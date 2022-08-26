Профессионализм украинских атомщиков спасает Украину и Европу от последствий российского террора на Запорожской АЭС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских атомщиков, которые обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в традиционном видеообращении в пятницу вечером.
"Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для Запорожской АЭС. И сегодня я хочу поблагодарить всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж, и всех наших атомщиков, всех наших энергетиков, чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодоливают последствия российского террора на станции", - сказал он.
По его словам, "нашим атомщикам удается уберечь Запорожскую АЭС от самого плохого сценария, который постоянно провоцируют российские силы". "Станцию удалось подключить к энергосистеме Украины, она производит энергию для Украины", - сказал он.
В то же время, отметил Зеленский, "ситуация остается очень рискованной и опасной. Любое отключение станции от сети, любые действия России, способные спровоцировать отключение реакторов, поставят станцию в шаге от катастрофе".
"Важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрела станции", - заявил Зеленский.
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