Оккупанты могут готовить провокацию на "первый звонок" в одном из захваченных городов Донетчины, - Андрющенко
РФ может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области в контексте недавнего указания президента РФ Владимира Путина взять все школы, в том числе Донецкой области, под вооруженную охрану в день первого звонка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Я бы на месте родителей как минимум проигнорировал первый звонок с оккупантами. Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в грустный набат", - сказал он.
По мнению Андрющенко, это даже не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и дальше по списку оккупированных городов.
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