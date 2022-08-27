РФ выводит из Крыма технику и усиливает ПВО после ударов ВСУ, - ISW

Американские аналитики предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ключевые выводы аналитиков института:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.

Российские оккупационные власти вряд ли смогут успешно провести фиктивные референдумы о присоединении территории Украины к Российской Федерации к началу сентября, несмотря на сообщения о продвижении подготовки к референдумам.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.

Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.

В регионах Российской Федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.

Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

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