Нельзя разрешать гражданам РФ отдыхать в Европе, куда бегут от войны украинцы, - евродепутат Глюксман

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксман считает манипулятивным утверждение, что запрет выдачи россиянам туристических виз осложнит им бегство от путинского режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На мой взгляд, много лицемерия в дискуссии о запрете выдачи туристических виз россиянам. Аргумент, что таким образом будут наказаны и выступающие против режима россияне - это манипуляция. Противники путина, которые хотят приехать в европейские страны, могут обратиться за визой - и не только туристической - и получить ее, а также поддержку, в том числе финансовую, их деятельности в Европе", - отметил евродепутат.

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По его словам, визовый вопрос касается не этих людей, а представителей состоятельных слоев населения из российских городов, получающих выгоду от путинского режима и не выступающих против него.

"Мы не должны больше разрешать россиянам жить в Европе, куда приезжают украинские беженцы в поисках убежища из-за войны. Мы должны быть гораздо строже, потому что это вопрос не только международной солидарности, но и самоуважения", - считает Глюксман.

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