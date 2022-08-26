Бербок о визовых ограничениях для граждан РФ: Важно не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России

Германия готова к компромиссу в европейских дебатах по предоставлению гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремление всех сторон, отметила Бербок.

При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России" и не привлечь к ответственности всех за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для граждан РФ на въезд в ЕС.

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