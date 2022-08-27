Пентагон заключил контракт более чем на $182 млн на закупку NASAMS для Украины
Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона, сайт Raytheon Missiles & Defence.
В Пентагоне сообщают, что ориентировочной датой завершения производства ЗРК является 23 августа 2024 года.
"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.
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+21 Ирина Иваненко #519065
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+20 Urs
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Это две батареи, а значит на протяжении четырехсот километров любой ваш пепелац ждет быстрый ********.
Кожна батарея - це 2-3 пускові, командний пункт, радар, і запас ракет.
А во вторых, к тому времени расея сможет выпустить в лучшем случае 300 авиамоделей с бензиновыми двигателями. Потому что даже стиралок не сможет - чипов нет. Придется вам переходить на полоскалки.
Ответ не правильный - паРаша, можно уменьшительно-ласкательно - паРашка и )(уйло.
ОТРК - это не для войны на фронтах в глубину 50 км. Это оружие сдерживания.
танкуВісконсіні:
Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра.
Ракетами будет бить даже если NASAMS будет завтра, потому что это не ПРО.
Почитайте по війну судного дня, де Ізраїль за 3 дні розгромив армію арабської коаліції, більшу за ту, що приготовила рашка на початок війни.
Розгромила кілька сотен літаків і кілька сотен тисяч війська. Але єдиний нюанс. Ізраїль готувався до війни.
Україна воює проти ядерної імперії з однією з найчисленніших армій світу та необмеженими запасами боєкомплекту.
💙💛💪👍Слава ЗСУ...
Треба ще протриматись до того часу((
Чего там только нет....
А люди уже думали, что вот вот поставят Насамс...
Не зря же конь педальный Лавров орал...милитаризация Украины крайне опасна для рабZeи...
Бойтесь...крысы мавзолейные... бойтесь Киев за три дня и шесть месяцев вы уже взяли
Вояки долбанные...🦍🦍🦍 Шариковы
********* только что объявил о том, что их ПВО сбили 18 ракетах Химарс и уничтожили целый склад с боеприпасами для этой установки.
Если сарказм не проглядывается, то вот прямое на него указание.