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Польша покупает в Южной Корее около 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд

танки,польща,чехія

Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке танков, самоходных гаубиц и боеприпасов на сумму около $5,8 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN24.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Эом Дон Хван подписали контракты на военной базе в городе Мораг на севере Польши.

По соглашению с Южной Кореей Польша закупает 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около 3,4 млрд долларов, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около 2,4 млрд долларов. Сделка включает в себя обучение, логистику и боеприпасы.

"Заказанное оборудование представляет собой реальное усиление потенциала сдерживания и обороны Польши", - заявили в Минобороны Польши.

По словам Блащака, уже в этом году 10 танков К2 отправятся в Моронг, а 24 артиллерийских гаубицы К9 отправятся в артиллерийский полк в Венгожево.

Польша и Южная Корея также планируют подписать в этом году соглашение о закупке 12 самолетов FA-50, легких учебно-боевых самолетов производства Korea Aerospace совместно с Lockheed Martin.

Как известно, Польша отправила много военной техники в Украину после вторжения России. Польское правительство стремится заменить часть орудий новыми приобретениями, в том числе танками Abrams американского производства.

Читайте также: Руководителем Агентства оборонных закупок стал чиновник, незаконно начисливший себе 300 тысяч премии

Автор: 

оружие (10200) Польша (8404) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+31
Такой кусок пирога у Германцев проехал мимо рота.
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27.08.2022 00:00
+26
5,8 мільярда це половина того що розпиляли на дорогах в минулому році...
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27.08.2022 00:08
+20
Польща схоже дочекається поки росіюшка демілітартзується в Україні і проведе спецоперацію до Смоленська...
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27.08.2022 00:04
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26.08.2022 23:58 Ответить
Такой кусок пирога у Германцев проехал мимо рота.
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27.08.2022 00:00 Ответить
І це добре, німці себе показали як імпотенти, тож нехай нюхають бібу. Всі бачили їхні затягування з передачею зброї. Америка, Британія, П.Корея запускають своє виробництво, а Німці нехай і далі заглядають Путіну в шоколадне око.
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27.08.2022 08:30 Ответить
Польща схоже дочекається поки росіюшка демілітартзується в Україні і проведе спецоперацію до Смоленська...
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27.08.2022 00:04 Ответить
уй тебе на рыло
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27.08.2022 00:13 Ответить
Владислав IV Ваза (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Władysław IV Waza; https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 9 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1595 1595 - https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 20 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1648 1648 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 король польский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 великий князь литовский с 6 февраля 1633 (провозглашение избрания 8 ноября 1632), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE царь московский в 1610-1613 годах
Жеч Посполита од можа до океана (Тихого)

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27.08.2022 00:35 Ответить
От ти і спалився!
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27.08.2022 08:50 Ответить
Он не для того воровал.
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27.08.2022 00:06 Ответить
5,8 мільярда це половина того що розпиляли на дорогах в минулому році...
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27.08.2022 00:08 Ответить
При том что они пилили 2,5 года это. Ну т.е. путем нехитрых подсчетов они распилили примерно 2 тысячи южнокорейских танков.
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27.08.2022 00:19 Ответить
Ну, взагали К2 Чорная Пантера на бумаге выглядит кучерявее Абрамса.В реальных боевых действиях эти кошечки пока не участвовали,но раз они едут в Польшу, то имеется надежда....
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27.08.2022 00:11 Ответить
Уточнення, що у Південної, - зайве.
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27.08.2022 00:15 Ответить
Зайва половина назви держави ? (( До вас домашні за першою буквою прізвища звертаються чи все таки вистачає глузду ім"я вимовити ? Не смішно ((
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27.08.2022 01:35 Ответить
Не смішно. Слава, ти дура. А це смішно.
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27.08.2022 10:29 Ответить
Колись у дитинстві чув таку приказку : " сміх без причини - ознака дурачини " - це про тебе , дурню чи дурочка ! Ну а може ти взагалі гермафродит )) Тоді точно смішно )) коротше - відсмокчи само у себе і бігом ***** )) Р.S. саме ***** бо ще , недогойдане , почнеш десь член шукати ))
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27.08.2022 11:01 Ответить
Славка, перечитай свій текст ще раз. Перечитала? Зрозуміла, НАСКІЛЬКИ ти хвора?
Славка, звернись до психіатра, поки не пізно, не зволікай! Вірю, тобі допоможуть. (насправді ні, не вірю )
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27.08.2022 14:24 Ответить
Ну я ж казав - ******* , що тут додати - головою об підлогу бетонну коли родилося (( Звісно співчуваю бо з таких сміятися гріх , і не вилікує ніхто ((
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27.08.2022 14:28 Ответить
Славка, а ти не казала, що *******. А я казав, що ти дура!
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27.08.2022 15:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sEzrPN-Wmy8 Собственно, сабж...


К2 - родственник Абрамса, но Корейцы пошли другой тропинкой от прототипа М1, используя собственные разраборки.
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27.08.2022 00:21 Ответить
Ну да, у корейців дизель, а не газотурбінний...
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27.08.2022 00:56 Ответить
***** там спільного з абрамсом нема,це скоріше тип90 або тип10 японський,тому що по перше дизельний,по друге з автоматом заряджання, а по третє ще й суттєво компактніший.якщо його і рівняти з натівськими машинами,то тільки з леклерком.
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27.08.2022 11:33 Ответить
Південна Корея може і зброю виробляти,і дороги асфальтувати...
Може,повчимося у них?
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27.08.2022 00:25 Ответить
Перед тим як вчитися працювати - навчіться нормальних президента та решту влади обирати
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27.08.2022 01:37 Ответить
Не получиться.все украдут,как всегда.слава Украине!
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27.08.2022 06:00 Ответить
А які танки купує Зе-влада?
Чи тільки на пожертвах хоче пропетляти?
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27.08.2022 00:25 Ответить
Какие танки? Тут Беня голодный, а Вы про какие-то там танки...
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27.08.2022 00:29 Ответить
перші екземпляри тієї техніки в Україну, для апробації їх боєздатності й живучості.
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27.08.2022 00:27 Ответить
Любий каприз за ваші гроші (( ах так ....... гроші у асфальті (( ну від свою живучість вже показав - немає асфальту (( " а на нєт і суда нєт" ((
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27.08.2022 01:40 Ответить
Вгамуйтеся.Польща нам передала запас своїх старих купує нові і вони будуть минимум в 24-25 роках .
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27.08.2022 00:51 Ответить
читати навчись - За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево. Джерело: а тобі 25 рік у голові , у 2025 їх вже буде 1000 і 600 відповідно .
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27.08.2022 01:43 Ответить
P.S. Польща собі Хімарсів замовляє більше аніж США мають , і вдвічі збільшує армію . У разі вибрику кацапії -наваляють гнидам без НАТО , бо нині НАТО - нє то ((
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27.08.2022 01:46 Ответить
правда неясно нафіга полякам такий дорогий танковий "зоопарк"... з абрамсів,леопардів і пантер,вони ж усі різні.
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27.08.2022 11:36 Ответить
Ну що ж тут неясного? Поляки свої САУ виготовляють застосовуючи корейську платформу , значить з ремонтом і обслуговуванням вже устатковано , масові закупки приходяться саме на корейську техніку , а решта - для заміни переданих нам совкових , так як тисячу танків ******** за рік виготовити не виходить (( Думаю що з часом у процесі наповнення польської армії новою бронетехнікою , німецько американський звіринець перейде у спадщину нам.
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27.08.2022 11:54 Ответить
Ти ідіот?Ти розумієшь скільки це сотні танків і що їх виробництво потребує часу?Не кажучи про гаубиці .А ти мені про 10 танків !Ти читати взагалі вмієшь і міркувати?
ЦЬОГО РОКУ 10 ТАНКІВ !!!
За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.

Такими темпами це буде навіть не 24 і не 25 рік ! Навіть китайці армія иурашок не випускає стільки танків і такми темпами.Лікуй голову !
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27.08.2022 15:35 Ответить
вопрос зачем ща любой коптер или гронотомет пробьет в лоб кучу металлолома..без рикошетов и всего такого
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27.08.2022 02:02 Ответить
Розкажи це хлопцям на передовій , а то вони цього не знають , тому і гинуть під обстрілами кацапських танків і самохідок , не вистачає у них винахідливості взяти любий гранатомет чи китайський дрон і за 20 км від лінії зіткнення в лоб спалити кацапів ((
Звідки ти червневий спец з'явився , мати з Європи додому привезла ? ((
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27.08.2022 12:01 Ответить
и как им поможет тот же хлам только не советский ладно бі леопард..чифтен абрамс тот шо то вітянет ну леклерк..все остальное также протікуется крупнокалибернім кулеметом
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27.08.2022 12:28 Ответить
І ти звичаний балабол який нічого не розуміє а балаболить аби не мовчки.Дрон за 20 км спалити танк?Ти реально кончений ! Ти на лінії зіткненя і 100 метрів не підійдешь тебе арта накриє.Малюк сиди на унітазі ровно і не пиши маячню.Херой диваний знаток гранотомета і дронів.
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27.08.2022 15:37 Ответить
А наші зелені довбойоби так готувались до війни з 2019 року що не купили навіть броніків.
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27.08.2022 06:00 Ответить
Не хвилюйся , кореяни люди працьовиті , вистачить на все !
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27.08.2022 12:04 Ответить
Як би не хвалили німців вони не потянуть заказ в такій кількості. Поляки давно роблять Краби нга базі корейців, тільки башта і ствол були бритів. І поляки принципово не візьмуть у тевтонів техніку. А в танку кореці використали коробку передач тевтонів. А сам ствол натівський калібр.
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27.08.2022 06:25 Ответить
А яким боком до цього замовлення німці якщо техніка і навіть ********** корейські ?
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27.08.2022 12:06 Ответить
А ведь спасибо то говорить надо лешеку Бальцеровича, ну и конечно полякам, всем причем.4-5 лет потерпели замороженные пенсии и зарплаты бюджетникам вот и запросто 6 лярдов своих, законных, по реальной цене и купили. Вот что значить быть нацией всегда!!!!
Сквозь века!
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27.08.2022 07:08 Ответить
Путлер и Ze играют в КВНе...где режиссеры дЕрмак и АРТИСТович...а у путлера генерал Козлашенков...типа патерь нет...рабZeя встала с кален
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27.08.2022 07:13 Ответить
солідно дуже солідно
молодці поляки
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27.08.2022 07:18 Ответить
Такая маленькая и небогатая ресурсами Южная Корея достигли таких высот что производит и экспортирует суперсовременные вооружения. Это результат сплоченности самой нации а не отдельно взятого президента. Плюс страна состоит чисто из корейцев. Тоесть без всяких разных сбродов. Молодцы...
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27.08.2022 07:24 Ответить
Знали ли все какое там судостроение и металлургия? Вот где сюрприз, сколько уже десятков лет кстати.
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27.08.2022 08:13 Ответить
Лучший в мире танк Оплот.... Наш.... Да только нет их ни при Пете, нет их и при Вове. И видимо не будет. Значит будем просить, да только не даст никто.
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27.08.2022 07:51 Ответить
Шановний у тому , "найкращому у світі" хоч раз сидів , чи просто реклами наслухався ? (( Справедливості ради - він найдешевший для нас якщо закупляти нові , найбільш ремонтопридатний і зрозумілий для експлуатації військовими ЗСУ так як по великому рахунку є *********** т-64 , все решта від лукавого ((
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27.08.2022 12:12 Ответить
Я не об рейтингах... Хотя смотря какими критериями мерить. К2 единственный танк 4-го поколения, есть Леопард-2 и прочий Леклерк. Хотя тот же портал nv.ua причисляет Оплот в пятерке лучших, да и не он один. А о том, что мы просим танки, а сами забили на оборонзаказ своего.
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27.08.2022 12:38 Ответить
Просимо дати безкоштовно , або хоч у борг ( лендліз) а на оборонзамовлення гроші потрібні які на асфальт використали та і досі списують (( Ну і основне - де зараз ті танки виготовляти - у розбомбленому Харкові ? ((
Упереджуючи питання а чому при Порошенкові не замовляли ? Та тому що тоді уміли рахувати гроші і громадськість про це інформували - саме тому що Оплот це все ж вдосконалений т-64 вирішили що корисніше відновити десять існуючих але несправних т-64 аніж виготовити один оплот . Якби не це рішення , 24.02.2022 у нас би взагалі жодного танка не залишилося .
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27.08.2022 12:48 Ответить
Оплоты проданы давно кажись в Пакистан,типа экспортный вариант, договора надо было выполнять...типа заработать доляры...
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27.08.2022 08:26 Ответить
1 сентября 1939 года нападением на Польшу началась по факту 2 Мировая...а 17 числа советские крысы присоединись к братану Гитлеру для дележа Европы...и типа выполнения братского союза с нацистами заключённого 23 августа на Мацковии...
Крысы позорные...
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27.08.2022 08:31 Ответить
нічого не закуповували та не готувалися так вирішило керівництво це факт,як не сумно,але це вже питання історії відповідь на яку будуть давати в майбутньому дослідники та прокурори.
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27.08.2022 11:52 Ответить
Ось і молодці поляки!Якби Зеленський прийшовши до влади зробив те саме,зараз небуло б стільки загиблих українців,небуло б окупованого півдня та зруйнованих міст бо на "велике будівництво" було витрачено за його президенства 12 млрд.доларів США на які можна було б придбати тисячи танків.ДУМАЙ ТЕ!
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27.08.2022 11:46 Ответить
 
 