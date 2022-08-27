Открытие портов для экспорта металлопродукции поможет экономике и бюджету, - нардеп

Разблокировка морских портов для экспорта металла и руды значительно улучшит ситуацию с государственным бюджетом Украины, а также вернет на рабочие места украинцев.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский, комментируя вероятность расширения международного "зернового соглашения" на металл и руду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Металлургическая отрасль имела значительную долю в украинской экономике: до войны она обеспечивала более 10% ВВП. Очевидно, что открытие портов для экспорта такой большой товарной группы значительно бы помогло украинской экономике, и вернуло бы на рабочие места много украинцев, которые вынуждены сейчас сидеть дома (из-за приостановки работы металлургических предприятий. - Ред.)", - отметил он.

Также он напомнил, что у Украины сейчас есть значительный дефицит бюджета, и помочь могло бы расширение экспортных позиций, которые обеспечили бы страну валютными поступлениями.

Читайте также: Разблокировка экспорта металла через порты – это насущный вопрос для валютного рынка Украины, – Оринчак

"Поэтому, конечно, если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно - особенно с точки зрения государственного бюджета, который имеет сейчас очень большой дефицит", - резюмировал Кисилевский.

Напомним, ранее председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький также заявил, что расширение действия "зернового соглашения" на металлопродукцию даст Украине постоянный источник валюты, который, в свою очередь, поможет укрепить курс гривны на 3-5 грн и стабилизировать его в этом коридоре. Кроме этого, восстановление экспорта металла и руды вернет работу для тысяч украинцев, которые сейчас находятся в вынужденном простое.