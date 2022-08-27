Россия готовится подключить ЗАЭС к своей сети и уже провела необходимые испытания, – ГУР

В конце июля российские оккупанты проверили возможность подключения Запорожской АЭС к энергосети РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, враг провел необходимые испытания и соответствующие настройки. Оккупанты также восстановили все линии электропередач, идущие из Запорожской атомной электростанции в направлении временно оккупированных Мелитополя и Новой Каховки. А в конце июля оккупанты проверили, удастся ли включить ЗАЭС в российскую энергосеть.

"Сейчас они выжидают момент, проводят последние настройки. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это не удалось", – заявил Скибицкий.

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