Состояние готовности сейчас 75%, но главный риск – это теракты России против критической инфраструктуры, - Шмыгаль об отопительном сезоне
Кабинет Министров выделил более 1,4 млрд гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, позволяющего оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, нынешний отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины.
"Главный риск — это террористические акты России против критической инфраструктуры. Поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", — сказал премьер.
По словам Шмыгаля, речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.
В то же время, он добавил, что параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.
"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - подчеркнул глава правительства.
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Странно другое...чем воюет Украина после победобеZZия оленевода...
Тобто не гроші в асвальт «заробляти», а проводити 3 роки Мобілізаційну роботу!!!
Закон Про мобпідготовку або виконують, або порушують члени Уряду!!!!
Або ворог, або захисник України!!,