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Бербок о визовых ограничениях для граждан РФ: Важно не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России

бербок

Германия готова к компромиссу в европейских дебатах по предоставлению гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремление всех сторон, отметила Бербок.

При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России" и не привлечь к ответственности всех за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для граждан РФ на въезд в ЕС.

Читайте также: В Евросоюзе планируют увеличить стоимость и сроки оформления виз для граждан РФ, - Bloomberg

Автор: 

виза (1238) Германия (6930) россия (95388) Анналена Бербок (347)


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+43
https://crime-ua.com/node/29471 Накормить врага: как США спасали русских от голода

Вт, 15/02/2022 - 17:53

https://crime-ua.com/node/29471

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
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27.08.2022 00:18
+38
Не махнути рукою, а покласти на них хій
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26.08.2022 23:54
+36
только вдуматься, в 21 веке вторгнуться в чужую страну, устроить этнические чистки, своровать все что плохо лежит, и типа надо их пожалеть
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26.08.2022 23:57
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Правила форума Совет форумчан
Не махнути рукою, а покласти на них хій
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26.08.2022 23:54 Ответить
Де вона в тих 140 мільйонах людей узріла? Якщо так їх шкода -- заберіть до себе. Але ж кацапи не забрали в 14 році "обіжених" рускіх, нє?
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27.08.2022 00:11 Ответить
https://crime-ua.com/node/29471 Накормить врага: как США спасали русских от голода

Вт, 15/02/2022 - 17:53

https://crime-ua.com/node/29471

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
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27.08.2022 00:18 Ответить
Так ото ж...

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27.08.2022 00:24 Ответить
Теперь они нас "отблагодарили" за колбасу и сахар
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27.08.2022 00:31 Ответить
Вони так всім "віддячують", не переймайтеся: на росію "підступно напали" українці в Україні, чеченці - в Чечні, грузини - в Грузії, молдавани - в Молдавії, вірмени й азербайджанці - в Нагірному Карабасі, фіни - у Фінляндії, чехи - в Чехословаччині, угорці - в Угорщині, прибалти - в Прибалтиці, афганці - в Афганістані, а поляки, то ті, взагалі, знахабніли: "напали" й на росіян й на німців зразу, та розв'язали Другу світову війну...
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27.08.2022 00:37 Ответить
Но Бербок об этом ,видно не знает. Или прикидывается
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27.08.2022 00:43 Ответить
Садизм на экспорт: русские наемники в ЦАР сеют ужас

Чт, 06/05/2021

Наивные аборигены поначалу смотрели на них как на освободителей.

Местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов.

"Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", - рассказал RFI один из местных жителей.

А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.

https://crime-ua.com/node/28628
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27.08.2022 01:06 Ответить
и миллион тонн подаренного тогда хлеба
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27.08.2022 13:23 Ответить
до речі, Захід спасав росію від голоду чи то 6, чи то 7 разів. Є картина Айвазовського на цю тему. Але весь час повторюється одне і те ж. Голодні кацапи відїдаються, а потім починають ворогувати з США.
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27.08.2022 09:32 Ответить
Тупорилі
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26.08.2022 23:54 Ответить
пошли науй 140 миллионов моральных уродов, земля станет чище
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26.08.2022 23:55 Ответить
Людей?
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26.08.2022 23:56 Ответить
Анька, ты так и не поняла. Всё население Параши не люди. Уничтожать их всех- долг каждого Человека с планеты Земля. Но если ты себя не считаешь Человеком- твое чмошное дело.
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26.08.2022 23:56 Ответить
Воно тупа німчурська кізда. Взагалі німчура вирождається. Щось у них головка бобо.
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27.08.2022 07:43 Ответить
пуйло підкупив їх всіх.
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27.08.2022 09:33 Ответить
только вдуматься, в 21 веке вторгнуться в чужую страну, устроить этнические чистки, своровать все что плохо лежит, и типа надо их пожалеть
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26.08.2022 23:57 Ответить
"не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії"

Не треба назавжди. Ми не проти компромiсiв. Хай буде на 50 рокiв. Потiм подивимось.
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26.08.2022 23:58 Ответить
я проти
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27.08.2022 00:02 Ответить
Ладно. На 49 років.
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27.08.2022 00:25 Ответить
на 500 років, хай гребуться - можливо зїдять один-одного або стануть людьми
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27.08.2022 01:09 Ответить
500 років не вистачить - теж саме вини робили кожного сторіччя , це є навіть в шкільній історії . Тільки повна ізоляція орди ! І назавжди . Але вони вміють дурити , прикидаючись людьми , коли стають на грані виздихання . В Другу Світову США і Великобританія зробили з них переможців над нацизмом , хоча чим вони кращі були за гітлера , з яким і розв'язали цю війну . Замість того , щоб добити їх . І в 1990х США врятували їх від повного розпаду , повіривши алкоголіку єльцину та іншим кагебістам-"реформаторам". Тільки знищити , а недокраїну ізолювати !
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27.08.2022 02:48 Ответить
я проти компромісу
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27.08.2022 02:31 Ответить
"Путин развязал" а воюет кто?
А поддерживает все это?
Так и не доходит до них что-ли
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26.08.2022 23:58 Ответить
140 мільйонів людей у ​​Росії" Джерело:

Я шось пропустил? Племена дикой русни на стране-помойке вымерли и территория заселена людьми?
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26.08.2022 23:58 Ответить
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27.08.2022 00:00 Ответить
По 500 ойро на спецрахунок "для ЗСУ," з кожної візи. І хай їдуть.
Хороші рускі будуть тільки раді допомогти українській армії, а нехороші не поїдуть. Все просто...
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27.08.2022 00:01 Ответить
5000 евро!
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27.08.2022 00:03 Ответить
Це з автографом Залужного
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27.08.2022 00:06 Ответить
а на українців можно махнути ? як ви задрали зі своєю толерантністю !
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27.08.2022 00:01 Ответить
Махать руками не надо, а вот предоставить замечательную возможность расисянам путешествовать по своей стране, вместо Евросоюза и Северной Америке в придачу, очень не помешает, лет на 5 так как минимум. Заодно подумают над происходящим. Да, и не надо всё на Бункерного сваливать, ну давайте по чесноку : ну понравилось расеянам такое мегашоу в прямом эфире, как война с Украиной. А он просто почувствовал эти тайные хотелки загадочной русской души, вот и реализовывает на потеху себе и публике
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27.08.2022 00:01 Ответить
все так - ми воюєм з цим бидлом яке називає себе "руським народом" а пуйло то їх найкращий вождь за 100 років в їхніх головах бо робить таке що навіть гітлер по-стидався ,Бербок їх виправдовує бо дивиться спочатку на свою історію
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27.08.2022 01:17 Ответить
кто-то может объяснить, почему они такие идиоты?? или все же вопрос в деньгах?!
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27.08.2022 00:02 Ответить
Да.
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27.08.2022 07:18 Ответить
Виходить, за даними німців, армія рф, яка вдерлася в Україну, складається з однієї-єдиної людини - президента рф?
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27.08.2022 00:02 Ответить
Главное е*лом не прощёлкать.
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27.08.2022 00:03 Ответить
Якийсь патологічний мазохізм, моральна деградація на ґрунті гіпертрофованої толерантності.
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27.08.2022 00:04 Ответить
Немає на парсшиї людей
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27.08.2022 00:05 Ответить
махнути рукою? ні в якому разі! їх треба ВИНИЩИТИ *****!!!
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27.08.2022 00:06 Ответить
Бербок не розуміе психотипу кацапа . Кацап ( імперський тип) - він думае ШО УСІ У СВІТІ ЙОМУ забовьязани

кацапов на вулиці в ЕС відно за кілометри , бо вони як в зоопарку - усе фоткают і на все показують пальцем . Вони ТАКІ ТУПІ, рахують шо світ вертится тількі навколо них .

вони николи не зрозуміють авансів від европейців
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27.08.2022 00:07 Ответить
Краще приспати.
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27.08.2022 00:07 Ответить
Мадам, где вы там людей увидели?

Если перечислить все, что они натворили в Украине, то на людей это мало похоже.

Это НЕлюди!
Это исчадие ада!
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27.08.2022 00:08 Ответить
Чому? Вона шо їбанута трохи? Що б ця тупа ***** сказала якщо б кацапи вбили парочка бюргерських діточок?
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27.08.2022 00:09 Ответить
сказала б, що головне це економіка , а вона не може без кацапського газу ! а діти то таке ... як там суд над терористами що збили МН-17 все заглохло , а там не одна дитина загинула ?
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27.08.2022 00:14 Ответить
193 громадян Нідерландів загинуло, а вони суд почали аж через 6 років і ніяких санкцій проти рашки за той час. Європейські цінності…
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27.08.2022 00:32 Ответить
ось і я про це! головна європейська цінність це бабло на офшорному рахунку . і вона головна для всіх починаючи з чиновників і закінчуючи футболістами . хай загине мільйон українців тільки б газ не подорожчав і рузкі свині-туристи везли дерев'яні ...
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27.08.2022 00:49 Ответить
нічого там не заглохло, рашка використовує останні важелі, щоб щє трохи затягнути. Але вирок невідворотний.
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27.08.2022 00:57 Ответить
ну якщо 8 років це трохи затягнути ! тоді так . тільки нагадаю що там суд над чотирма виконавцями , а коли будуть в суді ті генерали які керували ? через 18 років ?
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27.08.2022 01:43 Ответить
До них ніяк не дійде що ***** вже давно прописаний і закарбований в кожному кацапі...
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27.08.2022 00:09 Ответить
Нехай переїде до сибіру, і піклується там за гвалтівників своєї бабці.
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27.08.2022 00:10 Ответить
"не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок Джерело:
Дебілка німчатська - правителі в Московіїі росії роблять те що хоче їх народ, а Московії росії без війн з сусідами не буває. Прокляття всіх пострадалих від цієї війни Українців тобі на голову дурепа і таким як ти
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27.08.2022 00:19 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
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27.08.2022 00:25 Ответить
То Папа Рымский несет околесицу , теперь вслед за ним Мать Тереза объявилась...
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27.08.2022 00:29 Ответить
І вулицями міст Німеччини гуляють біженці з України і російська солдатня з самками і личинками. Це як?!?
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27.08.2022 00:29 Ответить
технічно кажучи, російська солдатня невиїздна з рашки.
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27.08.2022 00:58 Ответить
Це все тому що дітям мадам Бербок ще не відірвало ноги російськой ракетой.
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27.08.2022 00:35 Ответить
Хіба це люди,які підтримують гвалтування,катування,вбивства та інші злочини проти українців?
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27.08.2022 00:36 Ответить
Не треба махати на них рукою. Перекрити цим кацапським нацистам і все.
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27.08.2022 00:38 Ответить
Это где ты людей увидела? Тех что 90% поддерживают армию убийц, педофилов, насильников и войну в Украине. Так лучше Талибану и Игилу визы давайа не плюй на миллионы людей.
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27.08.2022 00:42 Ответить
Анналєна: ..."не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром"...

За цілковитої підтримки абсолютної більшості з отих 140.
Не махай на 140 мільйонів, махай на 139,5 що не вимовлять на кордоні чітко та зрозуміло, що вони проти нападу на Україну і готові продонатити ЗСУ.
Решта нехай собі подорожує.
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27.08.2022 00:44 Ответить
Да, можно согласиться, но так лет через 100, и после того как пройдут экзамен, который должен в себя включать - фильтрационные лагеря, жизнь в подвалах, вода из луж, мариупольский театр, бучу, аэс, жизнь на вокзале под бомбежками градов.
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27.08.2022 00:54 Ответить
Де вона там людей угледіла?
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27.08.2022 01:01 Ответить
От дурепа ...
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27.08.2022 01:04 Ответить
********************* істота...
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27.08.2022 01:08 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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27.08.2022 02:19 Ответить
Московіє! Мене ти… «визволяла» ,
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!

На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!

Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
П.Тичина

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=909399.0
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27.08.2022 10:11 Ответить
Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії

Звісно.
Хто ж махає рукою на 140 мільйонів ворогів?
Точно не Україна!
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27.08.2022 02:19 Ответить
То нехай ця шмара і їде до них жити ! Які моральні уроди - бабів цієї гуманістки дєдиваєвалі ґвалтували , а потім вбивали , полонених німців залишилось жити відсотків 10 , змародерили в Німеччині все , що тільки можна і встановили на половині Німеччини окупаційний режим . І ця курва хоче їх знову ?!!
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27.08.2022 02:33 Ответить
тупі дауни не розуміють, що РАКОВУ ПУХЛИНУ ПОТРІБНО ВИРІЗАТИ скалпелем, ПАЛИТИ радіацією І ТРАВИТИ хімією!!!

москалі хочуть всіх постійно різати, в 'радіАактіВний пєпєл' або фосфором закидати, бо самі є РАКОМ ПЛАНЕТИ!!! на злодії шапка горить.
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27.08.2022 03:08 Ответить
Во первых кацапов от силы 80-102 млн (про 140 миллионов - ложь РОССТАТа), во вторых 90% дальше своего "мухосранска" никуда вообще не выезжали (и уже никуда не смогут поехать),а в третих, если Китай вторгнется в Тайвань эта ДУРА тоже ляпнет, что от полуторамиллиарда она "не отмахнется"? Да, ей насрать на всех, там дело в БАБЛЕ, которое крутиться в коррумпированной на деньги орков старой проститутке-европе (особено в хермании и австрии), она лишь озвучивает интересы тех, кто ее нанял изображать из себя "политика" (и это не лохторат-избиратели)!!
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27.08.2022 05:40 Ответить
это не люди, это особый вид истот выведенных на арде. оно без разбору, поголовно должно быть утилизировано. какая ещё европа: колыма, чукотка, магадан, уральский хрябет.
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27.08.2022 05:54 Ответить
500 років не вистачить - теж саме вини робили кожного сторіччя , це є навіть в шкільній історії . Тільки повна ізоляція орди ! І назавжди . Але вони вміють дурити , прикидаючись людьми , коли стають на грані виздихання . В Другу Світову США і Великобританія зробили з них переможців над нацизмом , хоча чим вони кращі були за гітлера , з яким і розв'язали цю війну . Замість того , щоб добити їх . І в 1990х США врятували їх від повного розпаду , повіривши алкоголіку єльцину та іншим кагебістам-"реформаторам". Тільки знищити , а недокраїну ізолювати !

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27.08.2022 06:27 Ответить
Треба нареші махнути раз і назавжди...
І не треба ховатися за ідею, що винувате тільки одне створіння...
Вся русня напала на нас... від солдатів, до їхніх дружин і матерів... навіть їхні діти вже через десятеріччя готуються напасти і вбивати нас знов...
Тотальний бан руснє!
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27.08.2022 06:34 Ответить
От такі заяви і окриляють руських свинособак ... Да коли ви вже блаженні дебіли накшталт цієї публічної зрозумієте що там немає з ким розмовляти - кацапа якщо не вб'єш своєчасно - то він окріпне і підступно вб'є тебе
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27.08.2022 06:46 Ответить
На рабZee нет давно столько Шариковіх...максимум 75 мильонов...да и те с діркой в башке тупой из которой воняет майонезом..а не умом....умніх давно перестреляли...
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27.08.2022 07:06 Ответить
Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії а хто сказав що це люди???
тоді не махайте рукою а махніть ногою
кацапи то мародери вбивці і гвалтівники
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27.08.2022 07:10 Ответить
Захід вперто не бажає зрозуміти, що все населення цієї недоімперії - тупа, злобна біомаса, всі думки і мрії якої деструктивні.
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27.08.2022 07:32 Ответить
Поход в цивилизацию из концлагеря путлера это окно в Европу для сЦаря петрухи первого...где он работал плотником на судоверфи в Голландии... учился типа строить корабли для мацковии
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27.08.2022 07:46 Ответить
Анналена Бербок наверняка не читала Карла Маркса относительно мацковськой помойки...где черным по белому идейный первый коммунист планеты Земля казав элементарные вещи... моцкали Ворами были всегда чужой истории ими и будут в дальнейшем....ещё капитан Жеглов говорил...вор должен сидеть в тюрьме...потому и сидят..90% рабZeян никогда не были за границей...
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27.08.2022 07:52 Ответить
Ніхто ж не сперечається: капітуляція, демілітаризація, репарації, контрибуції, видача військових злочинців, дерашизація і депутінізація, позбавлення ЯЗ... А вже потім і рука не підніметься.
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27.08.2022 07:56 Ответить
Все она понимает. Но надо помнить, что 12 шт немецких самоходок PzH 2000 155мм уже есть, 100 заказано, обучение в Германии идет. САУ пособна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Автоматизированна система управления огнем, мировой рекорд дальности (специальным снарядом V-LAP) 56 км и т.д.
Когда у нас будет все свое, тогда и будет гнать на немцев,турок, США и т.д.
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27.08.2022 08:18 Ответить
Бербок решила не отставать от Папы Римского и сморозила очередную глупость.
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27.08.2022 08:18 Ответить
Як же ж міжнародна спільнота опікується долею бідненьких зацькованих росіянчиків, аж сльози на очі навертаються. Ага, бо то ж тільки українців вбивати можна, а кацапчиків ображати - то ні-ні.
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27.08.2022 08:23 Ответить
Ленка хвашыстка ...завалила Северное дерьмо путлера...11 мильярдов коту под хвост...
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27.08.2022 08:35 Ответить
Населення кацапстана набагато більші нацисти ніж населення Німеччини часів Гітлера. Серед німців тоді було набагато більше незгодних з Гітлером.

Кацапня це монолітне стадо нацистів.
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27.08.2022 09:06 Ответить
на Кацапсарне нет людей, на Кацапсарне людоеды !

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27.08.2022 09:11 Ответить
Російські шпигуни у Німеччині слідкували за навчаннями ЗСУ - Der Spiegel.

Вона і далі хоче щоб кацапські шпигуни робили в Німеччині все що хотіли?

Треба німцям розуміти, що майже вся кацапня нацисти, які згодні з Кремлем. І кожен з них, в кожній країні, виконає посильне для себе завдання своєї нацистської влади. Кожен з них потенціальний агент ФСБ.

Треба їм перекрити на час війни, а далі буде видно. Може ще років на 50.
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27.08.2022 09:14 Ответить
щось я людей в рашке не бачу, рабсiянi так, а людей нема....
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27.08.2022 15:02 Ответить
Як же ж їм тиснуть кишені набиті кривавими рашистськими *******!!
Так же ж ці гнилі фашики й хочуть переконати весь світ, що це один путін напав на Україну, а не сотні тисяч його озброєних орків під улюлюкання та zігування з закликами знищити всіх українців а потім всіх інших (майже всіх навколо) мільйонів інших рашистських орків.
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27.08.2022 22:32 Ответить
 
 