РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости
1 097 6

Оккупанты могут готовить провокацию на "первый звонок" в одном из захваченных городов Донетчины, - Андрющенко

школа,рф

РФ может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области в контексте недавнего указания президента РФ Владимира Путина взять все школы, в том числе Донецкой области, под вооруженную охрану в день первого звонка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Я бы на месте родителей как минимум проигнорировал первый звонок с оккупантами. Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в грустный набат", - сказал он.

По мнению Андрющенко, это даже не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и дальше по списку оккупированных городов.

Читайте также: Путин поручил выдать по 10 тыс. рублей родителям, отдавшим детей на обучение в школах на оккупированных территориях Украины

Автор: 

оккупация (10120) школа (3012) Донецкая область (9545) Андрющенко Петр (579)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи тренувались у Беслані . Цукі криваві !!!

ГОРИТЬ У ПЕКЛІ МОЦКАЛІ !!!
показать весь комментарий
27.08.2022 16:17 Ответить
*****. даунецкие дождались своего руского мира. жрите не обляпайтесь. адекватные давно уехали. остались ватные.
показать весь комментарий
27.08.2022 16:19 Ответить
Очень интересно,отаким радныкам и таким мэрам окупированных городов,платят до сих пор зарплату????Города уничтоженны кацапами окупированны....а у этих мэров куча радныков здесь в тылу.И они время от времени...излагают такую инфу.Если у радныкка такая информация есть то наверное сообщить куда надо!!!А не тут...показывая свою значимость,раднык мера Мариуполя.....(((
показать весь комментарий
27.08.2022 17:03 Ответить
Школа в Беслане..то была тренировка...для спецназа ГРУ рабZeи...а все эти дома в Москве Волгодонске и Буйнакске взорванные Патрушевым..то была тренировка для ФСБ...самое интересное в этом рюZkoм дерьме...СВР рабZeи участия не принимала... типа были наводчиками для Бошировых Петровых и прочей нечисти типа Ковтун и Херой рабZeи и братан Жиринжопского...по партии Луговой...
показать весь комментарий
27.08.2022 17:18 Ответить
 
 