ВСУ обнаружили и обезвредили разведгруппу оккупантов в районе Потемкино на Южнобужском направлении, - Генштаб

Вражеская разведывательная группа пыталась вести разведку в районе Потемкино на Южнобужском направлении, ВСУ обнаружили ее и обезвредили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ в фейсбуке.

Так, начались сто восемьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Из ствольной артиллерии обстрелял район села Толстодубово Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел.

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На Славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. В целях нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

Силы обороны отразили попытку наступления врага в направлении Григоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Ударам вражеской авиации подверглись районы Зайцева и Соледара.

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Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск. Удачи не имели, отошли.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Ударам авиации подверглись районы Марьинки и Валентиновки.

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад. Для корректировки огня артиллерии враг вел воздушную разведку БПЛА.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки. Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко. Ударам авиации подверглись районы Новополя, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск.

Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгино.

Силами разведывательной группы оккупанты пытались вести разведку в районе Потемкиного, враг обнаружен и обезврежен.