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Профессионализм украинских атомщиков спасает Украину и Европу от последствий российского террора на Запорожской АЭС, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских атомщиков, которые обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в традиционном видеообращении в пятницу вечером.

"Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для Запорожской АЭС. И сегодня я хочу поблагодарить всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж, и всех наших атомщиков, всех наших энергетиков, чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодоливают последствия российского террора на станции", - сказал он.

По его словам, "нашим атомщикам удается уберечь Запорожскую АЭС от самого плохого сценария, который постоянно провоцируют российские силы". "Станцию ​​удалось подключить к энергосистеме Украины, она производит энергию для Украины", - сказал он.

В то же время, отметил Зеленский, "ситуация остается очень рискованной и опасной. Любое отключение станции от сети, любые действия России, способные спровоцировать отключение реакторов, поставят станцию ​​в шаге от катастрофе".

"Важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию ​​как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрела станции", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+15
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26.08.2022 23:14
+10
Скільки тобі відслюнявило ***** за здачу ЗАЕС?
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26.08.2022 23:16
+9
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26.08.2022 23:13
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26.08.2022 23:13 Ответить
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26.08.2022 23:14 Ответить
Ще одні "Кіборги". Українці непереможні!
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26.08.2022 23:16 Ответить
Скільки тобі відслюнявило ***** за здачу ЗАЕС?
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26.08.2022 23:16 Ответить
Таке враження що немає такої людини як вова Зе, а є якась сущність що живе від одної кризи до іншої. Людина яка має самоповагу вже на етапі предвиборчих марафонів зняла б свою кандидатуру, але не вова Зе. Отаким його історія і зпамятає - хріплим засранцем який ходить під себе.
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26.08.2022 23:35 Ответить
Відросики заспокійливих помий на ніч для його шанувальників . Таке не кожен може слухати
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26.08.2022 23:20 Ответить
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26.08.2022 23:20 Ответить
Украина могла бы тоже "высказать озабоченность"
И перестать отгружать зерно до решения проблемы с ЗАЭС
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26.08.2022 23:26 Ответить
Початок катастрофи -

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26.08.2022 23:29 Ответить
та **********, та позови на помощь порошенко. родина в огне.
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26.08.2022 23:30 Ответить
а твій непрофесіоналізм губить Україну. Як можна було обрати цю інфантільну , неосвічену людину на посаду президента, ну ЯК ?
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26.08.2022 23:53 Ответить
Да,это просто пи....ц !он уже опух от наркоты
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26.08.2022 23:56 Ответить
Шмарклю-геть !
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27.08.2022 07:37 Ответить
В отставку!! Только и может. что видосики снимать. В остальном - полный ноль
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27.08.2022 01:54 Ответить
професіоналізм українських військових рятує від дебілів у владі, які всьо "********".
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27.08.2022 05:41 Ответить
Професіоналізм українських атомників рятує Україну та Європу від наслідків російського терору на Запорізькій АЕС... так-то воно так, але спочатку, головнонекомандовачу скажи - як шашличок на Паску... як ти просрав Херсон з Миколаєвом... а чи не твоїх руках кров безвинно вбитих українських дітей внасладік твоєї з твоїми посіпаками дєрьмаком і т.п. злочинної бездіяльності? ти президент України, але тебе вже ненавидять за твою брехню... тобі кажуть інше, але народ на кміс - не проститутка...
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27.08.2022 06:32 Ответить
Чому атомною станцією повинні керувати виключно професіонали, а державою ледачі засранці?
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27.08.2022 06:38 Ответить
"Героизм одних - часто это безответственность других" ( В. Вьятрович)
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27.08.2022 07:34 Ответить
А хто і навіщо здав південь і цю АЕС ворогу? Чому в цьому випадку вже атомщики мають виправляти серйозні про@оби?
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27.08.2022 08:45 Ответить
А хто наказав розмінувати Чонгар невже той що отримав за це гроші в Омані??
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27.08.2022 16:16 Ответить
 
 