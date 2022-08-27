Ночью россияне ракетами ударили по центру Харькова, повреждены историческое здание и школа, - Терехов. ФОТО (обновлено)

Ночью 27 августа россияне ударили по центральной части Харькова ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетные обстрелы Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: "Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова. О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, на этот раз обошлось".





