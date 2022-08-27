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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ночью россияне ракетами ударили по центру Харькова, повреждены историческое здание и школа, - Терехов. ФОТО (обновлено)

Ночью 27 августа россияне ударили по центральной части Харькова ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетные обстрелы Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: "Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова. О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, на этот раз обошлось".

Ночью россияне ракетами ударили по центру Харькова, повреждены историческое здание и школа, - Терехов 01

Ночью россияне ракетами ударили по центру Харькова, повреждены историческое здание и школа, - Терехов 02

Автор: 

обстрел (26951) ракеты (3556) Харьков (7456) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+27
Пока не будет ответки по Белгороду эта ***** не прекратится!!!
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27.08.2022 07:22
+17
Прекратится только когда по Москве начнет прилетать
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27.08.2022 07:25
+15
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27.08.2022 08:16
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Пока не будет ответки по Белгороду эта ***** не прекратится!!!
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27.08.2022 07:22 Ответить
Прекратится только когда по Москве начнет прилетать
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27.08.2022 07:25 Ответить
Можно и не прилет, а достаточно подрывать к херам собачьим руками же оркостаецев ключевые заводы
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27.08.2022 14:49 Ответить
Мы когда уже услышим, "в результате ракетных и бомбовых ударов ВСУ на территории врага уничтожены базы и группировка войск готовящихся к нападению на Украину".
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27.08.2022 07:28 Ответить
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27.08.2022 08:16 Ответить
Путлер уже 100 раз переплюнул Усаму бен Ладена ‼️Рашисты конченные ублюдки взяли все самое мерзчайшее , что было у всех кровавых диктаторов - Сралина , Членина ,Гитлера Усамы ………
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27.08.2022 09:12 Ответить
Якийсь фотомонтаж-бо злiва це серЬОжа лещенка який знову змiнив своi уподобання ))
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27.08.2022 09:35 Ответить
Римська імперія теж вважалась непереможною. Де вона зараз?
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27.08.2022 10:13 Ответить
Харків очолює наступник ворога України Кернеса - Терехов, який бігав, як обосраний із проспектом жукова по судах. Чекати від колаборантів гідного захисту та помсти ворогам - ідіотизм.
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27.08.2022 08:48 Ответить
с учетом местных дрг и кучей коллаборантов
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27.08.2022 09:21 Ответить
24 февраля Харьков защитили как раз харьковчане из терообороны и частично курсанты училищ. ЗСУ были на донбасе и в Харьков успели только к вечеру. Такого подразделения как харьковский "Кракен" нет нигде на восточной Украине. Ваты в Харькове конечно много, но не более чем в Днепре или Одессе. И уж точно вдвое меньше чем в Мариуполе и Донецке.
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27.08.2022 11:15 Ответить
Это центральная Власть д'Ерьмака -Zeтабуретки не готовила город к защите и даже сейчас не хитров#******** Каламойше миллиарды из бюджета возвращать , а закупать современные системы ПВО для Харькова Спасибо Терехову , он справляется как может ‼️Кстати , Ярославский из батальона Монако обещал продать ЯХТУ ЗА 50 000 000 и отдать. Деньги для города,НО КАК ВСЕГДА СБРЕХАЛ ИЛИ ДЕРЬМАК В ДОЛЕ
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27.08.2022 09:21 Ответить
враги Украины пишут в комментариях всякую дичь. ты из какого региона, руzzкий мыжебрат?
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27.08.2022 09:22 Ответить
Если бы терехов с гепой не крысил, то давно бы метро было на северную салтовку. И бомбоубежище не раздавали комерсам, а привели в порядок. А так в мэрии все решаловы, одного дебила видели в Ницце.
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27.08.2022 09:40 Ответить
деньги на метро идут не из горбюджета. убежища советского типа есть не везде, а подвал многоэтажки от ФАБ-500 и крупнее это не укрытие. дебила уволили.
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27.08.2022 10:36 Ответить
Ти глухий ? Тобі кажуть що як би було більше зупинок метро, то людям було більше захисту від ракетних ударів кацпів, при чому тут твої підвали багатоповерхївок.
Да, і твій Тєрєхов таки трохи вата - памятник пушкіну прибиратти не хоче, як і переїменновувати театр пушкіна хоча колектив театру на цьому наполягав, а головну вулицю Харкова він чоусь назвав не героїв України, а героїв Харкова, дебіл закладає майбутній сепаратизм у відношеннях з Київом.
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28.08.2022 16:17 Ответить
из Харькова , з Північної Салтовки пишите ?
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27.08.2022 11:29 Ответить
Це правда - 3 - 4 станції як були перспективні на мапах метрополітену, так іми і залишились.
А чому ? ТОМУ ЩО ХОЗЯЇ ПАРКІВ МАРШРУТОК ЗАНОСЯТЬ МЕРУ І ДЕПУТАТАМ ГАРНІ ГРОЩИКИ.
Там де є багато станцій метро, там мало зупинок маршруток.
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27.08.2022 22:40 Ответить
хозяева харьковских парков маршруток не могут заносить деньги депутатам ну, разве что долг отдать + перед войной Терехов решил убрать частные маршрутки из Города и начал в этом направлении делать (не говорить, а именно делать). и, да, большая часть маршруток привязаны именно к метро, у них там конечные остановки (кроме ак. Павлова и Бекетова). Как же хорошо из других мест видно что делать Харькову!!! или все подобные комменты из-за поребрика? это их любимая фишка - учить других как жить правильно!!!
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28.08.2022 12:22 Ответить
Дімасік куда убрать? Брєдіш родной чи під Тєрєховим ходиш.
А до чого ще бути привязаним маршруткам як не до зупинок метро і базарів.
Як би більше було зупинок метро, то і маршруток було б менше, а це мінус
міліони гривень власникам маршрутів. Проїзд зараз до 15 грн. коштує, це як
так щоб ти х**ню тут не писав. І Кернес і його нащадки непогано себе почувають
на грощі маршрутчиків, тих що на калічних еталонах по місту носяться чи ти думаєш
ті маршрутки що закупило місто обслуговують всі маршрути.
А ну харківянин скажи біля Макдоналдсу на Бекетова зупинки є чи ні.
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28.08.2022 16:07 Ответить
Тронутий ти зарегився в липні 2022 і ще тут права качаєш, згинь нафіг.
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28.08.2022 16:19 Ответить
Уважаемый, не утруждайся, заедь ко мне на Салтовку, я тебе все объясню и покажу. без намека на угрозу с моей стороны. когда я зарегился - не твое собачье дело, а пожеланию незнакомому человеку "сгинуть"... я а я вот тебе здоровья и ума желаю. и что бы место, где ты сейчас находишься не обстреливали.
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28.08.2022 23:01 Ответить
Та на що тронутий. Немишля, Східна Салтівка чи ти ще не придумав ?.
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28.08.2022 23:36 Ответить
Написав би вже що живеш на Наталії Ужвій, я б пореготав.
Питання про Макдоналдс на Бекетова зрозумів?
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28.08.2022 23:56 Ответить
Що ляпнув що в калюжу перднув. Як ума немає то краще помовчи.
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27.08.2022 10:16 Ответить
24 февраля Харьков защитили как раз харьковчане из терообороны и частично курсанты училищ. Такого подразделения как "Кракен" нет нигде на восточной Украине. Ваты конечн много, но не более чем в Днепре или Одессе. И уж точно вдвое меньше чем в Мариуполе и Донецке.
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27.08.2022 11:10 Ответить
Звичайно менше але не завдяки, а всупереч таким, як Терехов.
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27.08.2022 11:32 Ответить
не "гони беса" , "харьковчанин "
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27.08.2022 11:31 Ответить
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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27.08.2022 08:58 Ответить
Путин использует то что подавляющее большинство западных политиков наивные идиоты не понимающие с кем им приходится иметь дело.
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27.08.2022 17:11 Ответить
Все вони на Заході знають, тільки більщість підприємств в расєє на грощі Заходу як раз і будувалися, як у європейській частині, так і у Сибіру.
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27.08.2022 22:36 Ответить
Мені здається, що Україна отримала моральне право відповідати ударами по території кацапстану.
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27.08.2022 17:25 Ответить
Практически изначально историческое место города. Отсюда начинался. Павловская площадь. При совках розы люксембург. Есть предместье старое Павловка. Даже про совках и бабушка и мама и многие харьковчане так и звали это место---павловская площадь. А здание дом купца много лет был БТИ города. Всех касалось десятки лет. Сейчас в другом месте. Место красивое тут, напрессованое, речка, мост, лодки были много лет, гранитная набережная, старый универмаг напротив. В 50-60гг у входа в универмаг под новый год ставили механическую фигуру куклу в одежде деда мороза. он кланялся всем, выше роста человека было. Со всего города детей возили показать. Елочный базар на весь 1 этаж---все блестит, бедные были времена. Потом появится метро и толпа чуть схлынет в тех местах. Тогда трамваями перевозили массово к заводам, в три смены народ дубасил и 6-дневка была. Почти все через центр ездили. Громят скоты город большой. Немцы за два раза захода и ухода центр особо не тронули. Мрази стараются. Ответить нечем. А было чем 25 лет назад.
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27.08.2022 18:45 Ответить
Зе клоун сцить віддати наказ пуляти по бєлгороду.
А треба утюжити бєлгород - не квартали з багатоповерхівками, а склади, мости, транспортні розвязки, нафтобази, переробні комплекси, військові бази, радари які є в бєлгороді.
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27.08.2022 22:42 Ответить
 
 