У Путина заявили, что поставят вооруженных солдат у школ на оккупированных территориях, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин поручил поставить вооруженных оккупантов у школ на оккупированных территориях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, которого цитирует кремлевское издание "РИА Новости".

Кириенко заявил, что Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях.

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Отмечается, что охрана будет стоять у образовательных учреждений с 1 сентября.