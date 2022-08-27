Польша покупает в Южной Корее около 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд
Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке танков, самоходных гаубиц и боеприпасов на сумму около $5,8 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN24.
Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Эом Дон Хван подписали контракты на военной базе в городе Мораг на севере Польши.
По соглашению с Южной Кореей Польша закупает 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около 3,4 млрд долларов, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около 2,4 млрд долларов. Сделка включает в себя обучение, логистику и боеприпасы.
"Заказанное оборудование представляет собой реальное усиление потенциала сдерживания и обороны Польши", - заявили в Минобороны Польши.
По словам Блащака, уже в этом году 10 танков К2 отправятся в Моронг, а 24 артиллерийских гаубицы К9 отправятся в артиллерийский полк в Венгожево.
Польша и Южная Корея также планируют подписать в этом году соглашение о закупке 12 самолетов FA-50, легких учебно-боевых самолетов производства Korea Aerospace совместно с Lockheed Martin.
Как известно, Польша отправила много военной техники в Украину после вторжения России. Польское правительство стремится заменить часть орудий новыми приобретениями, в том числе танками Abrams американского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жеч Посполита од можа до океана (Тихого)
Славка, звернись до психіатра, поки не пізно, не зволікай! Вірю, тобі допоможуть. (насправді ні, не вірю )
К2 - родственник Абрамса, но Корейцы пошли другой тропинкой от прототипа М1, используя собственные разраборки.
Може,повчимося у них?
Чи тільки на пожертвах хоче пропетляти?
ЦЬОГО РОКУ 10 ТАНКІВ !!!
За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.
Такими темпами це буде навіть не 24 і не 25 рік ! Навіть китайці армія иурашок не випускає стільки танків і такми темпами.Лікуй голову !
Звідки ти червневий спец з'явився , мати з Європи додому привезла ? ((
Сквозь века!
молодці поляки
Упереджуючи питання а чому при Порошенкові не замовляли ? Та тому що тоді уміли рахувати гроші і громадськість про це інформували - саме тому що Оплот це все ж вдосконалений т-64 вирішили що корисніше відновити десять існуючих але несправних т-64 аніж виготовити один оплот . Якби не це рішення , 24.02.2022 у нас би взагалі жодного танка не залишилося .
Крысы позорные...