Профессионализм украинских атомщиков спасает Украину и Европу от последствий российского террора на Запорожской АЭС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских атомщиков, которые обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в традиционном видеообращении в пятницу вечером.

"Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для Запорожской АЭС. И сегодня я хочу поблагодарить всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж, и всех наших атомщиков, всех наших энергетиков, чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодоливают последствия российского террора на станции", - сказал он.

По его словам, "нашим атомщикам удается уберечь Запорожскую АЭС от самого плохого сценария, который постоянно провоцируют российские силы". "Станцию ​​удалось подключить к энергосистеме Украины, она производит энергию для Украины", - сказал он.

В то же время, отметил Зеленский, "ситуация остается очень рискованной и опасной. Любое отключение станции от сети, любые действия России, способные спровоцировать отключение реакторов, поставят станцию ​​в шаге от катастрофе".

"Важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию ​​как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрела станции", - заявил Зеленский.

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