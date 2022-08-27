РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости
1 780 10

Состояние готовности сейчас 75%, но главный риск – это теракты России против критической инфраструктуры, - Шмыгаль об отопительном сезоне

шмигаль

Кабинет Министров выделил более 1,4 млрд гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, позволяющего оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, нынешний отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины.

"Главный риск — это террористические акты России против критической инфраструктуры. Поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

В то же время, он добавил, что параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

Читайте также: Оценка работы правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона, – Зеленский

"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - подчеркнул глава правительства.

Автор: 

Кабмин (14025) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2672)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Якщо готуватися до зими замерзнемо за три дні .
показать весь комментарий
27.08.2022 15:52
+3
ну і як це допоможе при відсутності газу або електроенергії?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:12
+2
А на переобладнання на автономне опалення, на будинкові дахові котельні слабо дозвіл видати?
показать весь комментарий
27.08.2022 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо готуватися до зими замерзнемо за три дні .
показать весь комментарий
27.08.2022 15:52 Ответить
А на переобладнання на автономне опалення, на будинкові дахові котельні слабо дозвіл видати?
показать весь комментарий
27.08.2022 15:58 Ответить
ну і як це допоможе при відсутності газу або електроенергії?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:12 Ответить
в чем проблема сделать ответные ? паспорта нарисовать не можете под базу, двойники с другим фото, и легенду заучить наизусть ? возьмите меня работать начальником разведки )
показать весь комментарий
27.08.2022 16:08 Ответить
Судя по докладам хенералиссимуса ШойХу все Гимарсы Стингеры и прочие Джавелины рабZeя уничтожила ещё в марте..., остались тока пара танков и три самолёта у Зе...
Странно другое...чем воюет Украина после победобеZZия оленевода...
показать весь комментарий
27.08.2022 16:13 Ответить
Я замерзаю без рабZeянского газа с 1982 года...когда сдали в эксплуатацию газогон Уренгой-Помары-Ужгород...ровно 40 лет мёрзну. . когда отец Сенатор был жив...я ему казав Батя давай поставим котел..типа бойлер...и все проблемы...
показать весь комментарий
27.08.2022 16:18 Ответить
Знищити критичну інфраструктуру не так просто. Якщо вони атакують газопровод? Що буде далі? Або електричні вузли? Це Україну кине в безвихідь надовго. Але покаже Європі шлях до тотальної ізоляції кацапів. І відкриють шлях до знищення критичної інфраструктури по другу сторону
показать весь комментарий
27.08.2022 16:55 Ответить
Шмігаль вдає, що він працює тут, а не там.
показать весь комментарий
27.08.2022 17:40 Ответить
Виходить, треба було готувати ЗАВЧАСНО, за Три Роки, План технічного прикриття галузі в Особливий Період та ФАХОВО проводити, міністрам особисто, МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ галузей України!!
Тобто не гроші в асвальт «заробляти», а проводити 3 роки Мобілізаційну роботу!!!
Закон Про мобпідготовку або виконують, або порушують члени Уряду!!!!
Або ворог, або захисник України!!,
показать весь комментарий
27.08.2022 21:29 Ответить
Краще б мовчав
показать весь комментарий
27.08.2022 21:30 Ответить
 
 