Ночью россияне ракетами ударили по центру Харькова, повреждены историческое здание и школа, - Терехов. ФОТО (обновлено)
Ночью 27 августа россияне ударили по центральной части Харькова ракетами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ракетные обстрелы Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Позже Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: "Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова. О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, на этот раз обошлось".
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Да, і твій Тєрєхов таки трохи вата - памятник пушкіну прибиратти не хоче, як і переїменновувати театр пушкіна хоча колектив театру на цьому наполягав, а головну вулицю Харкова він чоусь назвав не героїв України, а героїв Харкова, дебіл закладає майбутній сепаратизм у відношеннях з Київом.
А чому ? ТОМУ ЩО ХОЗЯЇ ПАРКІВ МАРШРУТОК ЗАНОСЯТЬ МЕРУ І ДЕПУТАТАМ ГАРНІ ГРОЩИКИ.
Там де є багато станцій метро, там мало зупинок маршруток.
А до чого ще бути привязаним маршруткам як не до зупинок метро і базарів.
Як би більше було зупинок метро, то і маршруток було б менше, а це мінус
міліони гривень власникам маршрутів. Проїзд зараз до 15 грн. коштує, це як
так щоб ти х**ню тут не писав. І Кернес і його нащадки непогано себе почувають
на грощі маршрутчиків, тих що на калічних еталонах по місту носяться чи ти думаєш
ті маршрутки що закупило місто обслуговують всі маршрути.
А ну харківянин скажи біля Макдоналдсу на Бекетова зупинки є чи ні.
Питання про Макдоналдс на Бекетова зрозумів?
А треба утюжити бєлгород - не квартали з багатоповерхівками, а склади, мости, транспортні розвязки, нафтобази, переробні комплекси, військові бази, радари які є в бєлгороді.