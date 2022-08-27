В России осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны, - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия использовала 55% крылатых ракет, которые имела до войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в РФ осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", - сказал Скибицкий.

По его словам, резервы некоторых видов ракет у россиян уже исчерпаны.

Читайте также: Оккупанты существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море, - Силы обороны Юга об угрозе обстрелов в праздничные дни

"Высокоточное оружие у них уже на грани. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 км", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал", об использовании которых против Украины ранее заявили в РФ, у оккупантов было сразу немного, поскольку они еще не пошли в массовое производство.

Их мало, 30-40 штук. Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В частности, для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", - объяснил Скибицкий.