльові канонада: кацапи по наших БПЛА луплять https://t.me/war_monitor/1930
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26.08.2022 22:15 Ответить
Трєніруюцца, запускаючи свої.
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26.08.2022 22:44 Ответить
Просто вырезайте на станке фанерные шахид-дроны и запускайте в Рашку или Крым. Они сами всю бавовну сделают. Кстати, ложные цели по нам работают вовсю. Оборонпром будет еще десять лет совещания собирать.
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26.08.2022 22:20 Ответить
Для цього штат Укроборонпрому і дотичних в ОП треба розстріляти і набрати Нормальних Людей, а не сволоту і запроданців.
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26.08.2022 22:23 Ответить
Оперативно. Не успели и восемь лет пройти.
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26.08.2022 22:43 Ответить
Дрони - це потрібна річ. Та коли ракети почнемо робити!?!?
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26.08.2022 22:48 Ответить
Да їх вже можно клепати сотнями, а вони тільки погодили, чистої аоди саботаж, крадії і зрадники, маяче держ. Зрада вже у керівництва!!
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26.08.2022 23:04 Ответить
Хосподя, какая никчемная и бессмысленная контора это Укроборонпром. Крупномасштабная война уже пошла 7-й месяц, с 2014-го уже 9-й год идёт, а они соизволили только "программу" БПЛА презентовать... Это писд...ц. Волонтёры, энтузиасты, инженеры, донатеры работают аж пыль столбом, а у этих "программы, концепции, дорожные карты", так чисто по приколу и за госденьги
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26.08.2022 23:39 Ответить
https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html Створений волонтерами у 2015 році Центр аеророзвідки реорганізують

https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html З березня підрозділ припиняє діяльність.

https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk

https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk



Фото: facebook.com/aerorozvidka

Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724) підлягає розформуванню та розділенню на частини.

Підрозділ, який було створено в складі Збройних сил України з волонтерської ініціативи ще 2015 року, припиняє діяльність з березня, повідомляє https://www.facebook.com/549537121836440/posts/3363605620429562/ пресслужба частини на сторінці у Facebook .

Після ліквідації "Аеророзвідки" частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування Об'єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

"Перша пропозиція стосовно ліквідації була скасована міністром оборони як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерства оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в/ч А2724", - йдеться у повідомленні.



Фото: facebook.com/aerorozvidka

Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 "Аеророзвідка" здійснив розробку системи забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", системи відеоспостереження вздовж лінії розмежування на Донбасі та низки безпілотних літальних апаратів роторного типу.

"Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців", - зазначається в повідомленні.



Фото: facebook.com/aerorozvidka

https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html В "Аеророзвідці" додали, що система "Дельта" бере участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., на території України.

https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html "Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом «Нептун»", - наголошують у підрозділі.

Серед останніх досягнень з розробки безпілотних літальних апаратів мультироторного типу - спільні випробування модернізованих *********** розроблених спільно із заводом "Маяк".

"Система відеоспостереження вздовж лінії розмежування була розпочата в січні 2015 року на околицях Донецького аеропорту. Зараз це розгалужена мережа сотень сенсорів, яка збирає докази агресії РФ та є інструментом цілеуказання", - наголосили військові.
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26.08.2022 23:56 Ответить
Це Зе падло свого часу ліквідувало АЕРОРОЗВІДКУ, чи спробовало ії ліквідувати.
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26.08.2022 23:58 Ответить
БПЛА - то гарно і конче потрібно було робити(ше на позавчора)А натепер треба максимум зусиль і ресурсів приділити розгортанню виробництва "Сапсан"-ів. Причому в режимі МАКСИМАЛЬНОГО ПРІОРІТЕТУ!! Бо тільки довгий "ракетний спис" дозволить нам зробити багато бавовни на прилеглих до наших кордонів запарєбрікових військових базах, складах зброї, військових аеродромах та інших важливих інфраструктурних об'єктах параші. А багато бавовни на тих об'єктах дозволить нам досить швидко і методично утилізувати усю ту довгу "армію" оркостану шо в них ще залишилась. І до речі та бавовна має властивість вичищати пропагандонську вату із зомбобошків рашопадлів. А без неї вони просто не зможуть існувати у своїй уявній "супєрдрєжавє"
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26.08.2022 23:59 Ответить
От мені цікаво, скільки грошей зі своєї кишені дав на армію преЗедент? Вчора хлопці порахували, що тушонки для армії наробили власними силами більше ніж на мільйон гривень.
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27.08.2022 07:24 Ответить
Запоздалое решение. Старые люди в нашей местности в таких случаях говорили: "В слiд тупицею". Правда что оно означает обьяснить не могли.
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27.08.2022 08:12 Ответить
Якось і без "похоронпрому" непогано обходились. Тепер буде ще один напрямок для розкрадання грошей.
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27.08.2022 08:48 Ответить
о ще одно бидло якого "барига" обікрав,****** а ****** що у тебе можна було "вкрасти" ******* рвана?
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27.08.2022 11:40 Ответить
 
 