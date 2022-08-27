Состояние готовности сейчас 75%, но главный риск – это теракты России против критической инфраструктуры, - Шмыгаль об отопительном сезоне

Кабинет Министров выделил более 1,4 млрд гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, позволяющего оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, нынешний отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины.

"Главный риск — это террористические акты России против критической инфраструктуры. Поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

В то же время, он добавил, что параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

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"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - подчеркнул глава правительства.