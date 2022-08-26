Бербок о визовых ограничениях для граждан РФ: Важно не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России
Германия готова к компромиссу в европейских дебатах по предоставлению гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремление всех сторон, отметила Бербок.
При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России" и не привлечь к ответственности всех за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.
Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для граждан РФ на въезд в ЕС.
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Вт, 15/02/2022 - 17:53
https://crime-ua.com/node/29471
Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
Чт, 06/05/2021
Наивные аборигены поначалу смотрели на них как на освободителей.
Местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов.
"Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", - рассказал RFI один из местных жителей.
А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.
https://crime-ua.com/node/28628
Не треба назавжди. Ми не проти компромiсiв. Хай буде на 50 рокiв. Потiм подивимось.
А поддерживает все это?
Так и не доходит до них что-ли
Я шось пропустил? Племена дикой русни на стране-помойке вымерли и территория заселена людьми?
Хороші рускі будуть тільки раді допомогти українській армії, а нехороші не поїдуть. Все просто...
кацапов на вулиці в ЕС відно за кілометри , бо вони як в зоопарку - усе фоткают і на все показують пальцем . Вони ТАКІ ТУПІ, рахують шо світ вертится тількі навколо них .
вони николи не зрозуміють авансів від европейців
Если перечислить все, что они натворили в Украине, то на людей это мало похоже.
Это НЕлюди!
Это исчадие ада!
Дебілка німчатська - правителі в Московіїі росії роблять те що хоче їх народ, а Московії росії без війн з сусідами не буває. Прокляття всіх пострадалих від цієї війни Українців тобі на голову дурепа і таким як ти
За цілковитої підтримки абсолютної більшості з отих 140.
Не махай на 140 мільйонів, махай на 139,5 що не вимовлять на кордоні чітко та зрозуміло, що вони проти нападу на Україну і готові продонатити ЗСУ.
Решта нехай собі подорожує.
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!
На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!
Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
П.Тичина
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=909399.0
Звісно.
Хто ж махає рукою на 140 мільйонів ворогів?
Точно не Україна!
москалі хочуть всіх постійно різати, в 'радіАактіВний пєпєл' або фосфором закидати, бо самі є РАКОМ ПЛАНЕТИ!!! на злодії шапка горить.
І не треба ховатися за ідею, що винувате тільки одне створіння...
Вся русня напала на нас... від солдатів, до їхніх дружин і матерів... навіть їхні діти вже через десятеріччя готуються напасти і вбивати нас знов...
Тотальний бан руснє!
тоді не махайте рукою а махніть ногою
кацапи то мародери вбивці і гвалтівники
Когда у нас будет все свое, тогда и будет гнать на немцев,турок, США и т.д.
Кацапня це монолітне стадо нацистів.
Вона і далі хоче щоб кацапські шпигуни робили в Німеччині все що хотіли?
Треба німцям розуміти, що майже вся кацапня нацисти, які згодні з Кремлем. І кожен з них, в кожній країні, виконає посильне для себе завдання своєї нацистської влади. Кожен з них потенціальний агент ФСБ.
Треба їм перекрити на час війни, а далі буде видно. Може ще років на 50.
Так же ж ці гнилі фашики й хочуть переконати весь світ, що це один путін напав на Україну, а не сотні тисяч його озброєних орків під улюлюкання та zігування з закликами знищити всіх українців а потім всіх інших (майже всіх навколо) мільйонів інших рашистських орків.