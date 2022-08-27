Польша покупает в Южной Корее около 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд

Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке танков, самоходных гаубиц и боеприпасов на сумму около $5,8 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN24.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Эом Дон Хван подписали контракты на военной базе в городе Мораг на севере Польши.

По соглашению с Южной Кореей Польша закупает 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около 3,4 млрд долларов, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около 2,4 млрд долларов. Сделка включает в себя обучение, логистику и боеприпасы.

"Заказанное оборудование представляет собой реальное усиление потенциала сдерживания и обороны Польши", - заявили в Минобороны Польши.

По словам Блащака, уже в этом году 10 танков К2 отправятся в Моронг, а 24 артиллерийских гаубицы К9 отправятся в артиллерийский полк в Венгожево.

Польша и Южная Корея также планируют подписать в этом году соглашение о закупке 12 самолетов FA-50, легких учебно-боевых самолетов производства Korea Aerospace совместно с Lockheed Martin.

Как известно, Польша отправила много военной техники в Украину после вторжения России. Польское правительство стремится заменить часть орудий новыми приобретениями, в том числе танками Abrams американского производства.

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