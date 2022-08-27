Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Армия РФ семь раз ударила по Никопольскому району Днепропетровска и трижды по Криворожскому.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Ночь интенсивных обстрелов. Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому.
В Никопольском районе под огонь попали три громады. Обошлось без погибших и пострадавших.
В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу.
На Марганецкую и Красногригорьевскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.
По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской громаде. Есть разрушения. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
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