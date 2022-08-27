Голубцов поздравил летчиков с Днем авиации: Авиаторы – это смелые, профессиональные люди, каждый день и каждую ночь защищающие родную землю от российской агрессии

Сегодня в Украине отмечают День авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, начальник авиации Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов поздравил авиаторов на фб-странице Командования Воздушных Сил ВСУ

Боевые братья! В это сложное для нашего государства и всего мира время все же хочу поздравить всех причастных с Днем авиации Украины!

Летающих, обеспечивающих и делающих все для того, чтобы наши крылья только крепли, чтобы враг на собственной шкуре почувствовал не только боевой дух наших пилотов, но и ударную силу нашего воздушного флота.

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С начала полномасштабного вторжения авиаторы дали достойный отпор оккупантам, защитили родную землю… Иногда… ценой собственной жизни… Героические подвиги наших пилотов удостоены высших государственных наград. Они стали легендами…

Да, враг мощный, имеет много техники и ракет. Но ему не удастся сломить дух украинского народа, нашу волю к победе, свободе и жизни в цивилизованном мире. И с нами – весь демократический мир!

Наши летчики готовы быстро овладевать современными многофункциональными самолетами. Потому что наши летчики – самые лучшие! Авиаторы – это смелые, ответственные, профессиональные, отчаянные люди, каждый день и каждую ночь защищающие родную землю от российской агрессии! Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья - Вам и Вашим семьям! Слава Авиации Воздушных Сил!

Слава Украине! Вместе – к победе!" - говорится в поздравлении.

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