Россияне продвигаются на Донбассе по 100 м/сут. Кремль хочет, чтобы по 5 км, - Гайдай
Продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требуют кремлевские власти. Они приказывают армии идти по пять километров в день, а оккупанты едва двигаются по 100 метров в сутки.
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", – сказал Гайдай.
По его словам, россияне подошли вплотную к Бахмуту и мощно его обстреливают.
"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", - отметил Гайдай.
При этом он подчеркнул, что удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность врага, но у россиян еще очень много боекомплекта.
"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", – рассказал глава ОВА.
Вместе с тем он сообщил, что российские войска теряют десятки человек каждый день.
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Україна тримається на Зеленському просто люди хотять все швидко.
А по ленд-лізу дадуть те що обіцяли і не треба нічого видумувати просто зброї мало навіть в НАТО вони все не можуть віддати і самі залишаться без зброї. Заводи вже працють в США ось вам і зброя.
Народ щось вартий у вас є джавеліни а хто їх здобув
Народ воює але без Західної зброї нічого не досягне.
хто ленд-ліз добивався?
А ви напевно проросійськи якщо під час війни ви все прете на президента
Він що може то й робить і не робіть агітацію проти Зеленського це не на користь Україні.
ну значит его ждёт судьба Севера. Разрушение, отход и захват
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/na-dorogi-potratili-vtroe-bolshe-iz-gosbyudjeta-v-2021-godu-chem-planirovali
Вони теж брешуть?
Уже области его Луганской нет, а этот арестович все новостейки постит.
https://m.censor.net/ru/photo_news/3360407/realnymi_uspehami_okkupanty_pohvastatsya_ne_mogut_komanduyuschiyi_suhoputnymi_voyiskami_syrskiyi