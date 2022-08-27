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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ выводит из Крыма технику и усиливает ПВО после ударов ВСУ, - ISW

крим

Американские аналитики предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.
  • Российские оккупационные власти вряд ли смогут успешно провести фиктивные референдумы о присоединении территории Украины к Российской Федерации к началу сентября, несмотря на сообщения о продвижении подготовки к референдумам.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.
  • Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.
  • В регионах Российской Федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.
  • Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

Смотрите также: В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой техникой армии РФ, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19087) Крым (26371) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
+28
сейчас у нас новый лайфхак: из Николаевской области запускают в один конец в точку с заданными координатами китайский Mugin-5 Pro с несколькими килограммами взрывчатки и ударным взрывателем, а к БПЛА привязана десятиметровая лента из алюминиевой фольги с двумя плоскостями под углом 90 градусов. По дороге до Керчи возбуждаются все средства ПВО, и все там суетятся, бегают... А это верный признак того, что завтра внезапно в возбудившийся комплекс может что-то прилететь.
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27.08.2022 07:10
+22
До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ ...

РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ
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27.08.2022 07:04
+20
на утилизацию.
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27.08.2022 07:11
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Правила форума Совет форумчан
Пізно пити бальзам, нирки у Путіна вже відвалилися.
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27.08.2022 07:00 Ответить
дай бог... там и рак дае жэстi
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27.08.2022 07:15 Ответить
До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ ...

РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ
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27.08.2022 07:04 Ответить
Ахтиар
https://twitter.com/i/status/1563246245774528512
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27.08.2022 07:05 Ответить
Евпатория
https://twitter.com/i/status/1563242605227282433
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27.08.2022 07:06 Ответить
сейчас у нас новый лайфхак: из Николаевской области запускают в один конец в точку с заданными координатами китайский Mugin-5 Pro с несколькими килограммами взрывчатки и ударным взрывателем, а к БПЛА привязана десятиметровая лента из алюминиевой фольги с двумя плоскостями под углом 90 градусов. По дороге до Керчи возбуждаются все средства ПВО, и все там суетятся, бегают... А это верный признак того, что завтра внезапно в возбудившийся комплекс может что-то прилететь.
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27.08.2022 07:10 Ответить
Оце було б добре якби туди прилетiло.
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27.08.2022 07:47 Ответить
Прилетит. Обязательно прилетит. Весь Бельбек в труху. Но потом.
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27.08.2022 08:04 Ответить
Словами классика
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27.08.2022 10:05 Ответить
Шикарна приманка!
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27.08.2022 09:02 Ответить
Ізраїльські розвідувальні супутники зафіксували виведення комплексів С-300 із Сирії.
Спробуємо вгадати із двох разів, куди вони прямують?
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27.08.2022 07:08 Ответить
на утилизацию.
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27.08.2022 07:11 Ответить
В принципі, так... Проте утилізація не пряма, а 2-х етапна. Спочатку в Крим, потім у металобрухт.
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27.08.2022 07:18 Ответить
И шо, тяперича сирийским скрепам - трында? ЗЫ... вьйотся-вьется... (знамя полковое)... каамандиры впердепуть.
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27.08.2022 07:32 Ответить
В багато їх там у кацапів було?
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27.08.2022 09:03 Ответить
"...Израильская спутниковая компания ImageSat опубликовала вечером 26 августа разведывательный отчет со спутниковыми снимками. Из него следует, что Россия забрала свою батарею ПВО «С-300» из Сирии - скорее всего, для дальнейшей переброски в Украину.

Батарея много лет размещалась в районе города Масьяф на западе Сирии. Именно там, по сообщениям сирийских СМИ, вчера ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военным целям. СМИ, связанные с сирийской оппозицией, рассказали, что взрывы после этой атаки продолжались несколько часов. По всей видимости, были атакованы склады и объекты по производству оружия, связанные с Ираном.

Согласно снимкам ImageSat, комплекс «С-300» был переведен на военно-морской объект российской армии в порту Тартус. Далее его погрузили на гигантский российский контейнеровоз «Спарта 2», обслуживающий группировку РФ в Сирии.
Как отмечает 12-й канал ИТВ, Россия держала батарею «С-300» для того, чтобы сдерживать Израиль от слишком агрессивных действий в Сирии и в частности - в районе между Масьяфом и Тартусом, где размещаются российские войска.

Переброска батареи в РФ указывает на усиливающуюся нехватку у российской стороны боевой техники, в том числе и средств ПВО.
Источник: https://detaly.co.il/imagesat-rossiya-zabrala-iz-sirii-svoyu-batareyu-pvo-sderzhivavshuyu-ataki-izrailya
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27.08.2022 09:10 Ответить
Режим Асада впаде ще цього року...
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27.08.2022 20:51 Ответить
Демілітарізація криму.

мамочька, ні хачу уєзжать
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27.08.2022 07:13 Ответить
на очереди и полная демилитаризация каазлабада
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27.08.2022 07:29 Ответить
Якщо посилюють ППО, то нащо виводити техніку? Якщо виводити техніку, то то навіщо посилювати ППО?
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27.08.2022 09:09 Ответить
..виводять більш..менш дорогоцінну авіатехніку... і все. Після Сак втратити ще з десяток ..другий літаків кацапсячим не дуже хочеться. А інше лайно будуть нарощувати. Тому і ППО посилюють.
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27.08.2022 09:43 Ответить
Офицер армии Израиля Игаль Левин каже что Израиль давно поставляет вооружения для ВСУ...но не рекламирует их..
Это правильная позиция...👍💪
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27.08.2022 09:34 Ответить
"У нас нет ЯО, но если надо, мы его применим" Браво Израиль!
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27.08.2022 20:14 Ответить
- фсьо так било па-даманшнєму-душевна......
- мамулічка нада свалівать атсюда
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27.08.2022 10:01 Ответить
Щось підозрюють тварюки…
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27.08.2022 12:39 Ответить
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27.08.2022 13:50 Ответить
Перед полномасштабным вторжением они тоже делали отвод войск. И потом напали полномасштабно! не видитесь! Сунь Цзы читайте и учите, - когда войска близки к врагу, показывай, что они далеко. Чтобы враг расслабился и не ожидал и не был готов к нападению. Значит можно ожидать, что скоро будет наступление на Николаев!
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27.08.2022 14:09 Ответить
а як ППО може збивати диверсантів? ну тупіііііііііі!!!!!!!!!
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28.08.2022 06:21 Ответить
 
 