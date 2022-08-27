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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 500 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 939 танков и 4 254 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 августа потери личного состава противника составляют около 46 500 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составляют

  • личного состава – около 46 500 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1939 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4254 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1045 (+5) ед,
  • РСЗО - 274 (+2) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 500 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 939 танков и 4 254 бронированные машины 01

Автор: 

Генштаб ВС (6208) ликвидация (3494)


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Маловато будет! Молодці ЗСУ! Так тримати! Мочіть ту наволочь!
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27.08.2022 18:30 Ответить
 
 