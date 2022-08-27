Враг нанес удар по Запорожью и району, зафиксировано 16 прилетов, - Старух
Ночью 27 августа враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.
Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.
В общей сложности зафиксировано 16 прилетов. Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", - говорится в сообщении.
Старух призвал не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.
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показать весь комментарий27.08.2022 07:08 Ответить Мне нравится 0
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