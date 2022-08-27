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Россия готовится подключить ЗАЭС к своей сети и уже провела необходимые испытания, – ГУР

заес

В конце июля российские оккупанты проверили возможность подключения Запорожской АЭС к энергосети РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, враг провел необходимые испытания и соответствующие настройки. Оккупанты также восстановили все линии электропередач, идущие из Запорожской атомной электростанции в направлении временно оккупированных Мелитополя и Новой Каховки. А в конце июля оккупанты проверили, удастся ли включить ЗАЭС в российскую энергосеть.

"Сейчас они выжидают момент, проводят последние настройки. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это не удалось", – заявил Скибицкий.

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Автор: 

оккупация (10120) Скибицкий Вадим (290) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+51
Будет нам еще долго отрыгиваться кровью предательство на самом верху. Никто так и не ответил за сдачу всего юга за 3 суток. "Не на часі".
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27.08.2022 13:48
+25
ДРГ московіі під назвою "РПЦ"!
Що робить контора, не зрозуміло!
Ціла банда по тилам Украіни бродить і пох
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27.08.2022 13:57
+19
Манипуляция неуместная
Пустили кацапов именно туда куда им было нужно
И об этом давно говорили
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27.08.2022 14:00
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Так 73% и сейчас "какая разница".
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27.08.2022 16:14 Ответить
Гур разом з генштабом кончені імпотенти і зрадники! Ворог те...ворог се....а ВИ ЩО РОБИТЕ???? Українцям важливо читати про ваші дії постфактум!!
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27.08.2022 15:57 Ответить
Выступал же наш атомщик! Нужно линии идущие в Крым перебивать, говорил.
Наши пару и перебили были. Но наверное уже всё отремонтировали...
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27.08.2022 15:58 Ответить
Линии легко ремонтируются

Подстанции другое дело

Но их не трогают
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27.08.2022 16:20 Ответить
Як це узгоджується з повідомленнями (тут теж писали вчора-сьогодні), що Україна запустила два блоки і знову під'єднала їх до енергосистеми неокупованої території?
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27.08.2022 17:11 Ответить
ЦЕ називається *******...
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27.08.2022 19:52 Ответить
Ну энергия не по воздуху передаётся.
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28.08.2022 02:01 Ответить
Це Україна. У кацапів немає тут ніякої "своєї" мережі. Тільки вкрадене.
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28.08.2022 09:48 Ответить
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