Украина может до конца года отбросить россиян на позиции 23 февраля, - генерал армии США в отставке Ходжес
Если страны Запада будут поставлять Украине оружие в необходимых объемах, она до конца года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля.
Об этом бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинцы были невероятно устойчивыми, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать русскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы дали кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", – сказал Ходжес.
По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут поделать, но украинцам необходима возможность победить.
"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и более неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Продолжительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим ли все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", – предположил американский генерал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Американці своїх не нададуть: вони поставили чітке табу на своїїх військових. Хіба що добровольці, але ж яким упоротим американцем (і, головне: спеціалістом!) потрібно бути, щоб розуміти: лаптєстан загрожує самій Америці через війну в Україні! Таких спеціалістів якщо знайдеться - то один, два... що не вирішує проблеми навіть для одного комплексу.
Потрібно підготовити, навчити українські екіпажі. Час потрібен...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
адже кордон 1991 року більш справедливий
однієї віри не достатньо. треба й самим щось робити, якось допомагати.
до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції
23 лютого 1919 року
Среди техники были замечены:
▪️танки Т-72 и Т-80;
▪️152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика;
▪️боевые машины пехоты, грузовики, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
▪️инженерно-саперные машины.https://t.me/insiderUKR/39832
Без переваги в повітрі, арті, без хаймарсів. Лише на шаленій мотивації. Тобто це було можливо тоді, а тепер під Херсоном неможливо? Якої західної зброї нам не вистачає - авіаносців?
Ось заява цього генерала Ходжеса від 15 березня цього року, яка є тут, на цензор.нет, у посиланнях нижче:
"За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України", - генерал армії США Ходжес
02:54 15.03.2022
Таких прогнозів я можу робити по 10 штук на день.
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего: - Скажите, неужели слон это все съест? - Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
вот и у нас нечто похожее-
может то она может...
І тут, як би нам не хотілося, стретегія Пентагона інша. Ніякого відвоювання теріторій не буде. Буде новий "афганістан" років на 10-15, так щоб виснадити росію цією війною і привести її до повного внутрішнього колапсу.