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Враг нанес удар по Запорожью и району, зафиксировано 16 прилетов, - Старух

вибух

Ночью 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.

Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

В общей сложности зафиксировано 16 прилетов. Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", - говорится в сообщении.

Старух призвал не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.

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Автор: 

Запорожье (2647) обстрел (26951) Запорожская область (3052) Старух Александр (145)


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27.08.2022 07:08 Ответить
 
 