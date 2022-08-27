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Голубцов поздравил летчиков с Днем авиации: Авиаторы – это смелые, профессиональные люди, каждый день и каждую ночь защищающие родную землю от российской агрессии

авіація

Сегодня в Украине отмечают День авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, начальник авиации Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов поздравил авиаторов на фб-странице Командования Воздушных Сил ВСУ

Боевые братья! В это сложное для нашего государства и всего мира время все же хочу поздравить всех причастных с Днем авиации Украины!

Летающих, обеспечивающих и делающих все для того, чтобы наши крылья только крепли, чтобы враг на собственной шкуре почувствовал не только боевой дух наших пилотов, но и ударную силу нашего воздушного флота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация ВСУ уничтожила два опорных пункта оккупантов, - ОК "Південь"

С начала полномасштабного вторжения авиаторы дали достойный отпор оккупантам, защитили родную землю… Иногда… ценой собственной жизни… Героические подвиги наших пилотов удостоены высших государственных наград. Они стали легендами…

Да, враг мощный, имеет много техники и ракет. Но ему не удастся сломить дух украинского народа, нашу волю к победе, свободе и жизни в цивилизованном мире. И с нами – весь демократический мир!

Наши летчики готовы быстро овладевать современными многофункциональными самолетами. Потому что наши летчики – самые лучшие! Авиаторы – это смелые, ответственные, профессиональные, отчаянные люди, каждый день и каждую ночь защищающие родную землю от российской агрессии! Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья - Вам и Вашим семьям! Слава Авиации Воздушных Сил!

Слава Украине! Вместе – к победе!" - говорится в поздравлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вертолеты ВСУ летят на задание под линией электропередачи. ВИДЕО

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авиация (2822) поздравление (1057) праздник (1691)


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Топ комментарии
+12
Всіх "Привидів Києва" - зі святом!!!
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27.08.2022 10:23
+7
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27.08.2022 11:21
+5
Повага та подяка всім нашим Захисникам Зі святом вас Переможемо
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27.08.2022 10:26
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Всіх "Привидів Києва" - зі святом!!!
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27.08.2022 10:23 Ответить
Повага та подяка всім нашим Захисникам Зі святом вас Переможемо
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27.08.2022 10:26 Ответить
Честь!!
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27.08.2022 11:00 Ответить
Кожедубов Украины c праздником...💙💛👍💪
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27.08.2022 11:10 Ответить
кожедубы остались в совке. После 24-ого никаких кожедубов уже нет. И новая военный Универ, где бы они ни был, будет носить другое имя.
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27.08.2022 11:17 Ответить
Спорный вопрос.Кожедуба в СССР всячески не хотели признавать лучшим летчиком,продвигая своего Покрышкина,который даже отказывался летать на Яках в пользу американской Аэрокобры,но был русским,а Кожедуб не нравился тем,что был украинцем.
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27.08.2022 11:24 Ответить
Никогда такого не было. Кожедуб ВСЕГДА был еще большим русским, чем даже Покрышкин. Хотя, объективно, Покрышкин был более весомой фигурой, - помимо того, что он был асом, он был теоретиком воздушного боя, создал свою школу. Даже читая мемуары одного и другого, понятно, что Покрышкин был гораздо умнее Кожедуба.
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27.08.2022 11:29 Ответить
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27.08.2022 11:21 Ответить
Кожедуб родом из Украины....впрочем что и любой другой родившийся на этой Славной земле включая князя Ярослава Мудрого...которого крысы мавзолейные называют моцкалем... вместе с Анной Киевской...которая была моцкалькой
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27.08.2022 11:26 Ответить
Поражают люди, которые после 24.02.2022 достают из чулана совковые символы, такие, например, как Кожедуб. Люди, вы совсем тупые? Даже пол-года войны вас, дураков, не научили тому, что эта война, в первую очередь, - война за символы. путин устрои войну для того чтобы в украинских городах везде поставить пямятники дедовоевалок. Орки первым делом в Гениченске сифилитика поставили, - неужели этого мало, чтобы понять причину и не лить воду на мельницу руССкой пропоганды своими кожедубами?
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27.08.2022 11:35 Ответить
Здесь можно опустить политику.Кожедуб украинец,один из лучших асов ВМВ
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27.08.2022 11:55 Ответить
Дурень, причина текущей войны в том, что рашисты хотят чтобы у нас были улицы Кожедубов, а не Маккейнов. Тебе, идиоту, это непонятно?
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27.08.2022 11:58 Ответить
Дятел ты тупой...
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27.08.2022 12:05 Ответить
Знаменитый борец Иван Поддубный тоже был Украинцем... хотя крысы кремля считали его рюZZkiм...
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27.08.2022 12:07 Ответить
Окснись!Кожедуб- Украинец,свою Родину посещал и любил,а не русский, типа Покрышкин,которому действительно не место в Украине.
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27.08.2022 12:07 Ответить
Еще раз для тебя, идиота, - родина Кожедуба был ссср. Он был патриотом ссср, сиречь россии. Место рождение, - лишь строка в автобиографии. Оно советский символ, такой же, как пломбир и юбилейны рубль с сифилитиком. Comprends?
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27.08.2022 12:11 Ответить
Тогда мой и твой(наверное) дед и родители тоже біл за рабсею? Не нужно впадать в националистически штопор, не уподобляйтесь свиносабакам! Люди жили в то время, верили в то что им навязали. Многие вішиватники біли комунистами-комсомольцами. Всех к стене теперь?
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27.08.2022 12:35 Ответить
Идиот, ты меня не понял. Я где-то сказал что Кожедуба нужно расстрелять? О_О
Нет, я говорю о том, чучело, что у ссср были свои символы, а у современной Украины, - свои? Понимаешь?
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27.08.2022 12:42 Ответить
неУважаемій, ты хвост по ниже держи)))) Идиот тут ты-розжигаеш не известно для чего. Еще и читать , что тебе написали не умееш)))) Сразу видно-прАфесАр)))) Кожедуба растрелять эта моЩна, че))))) Что до героев- не тебе решать
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27.08.2022 12:54 Ответить
Я пытаюсь тебе, дураку, объяснить что Кожедуб, - это встроенный в имперский пантеон росиии символ. Для людей, которые убивают украинцев, Кожедуб принадлежит к сонму святых, рядом с Пушкиным, Дзержинским, Сталиным... путин устроил войну для того, чтобы российские символы стали и украинскими тоже. А оказывается, после полу года войны, есть куча полезных идиотов в Украине, которые готовы согласится с путиным... О_о А зачем тогда эта война, полудурок?
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27.08.2022 13:02 Ответить
Придурок, а может и дурак, смотрит на тебя из зеркала. Но ты не переставай хамить и плеваться пеной и ядом))))) Адиос чертило)))))
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27.08.2022 13:11 Ответить
Вот видишь, идиот, сказать-то по факту и нечего) Ибо, если Аэрофлот называет свой суперджет именем Кожедуба и полезные украинские идиоты поздравляют украинских авиаторов, называя их "кожедубами", то мы и есть один народ, как плешивый дед говорит... Штыки в землю
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27.08.2022 13:16 Ответить
Да вижу идиота, который наверное нихера не сделал для этой страны, но бегает по форумам и кричит что все идиоты. Тебе , черту позорному, уже все сказал, что хотел. И по какому факту тебе, идиоту , что-то кто-то должен писать. П.Тичина к примеру тоже чучело? Хотя , идиот, можеш не отвечать)))))
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27.08.2022 13:39 Ответить
Я не кричу, что "все идиоты", я только идиотам пишу о том, что они идиоты)
Разницу понимаешь, идиот?
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27.08.2022 13:51 Ответить
Никита Кожемяка тоже был украинцем...что и три богатыря на картине...крысы мавзолейные воры...были ими и останутся ..воровать чужую историю это дебилизм...впрочем я не удивлен...у вас нет истории.а национальности рюZZkий никогда не было...были великороссы...
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27.08.2022 11:56 Ответить
Фильм В бой идут одни старики помните,,где Леонид Быков опустил рабZeю по полному тарифу...сказав...как же вы не заметили вы над моей Украиной пролетали...
Быкова травили КГБисты после этого фильма...и в конце концов убили...устроив автомобильную аварию

Крысы позорные...
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27.08.2022 12:03 Ответить
Всіх причасних, а також усіх что любить небо, вітаємо з Днем Повітряних Сил Збройних Сил Украіни!!!! Бажаємо закінчення війни, здоров'я, наснаги!!!! Нехай Ваша чудова професія буде потрібна тільки на виступах з пілотажу!!!! Також хочу сказати Вам -Ви найкращі!!!! Протистояти окупанту, якій і кількісно і якісно переважає можуть тільки справжні Герої та Професіонали!!!! Чистого Вам неба!!!! Слава Украіні!!!
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27.08.2022 12:32 Ответить
А і ще- Бажаю НОВИХ ПЕПЕЛАЦІВ , різних ))))))
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27.08.2022 12:38 Ответить
Зі Святом Наших Соколів 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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27.08.2022 13:58 Ответить
 
 