РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13474 посетителя онлайн
Новости Война
8 629 57

Украина может до конца года отбросить россиян на позиции 23 февраля, - генерал армии США в отставке Ходжес

ходжес

Если страны Запада будут поставлять Украине оружие в необходимых объемах, она до конца года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля.

Об этом бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы были невероятно устойчивыми, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать русскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы дали кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", – сказал Ходжес.

По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут поделать, но украинцам необходима возможность победить.

Читайте также: "Вооружите Украину, пока не поздно. Из-за чрезмерной осторожности мы уступаем инициативу Путину": дипломаты, эксперты и военные призвали Байдена действовать более решительно

"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и более неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Продолжительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим ли все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", – предположил американский генерал.

Автор: 

оружие (10200) помощь (7768) прогноз (698) Ходжес Бен (167)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Нам не треба позиції 23 лютого, тільки звільнення всієї України
показать весь комментарий
27.08.2022 09:45
+17
Так дайте цю зброю! Скільки вже можна по чайній ложці цідити???
показать весь комментарий
27.08.2022 09:43
+16
Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес а може і на лінію 1991 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
адже кордон 1991 року більш справедливий
показать весь комментарий
27.08.2022 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все правильно він каже. але салліван, очевидно, має більший вплив на центри прийняття рішень((
показать весь комментарий
27.08.2022 09:43 Ответить
Корабль с оружием хорошо раскачивают Остин и Блинкен, думаю, благодаря им мы получаем пакет военной помощи на 3 млрд. Дальше больше. Рано или поздно Салливан потеряет своё влияение. Он уже это влияние теряет, если в пакете помощи на 3 млрд мы получим наступательное вооружение, а это уже важный знак.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:54 Ответить
Так дайте цю зброю! Скільки вже можна по чайній ложці цідити???
показать весь комментарий
27.08.2022 09:43 Ответить
а опреатори? обслуга?
Американці своїх не нададуть: вони поставили чітке табу на своїїх військових. Хіба що добровольці, але ж яким упоротим американцем (і, головне: спеціалістом!) потрібно бути, щоб розуміти: лаптєстан загрожує самій Америці через війну в Україні! Таких спеціалістів якщо знайдеться - то один, два... що не вирішує проблеми навіть для одного комплексу.
Потрібно підготовити, навчити українські екіпажі. Час потрібен...
показать весь комментарий
27.08.2022 10:04 Ответить
-Опреатори, альгвасіли, конкістадори, тореадори, ангустіклавії.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:14 Ответить
Особисто в Ходжеса нема, на жаль.
показать весь комментарий
27.08.2022 10:34 Ответить
Нічосі у українців чайні ложки по $3 мілліарда баксів пішли.
показать весь комментарий
27.08.2022 12:52 Ответить
це озброєння, на 3 млрд, дають не прямо зараз, а ДУЖЕ розтягнуто в часі
показать весь комментарий
27.08.2022 14:30 Ответить
Still, it's a help and you must realize that it takes a GREAT deal of time and effort to provide it. Especially overseas.
показать весь комментарий
27.08.2022 15:34 Ответить
Yeah, I know...
показать весь комментарий
27.08.2022 15:39 Ответить
For me, I'd love to have one of those "teaspoons" in my banking account.
показать весь комментарий
27.08.2022 15:32 Ответить
Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес а може і на лінію 1991 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
адже кордон 1991 року більш справедливий
показать весь комментарий
27.08.2022 09:43 Ответить
Нам не треба позиції 23 лютого, тільки звільнення всієї України
показать весь комментарий
27.08.2022 09:45 Ответить
Тобто якщо до кінця року ЗСУ зможуть вийти тільки на позиції 23 лютого, ти зробиш що? Відмовишься від паспорту?
показать весь комментарий
27.08.2022 12:56 Ответить
А что по этому поводу говорил Сунь-Цзы? "Возможность проиграть заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике."
показать весь комментарий
27.08.2022 14:09 Ответить
а мне кажется что это будет первой фазой, с весны будем продолжать, рашка все равно нихера не укрепится и не напризывает. И потом до осени 23
показать весь комментарий
27.08.2022 15:00 Ответить
Неоднозначно реагуєш на інформацію . Одні говорять на роки,бригадні генерали про готовність, генерали зарубіжні також стведжують, про можливість позитивного результату при наявності зброї. Чекати коли ворог знову набере силу якось незатишно. Усе повинно бути актуально. А реформи в ЗСУ можна і після війни проводить
показать весь комментарий
27.08.2022 09:45 Ответить
Тут Ванг нема... Міркування генералів - їхнє особисте... Треба вірити в перемогу, це допомагає
показать весь комментарий
27.08.2022 09:48 Ответить
Бригадні генерали це люди які володіють інформацією,стратегія і тактика їх. Думаєте війни виграють оп
показать весь комментарий
27.08.2022 10:32 Ответить
вірити - це в церкву. як ото в 2019-му всі кричали - віримо в зеленського. а тепер що?
однієї віри не достатньо. треба й самим щось робити, якось допомагати.
показать весь комментарий
27.08.2022 14:32 Ответить
Все просто. Вихід на кордони 23 лютого не означає кінець війни.
показать весь комментарий
27.08.2022 12:57 Ответить
Крим теж потрібно брати щоб жертви були не даремні......
показать весь комментарий
27.08.2022 09:45 Ответить
А на річницю війни, до 23 лютого 2023 року, може і до лінії 1991 року?
показать весь комментарий
27.08.2022 09:46 Ответить
Було б чим, вже б давно те м'ясо відкинули
показать весь комментарий
27.08.2022 09:47 Ответить
Різниця між вами і Ходжесом полягає у тому, що ви розмовляєте про те, що не відбулось, а Ходжес - про те, що відбудеться. 🫡
показать весь комментарий
27.08.2022 13:02 Ответить
якщо дасте купу зброї, то відкинемо кацапів на позиції 1917 року
показать весь комментарий
27.08.2022 09:52 Ответить
А что у нас есть какая то граница имени 23февраля? А на следующий год опять начинать все сначала? Если мы не освободим крым и дамбас одним рывком другой возможности у нас не будет. Тем более ни крым ни дамбас уже защищать некому. так как рашисты уже всех мужиков оттуда утилизировали на фронтах.
показать весь комментарий
27.08.2022 09:53 Ответить
А у вас диванный танк одним рывком до Крыма достанет? Крым Украине защищать будет несложно, много войск не понадобится. Достаточно ликвидировать базу врага на нём и не сдавать эти земли ему в аренду больше.
показать весь комментарий
27.08.2022 13:05 Ответить
Війна коли ти не можеш обстрілювати територію ворога з яким ти маєш спільний кордон, а країна ворога це 12% земної суші, може тривати доти, доки цього захоче ворог... , а для всіх решта країн є важливим лише те, щоб не дай Бог війна не поширилась до них, а на життя українців їв відверто похеру...
показать весь комментарий
27.08.2022 09:54 Ответить
Знаєш у чому різниця між кацапами і ЗСУ? ЗСУ не обстрілюють територію, вони поцілюють чітко у тих кацапів, які ставлять найбільшу небезпеку захоплення нових українських територій у поточний момент.
показать весь комментарий
27.08.2022 13:07 Ответить
Україна
до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції
23 лютого 1919 року
показать весь комментарий
27.08.2022 09:56 Ответить
А якщо добре постарається то і 1545 року
показать весь комментарий
27.08.2022 09:59 Ответить
і поляків залучити.. знають як москву брати
показать весь комментарий
27.08.2022 10:11 Ответить
пока крымский мост будет война не закончиться -россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники: её заметили возле Крымского моста, - Крым.Реалии
Среди техники были замечены:
▪️танки Т-72 и Т-80;
▪️152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика;
▪️боевые машины пехоты, грузовики, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
▪️инженерно-саперные машины.https://t.me/insiderUKR/39832
показать весь комментарий
27.08.2022 10:05 Ответить
ага тільки Кримський міст, це не єдине місце можливого перетину Українського кордону.
показать весь комментарий
27.08.2022 10:09 Ответить
Ну крымский мост так-то каждый день есть, а вот такие эшелоны по четыре танка+четыре сау там даже не каждый день проезжают.
показать весь комментарий
27.08.2022 13:11 Ответить
если моста не будет то проезжать некому будет
показать весь комментарий
27.08.2022 13:17 Ответить
Україна провела єдину ууспішну контрнаступальну операцію в травні під Харьковом.
Без переваги в повітрі, арті, без хаймарсів. Лише на шаленій мотивації. Тобто це було можливо тоді, а тепер під Херсоном неможливо? Якої західної зброї нам не вистачає - авіаносців?
показать весь комментарий
27.08.2022 10:06 Ответить
зелибоба тогда испугался что так можем рашистов и до границы отогнать и быстренько сменил генерала на том направлении - и контрнаступление успешно похерили, ещё и вернули москалям часть территории
показать весь комментарий
27.08.2022 10:35 Ответить
Якжеж так вийшло, що за півроку Україна звільнила без контрнаступальних операцій територію розміром з Данію?
показать весь комментарий
27.08.2022 13:13 Ответить
Дохере експертів останнім часом розвелось. Результативність їх прогнозів - ноль!

Ось заява цього генерала Ходжеса від 15 березня цього року, яка є тут, на цензор.нет, у посиланнях нижче:

"За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України", - генерал армії США Ходжес

02:54 15.03.2022

Таких прогнозів я можу робити по 10 штук на день.
показать весь комментарий
27.08.2022 10:11 Ответить
я помню как мы ждали конца этих 10 дней тогда...
показать весь комментарий
27.08.2022 14:43 Ответить
Украина была перерегистрирована в ООН в 1992 году с Крымом..из УССР... посему границы должна быть восстановлена...причем тут 24 февраля?
показать весь комментарий
27.08.2022 11:05 Ответить
Та, ні, Ходжесе! Волкер сказав, що до наступного літа, а не до кінця поточного року. Тому зайвим буде пояснювати, чому зброї надходить так мало і так повільно. В цьому світі нічого не траплається випадково. Випадковість для дурнів, які не бажають мислити самостійно.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:06 Ответить
Подоляк в интервью Би-би-си сказал что заявления о наступлении на Херсон были "информационно-психологической спецоперацией". Похоже августовское контрнаступление было из той же оперы, хотя кроме поклонниц Арестовича в это никто и не верил.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:06 Ответить
Неужели он слушает Арестовича?Тогда у него арестович головного мозга.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:09 Ответить
Бавовна ще не починалася..а з Криму вже драпають на НовороZZiйск аж Гай шумиить...все це було в серпні 1941 року...коли комуняки та офіцери РККА драпали в Новоросійск скоріше ніж кобила Будулая
показать весь комментарий
27.08.2022 11:17 Ответить
ключевое слово- может
показать весь комментарий
27.08.2022 11:20 Ответить
есть такой анекдот-
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего: - Скажите, неужели слон это все съест? - Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
вот и у нас нечто похожее-
может то она может...
показать весь комментарий
27.08.2022 11:29 Ответить
Дадите еще 25 Хаймерсов + 200 M198, что на складах пылятся с 70х годов ну и бк и тогда все реально. Сейчас силы в паритете, а нужен перелом.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:43 Ответить
гнать Орду сизорылых путирастов до границ каменного века

показать весь комментарий
27.08.2022 11:53 Ответить
Так як Україна зовсім не робить свого озброєння, то той, хто надає зброю, той і контролює хід війни.

І тут, як би нам не хотілося, стретегія Пентагона інша. Ніякого відвоювання теріторій не буде. Буде новий "афганістан" років на 10-15, так щоб виснадити росію цією війною і привести її до повного внутрішнього колапсу.
показать весь комментарий
27.08.2022 12:14 Ответить
Пентагон і ЦРУ вже обісралися по повній програмі у Сирії та Афганістані. Тому всі їхні "плани" можна скрутити у трубочку і запхати в водне відоме місце. Кодло з півночі набагато винахідливіше за них виявилося...
показать весь комментарий
27.08.2022 13:37 Ответить
Это не входит в планы малоПИД...роского, бениного Нарко-Осла, он не для этого сдавал юг Украины, строил дороги в 3-5 раз дороже для оркавских танков и не для этого собрал вокруг себя фсбэшную кодлу во главе с Елдаком!!!
показать весь комментарий
27.08.2022 12:28 Ответить
Сейчас зрадое...ы набегут - оло-ло война будет длиться 1109 лет!!!
показать весь комментарий
27.08.2022 15:41 Ответить
Може але не при владі зелених зрадників
показать весь комментарий
27.08.2022 16:11 Ответить
С таким темпом поставок оружия это всё бла бла бла.
показать весь комментарий
27.08.2022 17:14 Ответить
 
 