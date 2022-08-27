Схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, заблокировали во Львовской области, - Нацполиция. ФОТО
Во Львовской области стражи порядка задержали местного жителя, который завозил под видом гуманитарной помощи транспортные средства с нулевым растаможиванием и продавал их.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Дельцы через благотворительную организацию завозили под видом гуманитарной помощи транспортные средства с нулевым растаможиванием. Вместо того, чтобы отправить их по назначению, продавали через объявления в сети интернет.
"Волонтеров" разоблачили при попытке продать четыре транспортных средства за 17 700 тысяч долларов.
По предварительным данным, по такой "схеме" злоумышленники реализовали более десятка "гуманитарных" автомобилей.
На основании полученных доказательств одному из участников сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.
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а де всі інші "волонтери"? "кришу" не чіпляли?
Вішати потрібно таких хитрови@баних ділків , а не судити , бо
від тюрми відмажуть продажні судді 🙁
В Україні через деякий час нові та вживані автомобілі можуть подорожчати як мінімум на 10%. Це станеться, якщо Кабмін реалізує свої плани щодо запровадження додаткового збору на весь імпорт
Народний депутат Ярослав Желєзняк попередив українців, що Кабмін планує запровадити додатковий збір на імпорт у розмірі 10%. Тобто хочуть запровадити 10%-ий збір на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів. Так хочуть послабити тиск на гривню.
За словами Железняка, незабаром у Верховній Раді зареєструють відповідний урядовий законопроект. Коли саме це станеться - поки що точно не відомо. Повідомляється, що у найближчі кілька тижнів. Можливо, до кінця серпня 2022 року.
Якщо народні депутати та президент Володимир Зеленський підтримають цю ініціативу Кабміну (а Зеленський не може про неї не знати), то тоді в Україні подорожчають на 10% усі імпортні товари. Тобто подорожчають нові та вживані автомобілі, а також запчастини до них. Автомобілі стане не лише дорожче купувати, а й експлуатувати.
Украіна мае автозаводи ? Ні!!! Так якого виробника вона захищає митом ????
А в інтернеті продають авто , Бо більше їх НІДЕ КУПИТИ. . А як би не скасовували нульове розмитнення, то українці навезли би себе недорогих авто багато і відчували себе як европейці
НА НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА ЖАБА ДАВАНУЛА, шо українці будуть жити як нормальні люди БЕЗ ТЕЛЕГ І 50 річних Кацапских корит
А что говорить о тех псевдоволонтёрах , которые появились во время полномасштабной войны , которые под видом волонтерства завозили машины для продажи , а не для нужд нашей армии ,а также о тех кто возил машины ценой до 100 000 долларов без разтамаживания.
Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
2, дГуманітарне" ввезення авто для потреб ЗСУ і так залишиться нульовим, а ось баригам-перепродажникам треба буде поділитися.»
А ВОТ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ НАЛОГИ И АКЦИЗЫ НА АВТО ВЕШАТЬ НАДО ИНИЦИАТОРОВ , Ябо Украина своих автозаводов не имеет и иметь не будет в ближайшем будущем и делать дешевые авто из ЕС ДОРОЖЧИМИ НА 5-10 тыс - ЦЕ ВЕЛИКО СКОТСТВО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНЦІВ ‼️‼️
1 все пустили через корумповану владу
2 жодного не пристрелил
живий приклад, чиновники з Василькова
тони м,ясних виробів на сміттезвалищі
там і одежа....
і нікому нічого не дали
взяли собі скільки мгли
остальне викинули
4-8 тон, ****,м,яса коли люди були голодні
если Украина движется в Европу, нужно придерживаться европейских правил, дабы избежать азиаткой коррупции.
подумать только. более чем за 30 лет независимости ни одной собственной машины.
и это при том, что все под рукой есть - и мозги, и руки и металл.
так может надо разобраться кто и почему блокирует развитие собственной автопромышленности.
впрочем, ответ очевиден - тем, кому это выгодно. и в первую очередь вражеская агентура, пробравшаяся к власти
Шкоди, Опели - крупноузловая
а если не веришь, выйди на дорогу и посмотри на чем ездит народ
в Україні країні немає автопромисловості, від слова - ніякої
все решта твої вологі мрії