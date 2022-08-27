Россияне продвигаются на Донбассе по 100 м/сут. Кремль хочет, чтобы по 5 км, - Гайдай

Продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требуют кремлевские власти. Они приказывают армии идти по пять километров в день, а оккупанты едва двигаются по 100 метров в сутки.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – сказал Гайдай.

По его словам, россияне подошли вплотную к Бахмуту и мощно его обстреливают.

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", - отметил Гайдай.

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При этом он подчеркнул, что удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность врага, но у россиян еще очень много боекомплекта.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", – рассказал глава ОВА.

Вместе с тем он сообщил, что российские войска теряют десятки человек каждый день.