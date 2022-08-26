Руководителем Агентства оборонных закупок стал чиновник, незаконно начисливший себе 300 тысяч премии

Руководителем Агентства оборонных закупок, которое должно быть главным импортером оружия в Украину, был назначен Владимир Пикузо.

О том, что у компании новый руководитель сообщает сайт youcontrol.com.ua, пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ журналист Татьяна Николаенко.

До этого Пикузо несколько лет возглавлял государственное предприятие "Безопасность", которое должно заниматься модернизацией заводов, производящих оружие. Пикузо возглавлял "Безопасность" с февраля 2020 по май 2021 года.

Как свидетельствует внутренний аудит Минстратегпрома, которым располагает Цензор.НЕТ, кроме того, что предприятие не выполняло финансовый план, там были допущены и определенные коррупционные нарушения.

Что касается лично Пикузо, то в отчете отмечают, что он незаконно насчитал себе 380 тысяч материальной помощи и премий. При этом документами Минэкономики такие начисления было запрещено производить на убыточном предприятии.

До этого Пикузо являлся руководителем департамента по управлению активами ГК "Укроборонпром". А также входил в ревизионную комиссию завода "Маяк". При этом ни наблюдательный совет "Укроборонпрома", ни ревизионная комиссия не заметили, как активы завода несколько лет просто разворовывались. О чем свидетельствует также отчет Госаудитслужбы, имеющийся в распоряжении Цензор.НЕТ.

В 2013 году Пикузо был юристом отдела по особо важным делам одесского горсовета. А в далеком 2006 году он баллотировался по списку партии Эдуарда Гурвица в одесский горсовет. Через 10 лет, в 2016 году, он принимал участие в конкурсе на должность председателя АРМА.