Схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, заблокировали во Львовской области, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области стражи порядка задержали местного жителя, который завозил под видом гуманитарной помощи транспортные средства с нулевым растаможиванием и продавал их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Дельцы через благотворительную организацию завозили под видом гуманитарной помощи транспортные средства с нулевым растаможиванием. Вместо того, чтобы отправить их по назначению, продавали через объявления в сети интернет.

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"Волонтеров" разоблачили при попытке продать четыре транспортных средства за 17 700 тысяч долларов.

По предварительным данным, по такой "схеме" злоумышленники реализовали более десятка "гуманитарных" автомобилей.

На основании полученных доказательств одному из участников сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.