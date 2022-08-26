С начала российского вторжения Нидерланды стали убежищем для 50 тысяч украинцев, - Кабмин

С начала полномасштабного вторжения РФ Королевство Нидерланды стало убежищем для почти 50 тысяч украинцев, покинувших родные дома, спасаясь от россиян.

Об этом по результатам рабочей встречи главы Министерства по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен сообщает Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ

В частности, стороны на встрече обсудили поддержку Украины в условиях российско-украинской войны, а также привлечение нидерландских экспертов и помощь в создании системы перехода с военной карьеры к гражданской жизни.

Со своей стороны, Лапутина преветствовала Оллонгрен в Украине и выразила глубокую благодарность за политическую поддержку и масштабную техническую, гуманитарную и финансовую помощь, оказанную Украине Нидерландами с первого дня полномасштабного вторжения России.

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"Также эта европейская страна стала прибежищем для почти 50 тысяч наших граждан, вынужденных покинуть родные дома, спасаясь от российских оккупантов. Каждый зарегистрированный украинец находится под социальной защитой и имеет право ежемесячно получать финансовую помощь", - уточняется в сообщении.

По словам министра по делах ветеранов, Украина и весь украинский народ безгранично благодарны Королевству Нидерланды за непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны, масштабную всестороннюю помощь, особенно за значительную военно-техническую помощь для нужд украинской армии, "за все, что вы делаете для Украины и наших граждан".

Также министр проинформировала нидерландскую сторону об актуальных проектах, которые Министерство по делам ветеранов реализует в сфере медицинского и ментального здоровья ветеранов, в частности, об инициированном восстановлении разрушенного российскими захватчиками Центра социально-психологической реабилитации населения в поселке городского типа Бородянка (Киевщина), который находится в ведомстве Минветеранов.

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В этом учреждении будет предоставляться квалифицированная помощь по стандартам ведущих стран мира, а также будут изучаться феномены бесчеловечности и геноцида, к которым прибегла армия России по отношению к украинскому народу.

Рассказала Лапутина и о государственном учреждении "Украинский ветеранский фонд", работающем при Минветеранов, и подготовленных программах по поддержке ветеранов и членов их семей, которые уже реализуются в Украине.

Со своей стороны заместитель главы Минветеранов Игорь Яременко рассказал о ежегодном спортивном забеге для почтения памяти погибших защитников и защитниц "Чту Воинов, бегу за Героев Украины", который при поддержке Минветеранов в этом году впервые будет проходить и за рубежом.

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Заместитель Лапутиной пригласил нидерландскую сторону присоединиться к организации проведения такого мероприятия в городах Нидерландов, чтобы привлечь большее внимание мира к украинским воинам-героям, почтить их память.

Со своей стороны, Оллонгрен отметила заинтересованность в двустороннем сотрудничестве обоих ведомств, в частности, в вопросах перехода с военной карьеры к гражданской жизни, медико-психологической реабилитации воинов и разработки и внедрения соответствующих программ.

В мероприятии также приняли участие помощник министра обороны Уильям Фредерик Ройлинг, спикер Минобороны Нидерландов Клаас Анна Меир, атташе по вопросам обороны посольства Королевства Нидерланды в Украине Ганс Хопенрайс и представители Минветеранов.