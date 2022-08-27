РФ выводит из Крыма технику и усиливает ПВО после ударов ВСУ, - ISW
Американские аналитики предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.
Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ключевые выводы аналитиков института:
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.
- Российские оккупационные власти вряд ли смогут успешно провести фиктивные референдумы о присоединении территории Украины к Российской Федерации к началу сентября, несмотря на сообщения о продвижении подготовки к референдумам.
- Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.
- Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.
- В регионах Российской Федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.
- Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.
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РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1563246245774528512
https://twitter.com/i/status/1563242605227282433
Спробуємо вгадати із двох разів, куди вони прямують?
Батарея много лет размещалась в районе города Масьяф на западе Сирии. Именно там, по сообщениям сирийских СМИ, вчера ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военным целям. СМИ, связанные с сирийской оппозицией, рассказали, что взрывы после этой атаки продолжались несколько часов. По всей видимости, были атакованы склады и объекты по производству оружия, связанные с Ираном.
Согласно снимкам ImageSat, комплекс «С-300» был переведен на военно-морской объект российской армии в порту Тартус. Далее его погрузили на гигантский российский контейнеровоз «Спарта 2», обслуживающий группировку РФ в Сирии.
Как отмечает 12-й канал ИТВ, Россия держала батарею «С-300» для того, чтобы сдерживать Израиль от слишком агрессивных действий в Сирии и в частности - в районе между Масьяфом и Тартусом, где размещаются российские войска.
Переброска батареи в РФ указывает на усиливающуюся нехватку у российской стороны боевой техники, в том числе и средств ПВО.
Источник: https://detaly.co.il/imagesat-rossiya-zabrala-iz-sirii-svoyu-batareyu-pvo-sderzhivavshuyu-ataki-izrailya
мамочька, ні хачу уєзжать
Это правильная позиция...👍💪
- мамулічка нада свалівать атсюда