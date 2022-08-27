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Новости Война
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У Путина заявили, что поставят вооруженных солдат у школ на оккупированных территориях, - СМИ

окупанти

Президент РФ Владимир Путин поручил поставить вооруженных оккупантов у школ на оккупированных территориях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, которого цитирует кремлевское издание "РИА Новости".

Кириенко заявил, что Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях.

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Отмечается, что охрана будет стоять у образовательных учреждений с 1 сентября.

Автор: 

армия РФ (19101) оккупация (10120) путин владимир (31218) школа (3012)


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Топ комментарии
+20
Да кто бы сомневался что вокруг школ и детсадов будут стоять росийские храбрые вайска. На то и сгоняют детей чтобы ими прикрываться
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27.08.2022 16:13
+14
Все ****** школам. А тем родителям которые будут отправлять детей в эти школы, можно зарание подарить примию Дарвина.
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27.08.2022 16:13
+13
и шо там гавнести интернешенел? взяли шинел и ****** домой в лондонскую штаб-квартиру, и ни слуху ни духу?
Лицемерные ****** за деньги.
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27.08.2022 16:19
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Да кто бы сомневался что вокруг школ и детсадов будут стоять росийские храбрые вайска. На то и сгоняют детей чтобы ими прикрываться
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27.08.2022 16:13 Ответить
с вышками пулеметчиков заборы с колючкой под напряжение в 5 рядов... рвами... собаками людожерами..минные поля танки и БТР а в небе вертушкис пулеметами и ракетами.... ***** чего воно ********* приябывееется к детям конченынй пелерастный серийный маньяк педофил.. самого наверное в детстве родной типа папаня трюхал во все дырки....
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27.08.2022 16:23 Ответить
не папаня, а отчим 😂
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27.08.2022 17:03 Ответить
путя 52 року рождения,а евоньій папаня погиб на ВОВ ,воть такой парадокс сперматозоіда
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27.08.2022 20:57 Ответить
На его отце свет клином не сошёлся.
Мало ли добрых и скромных людей в стране, чтобы превратить одинокую женщину в мать-одиночку?
"Когда страна прикажет быть героем,
У нас героем становится любой"
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28.08.2022 01:13 Ответить
Все ****** школам. А тем родителям которые будут отправлять детей в эти школы, можно зарание подарить примию Дарвина.
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27.08.2022 16:13 Ответить
Ви, мабудь, «забули» співставити новинку про те, що якщо батьки не віддадуть дітей до школи, то будуть позбавлені батьківських прав адіти відправлені у дитячі будинки, з цією новиною.
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27.08.2022 16:57 Ответить
Все как в ГУЛАГе
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27.08.2022 16:14 Ответить
ставьте
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27.08.2022 16:14 Ответить
Я бы в такую школу , ребенка бы не пустил , бо будут взрывать
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27.08.2022 16:14 Ответить
Прикрываются женщинами и детьми как они всегда делали.

*утин: Женщины и дети - впереди. Мы будем стоять сзади.
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27.08.2022 16:15 Ответить
рай для педофилов насильников.
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27.08.2022 16:17 Ответить
Беслан все помнят, это только на россии его забыли.
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27.08.2022 16:18 Ответить
Треба ООН напомнити про Беслан скоріше - цім актом хутін дав старт стерти Чечню з дітьми і старими , А ООН ПРОКОВТУВ ЦЕ .
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27.08.2022 16:22 Ответить
и шо там гавнести интернешенел? взяли шинел и ****** домой в лондонскую штаб-квартиру, и ни слуху ни духу?
Лицемерные ****** за деньги.
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27.08.2022 16:19 Ответить
Так само ,як організація озабоченних !
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27.08.2022 16:35 Ответить
І папік римський так само!
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27.08.2022 16:36 Ответить
то взагалі рафіноване моральне збочення світового масштабу, яке на схилі життя заблукало між простими визначеннями добра і зла




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27.08.2022 18:03 Ответить
ця папа - ганьба Християнства.....
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27.08.2022 19:10 Ответить
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27.08.2022 19:26 Ответить
Країна бандитів і віртухаїв це вона хоче зрбити і в нас
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27.08.2022 16:19 Ответить
Совок сраний
весь світ навчается он лайн . І не 1 вересня, а хто 5, хто10, хто 15 починается вчитися
НО В СРАНОМ СОВКЕ ЯК НА ПЛАЦДАРМЕ - тількі 1 вересня
Тупість рулить
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27.08.2022 16:20 Ответить
ДНР" "ЛНР" нема таких країн в світі досить цитувати фантастів
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27.08.2022 16:26 Ответить
А гімнесті гінтернешнл прутень ху@ла у роті заважатиме щось сказати з цього приводу?
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27.08.2022 16:28 Ответить
Як завжди- рашистські мразі прикриваються дітьми !!
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27.08.2022 16:34 Ответить
у детей есть родители
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27.08.2022 16:36 Ответить
Еще один свинособачий ********-кириенко вылез.........вот же ****** карликовое...............
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27.08.2022 16:38 Ответить
а посадити орків в учбових класах ще не пробували?
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27.08.2022 16:42 Ответить
Тобто ховаються за школярів.
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27.08.2022 16:48 Ответить
пускать хаймрас путлерюргенд не комбатаннтен завезенный а школы потом вылыке будивныцтсво отстрить
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27.08.2022 16:54 Ответить
О майн готт! Амнєсті Інтєрнєшинал будьет імьєть гроссен озабочьєнность!
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27.08.2022 17:01 Ответить
Це не школа а в'язниця
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27.08.2022 16:55 Ответить
Вбивчий доказ тероризму і геноциду українського народу - треба правильно скористатися.
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27.08.2022 16:57 Ответить
где деокупация ..алкашей этих бомжей на совкохламе нельзя скинуть в море до сих..пор ждите цвЯточков скоро высрут новое поколение как в бамбассе которое будет думать шо живет в параше..собирайте дивизии и вперед и этих харь пузатых бородатых шо повестки выдают за зарплату туда же целый день стоит пиво пьет с кофе и шаурмой ряха как дупа..пол города протокольных военкоматских харей лазит...прихлтибатели спиногрызы повесточники
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27.08.2022 16:57 Ответить
Нє, ну етім канєшно можно, ібо ані защіщяют цивільноє насєлєніє! - Ґемнесті Інтєрнєшинал.
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27.08.2022 16:58 Ответить
"Захист" дітей по-расєйські - це оточити школи та дитячі садочки озброєними гвалтівниками

Де оті клоновані із своїми заявами?





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27.08.2022 17:23 Ответить
"Решенье женского вопроса
Пришло к нам с острова Лесбоса..... "
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27.08.2022 19:13 Ответить
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27.08.2022 19:15 Ответить
Заручники і терористи - картина маслом.
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27.08.2022 18:15 Ответить
Для цього і збільшують армію на 137 тисяч?
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27.08.2022 19:28 Ответить
так, і школи обвести колючим дротом! москаль, що не зробить, то завжди гулаг получається. от тепер і школи будуть концтаборами....
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27.08.2022 19:47 Ответить
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27.08.2022 19:49 Ответить
А где эти все "Анижедети", "не все так однозначно"? Молчат в тряпочку? Мокшанский фюрер поставит ваенных охранять школу от образования
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14.02.2023 20:29 Ответить
 
 