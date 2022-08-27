Пентагон заключил контракт более чем на $182 млн на закупку NASAMS для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона, сайт Raytheon Missiles & Defence.

В Пентагоне сообщают, что ориентировочной датой завершения производства ЗРК является 23 августа 2024 года.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.

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