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Руководителем Агентства оборонных закупок стал чиновник, незаконно начисливший себе 300 тысяч премии

володимир,пікузо

Руководителем Агентства оборонных закупок, которое должно быть главным импортером оружия в Украину, был назначен Владимир Пикузо.

О том, что у компании новый руководитель сообщает сайт youcontrol.com.ua, пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ журналист Татьяна Николаенко.

До этого Пикузо несколько лет возглавлял государственное предприятие "Безопасность", которое должно заниматься модернизацией заводов, производящих оружие. Пикузо возглавлял "Безопасность" с февраля 2020 по май 2021 года.

Как свидетельствует внутренний аудит Минстратегпрома, которым располагает Цензор.НЕТ, кроме того, что предприятие не выполняло финансовый план, там были допущены и определенные коррупционные нарушения.

Руководителем Агентства оборонных закупок стал чиновник, незаконно начисливший себе 300 тысяч премии 01

Что касается лично Пикузо, то в отчете отмечают, что он незаконно насчитал себе 380 тысяч материальной помощи и премий. При этом документами Минэкономики такие начисления было запрещено производить на убыточном предприятии.

Руководителем Агентства оборонных закупок стал чиновник, незаконно начисливший себе 300 тысяч премии 02

До этого Пикузо являлся руководителем департамента по управлению активами ГК "Укроборонпром". А также входил в ревизионную комиссию завода "Маяк". При этом ни наблюдательный совет "Укроборонпрома", ни ревизионная комиссия не заметили, как активы завода несколько лет просто разворовывались. О чем свидетельствует также отчет Госаудитслужбы, имеющийся в распоряжении Цензор.НЕТ.

Руководителем Агентства оборонных закупок стал чиновник, незаконно начисливший себе 300 тысяч премии 03

В 2013 году Пикузо был юристом отдела по особо важным делам одесского горсовета. А в далеком 2006 году он баллотировался по списку партии Эдуарда Гурвица в одесский горсовет. Через 10 лет, в 2016 году, он принимал участие в конкурсе на должность председателя АРМА.

Автор: 

оружие (10200) закупки (749) Николаенко Татьяна (376) Пикузо Владимир (3)


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Топ комментарии
+40
Єрмакоферма розростається.
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26.08.2022 22:30
+38
Тоді він чудово впишеться в команду "про#балі"... Зразу видно, їхня людина!
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26.08.2022 22:32
+36
А дебилы на Спартц гонят. А она знает о чем говорит, когда требует контроля и убрать Ермака.
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26.08.2022 22:41
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А що такого? Новоє літцо... Саме за це зебіли голосували.
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27.08.2022 18:23 Ответить
Назначил КТО?
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27.08.2022 19:12 Ответить
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