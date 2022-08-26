Укроборонпром совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития БПЛА для нужд армии
Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
Отмечается, что специалисты, которые вовлечены в этот проект, систематизировали знания по боевому применению беспилотников, их месту на поле боя, проработали вопросы по видам техники, их тактико-техническим характеристикам, а также необходимым боеприпасам и тому подобное. В ходе работы были учтены зарубежные наработки, а также боевой опыт украинских пилотов.
Также программа предусматривает партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого производства беспилотников на их мощностях.
Авторы программы презентовали ее Главкому ВСУ и рассчитывают на скорейшую ее реализацию.
"Эта работа призвана помочь в том числе частным производителям, многие из которых сейчас работают на благо Сил безопасности и обороны. Для этого мы собирали представителей, говорили о потребностях, возможной помощи, о масштабировании и об оперативности и безопасности производства", - пояснил менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.
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https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html З березня підрозділ припиняє діяльність.
https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk
https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk
Фото: facebook.com/aerorozvidka
Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724) підлягає розформуванню та розділенню на частини.
Підрозділ, який було створено в складі Збройних сил України з волонтерської ініціативи ще 2015 року, припиняє діяльність з березня, повідомляє https://www.facebook.com/549537121836440/posts/3363605620429562/ пресслужба частини на сторінці у Facebook .
Після ліквідації "Аеророзвідки" частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування Об'єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
"Перша пропозиція стосовно ліквідації була скасована міністром оборони як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерства оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в/ч А2724", - йдеться у повідомленні.
Фото: facebook.com/aerorozvidka
Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 "Аеророзвідка" здійснив розробку системи забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", системи відеоспостереження вздовж лінії розмежування на Донбасі та низки безпілотних літальних апаратів роторного типу.
"Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців", - зазначається в повідомленні.
Фото: facebook.com/aerorozvidka
https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html В "Аеророзвідці" додали, що система "Дельта" бере участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., на території України.
https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html "Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом «Нептун»", - наголошують у підрозділі.
Серед останніх досягнень з розробки безпілотних літальних апаратів мультироторного типу - спільні випробування модернізованих *********** розроблених спільно із заводом "Маяк".
"Система відеоспостереження вздовж лінії розмежування була розпочата в січні 2015 року на околицях Донецького аеропорту. Зараз це розгалужена мережа сотень сенсорів, яка збирає докази агресії РФ та є інструментом цілеуказання", - наголосили військові.